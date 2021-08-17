Шумпотонзы 3 полэс

Газ кыскиськоз, школа выльдӥськоз, музей азинскоз

Шаерамы вуылӥз «Огъя Россия» партилэн секретарез Андрей Турчак. Удмуртилэн Тӧроеныз Александр Бречаловен но Кун Думаысь «Огъя Россия» фракцилэн кивалтӥсезлэн воштӥсеныз Андрей Исаевен ӵош со потаз Эгра палъёсы. Калыкен ӵош сэрттӥзы-пертчизы 3 ужпумез.



Туспуктэмъёс басьтэмын udmurt.ru

Йыр висён быре

21-тӥ апреле Россилэн Президентэз Владимир Путин «Огъя Россия» партилэсь чагыр эстӥськонэн герӟаськем программазэ устоен лыдъяз но шуиз: 2022-тӥ арын гуртъёсы газ кысконэз йылаз-пумаз вуттоно. Озьы та уж шаплы радъяськыны кутскиз.

Кивалтӥсьёс Эгра палъёсы юнме ӧз потэ. Шаерысьтымы мукет ёросъёсын ӵошатыса, татын 2017 арын лыдпусъёс тужгес мӧзмытэсь вал: Эгра черкогуртын газ кыскемын 36 процентаз юртъёсы, быдэс ёросын — 18 процентаз. Но берло дыре югдур каллен тупатскыны шӧтаз.

Эгра шорын ик инбам улын газ сётон оборудованиен адӟытон радъямын вал. Отчы лыктэмъёс специалистъёсын ӵош бырйыны быгатӥзы, кудӥз плита юртъеразы тужгес тупалоз. Татын ик газ пыртыны куриськонъёссэс но сётӥзы.

— Программая вуоно арлэн пумозяз газ кыскыны чакламын Россиысь 4 миллион пала коркаосы, — люкаськемъёслы ивортӥз Андрей Турчак. — Удмуртиын 800 котыр гуртъёсысь ог 110 сюрс улон юртъёсы чагыр эстӥськон пыртэмын луоз. Но сыӵе гуртъёсы, кудъёсаз газ гумы азьвыл ик кыскемын вал ини. Корка дӥнёзь газ пыртонэз кун ас вылаз басьтоз. Адямилы коньдон тыроно луоз гумыез юртъераз выжтон но газэз лэзён понна гинэ. Пус­йымон: туннэ кунысьтымы 33 улос — пӧлаз Удмурт шаер но — басьтӥськиз ни газ пыртыны льготаосты радъян борды.

— Нош трос нылпиё семьяослы кыӵе ке юрттэт сётӥськоз-а? — юазы нылкышноос.

А. Бречалов лад-лад валэк­тӥз:

— Юрттэт чакламын, кылсярысь, трос нылпиё семьяослы, Быдӟым ожысь ветеранъёслы, инвалид нылпиез будэтӥсь семьяослы но мукет — ваньзэ-ӧвӧлзэ 11 категория. Ми лыдъямы ини, кӧня уксё кошкоз котёллы, плиталы, счётчиклы, газоанализаторлы но гумыослы — 80-ысен 100 сюрс манетозь. Та уксёез республика гуртоослы берыктоз: одӥгъёсызлы — 50 процентсэ, мукетъёсызлы — 80 процентсэ, котькуд корка эскеремын луоз нимаз. Та сяна, компенсация басьтозы ас кужыменызы туэ 21-тӥ апрельысен корказы чагыр эстӥськон пыртэмъёс но.

Та пумиськонэз кема тодаз ваёз на Татьяна Козырева. Эгралась политехникумын кема аръёс ӵоже ужам дышетӥсьлэн корказ со нуналэ нырысьсэ чагыр эстӥськон вуиз. Сое лэзёнэ пыриськизы Эграла лыктэм кивалтӥсьёс но.

— Пуэн эстӥськыса, воксё жади вал ини. Пу ваёно, пилёно, азбаре лачак тыроно. Улӥсько огнам. Ярам коть, нылпиосы юрттӥсько. Толалтэ гур котырысьтым кошкеме ик ӧз луылы: я эгырзэ поттоно, я тэшкам интыоссэ маялляно. 1 кубометр пу 1 сюрс 100 манет сылэ, нош мыным толэз потон понна 14 кубометр кулэ вал. Туэ та йыр висёнэ быриз! — мылкыдзэ усьтӥз Татьяна Яковлевна.

Туннэ «Газпром газораспределение Ижевск» огазеяськонэ быдэс Удмуртиысь 6 сюрслэсь ятыр куриськон вуэмын ини. Лыдпус пичи ӧвӧл — азьвыл ар куспын 4 но ӝыны сюрс заявкаосты кутылӥзы. Озьы ке но ӝеганъёс уз луэ, оскытӥз огазеяськонлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Сергей Сивцов. Со понна подрядчикъёсын ужан план дасямын ини. Гуртоос куриськонэн вазиськыны быгато, «Газпром газораспределение Ижевск» огазеяськонэ сяна, администрацие яке ёросысьтызы МФЦ-е. Сьӧре одно ик кутоно паспортэз, СНИЛС-эз но коркалэсь документъёссэ. Вань заявлениос огазеямын луозы одӥг электрон порталэ — СОЦГАЗ.РФ

Огзэ сэрттоно, мукетсэ выльдоно

Кивалтӥсьёс пыразы на Эгра черкогуртысь 2 номеро школае. Дышетон учрежденилэсь туссэ котыраз мерттэм сяськаос но шулдыртыны уг быгато ини. 1957-тӥ арын пуктэм огез пу юрт сисьмемын. Мукетыз — 1964-тӥ арын кирпичен ӝутэмез — тупатъямез вите. А. Бречалов егит директорез Сергей Богдановез шумпоттӥз:

— Школа адӟем карымон ужа. Татын вань кадет классъёс. Пиналъёс ӵем пыриськыло но вормонъёс басьто Россиын ортчылӥсь олимпиадаосын. Нылпиос трос — 603 кузя. Дышетско 2 сменаен. Озьыен, школалы юрттоно: пу корпусэз сэрттоно, мукетсэ выльдоно.

Та кылъёс вӧзы А. Исаев ватсаз:

— Школаослэн кивалтӥсь­ёссы кӧтӝожзэс вералляло, выль школаос ӝутӥськоды, нош вужъёссэ вунэтӥськоды шуыса. Вуж школаез туала куронъёслы тупась карыны секыт. Соин ик эскерисьёс, кылсярысь, тылпуэз кысӥсьёс, отысь трос тырмымтэосты шараяло но директорез штраф тырыто. Озьы луыны кулэ ӧвӧл. Эгра школалэсь пушсэ гинэ ум выльдэ. Вӧзаз кылдоз мугорез кыдатонлы сӥзем сэрег. Хоккеен шудон коробка сяна, отын луозы бызьылон дорожкаос но воркаут-площадка. Саклык висъяломы на кышкытлыклэсь утиськонлы но — школаын нылпиослы но, дышетӥсьёслы но гань-гань мед луоз.

Синъёссы чиляло

А. Турчакез паймытӥзы Сэп гуртын. Отысь музей но культурая юрт, валче кариськыса, зол ужало, вормонъёс басьтыло. Кылсярысь, музей «Пичи дорлэн культураез» партийной проект улсын грант утӥз. Ог 7 миллион манет тыр быдэсак выльдӥськиз но город музейёслэсь трослы устогес пӧрмиз. Соин ик берло дыре отчы сюрсъёсын куноос вуыло но музее пырон доры ик… ӝегало. Угось куд-ог экспонатъёс ульчае интыямын. Но соос зор-кот, шунды сиос улын уг уродмо — зӧк пияла уте. Музейын вань на концерт возьматон залэз, операторъёслы нимысьтыз сэрег.

— Тросэз клубъёс ужан нунал йылпумъяськем бере пытсамын луо. Нош татысь культура юртын улон нуназе но, ӝыт но пӧзе. Отын я туристъёс куноясько, я кыӵе ке адӟытонъёс, мастер-классъёс ортчо, я Ижысь артистъёс кырӟало — куараез гожтонъя студизы шаерамы огез устоез лыдъяське, — вераз Тӧро.

Кивалтӥсьёс огымысь пус­йизы: сэпъёслэн, ужамзы потыса, синъёссы ик ӝуало. Сыӵе адямиослы юрттытэк, чиданы уг луы.

— Музей нуналысь нуналэ тунсыкогес луэ, — вераз А. Исаев. — Алигес татын горд сюен вырыны кутскиллям. Сюй дуре Москва кеме ветло вылэм. Ми соослэсь ужзэс капчиятоно кариськимы но горд сюй поттонъя туала тӥрлык кузьмамы. Табере гуртоос ас палъёсысьтызы горд сюй шедьтыны быгатозы.

Сэпъёс кивалтӥсьёслы куронзэс веразы. Гурт шорысьтызы ик автобус дугдылон интызэс выльдэмзы потэ. Со понна проектсы дась ини.

Ольга Корепанова