Улонлэсь йӧнзэ утчан

Куанер семьяослы юрттон вылысь Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство «Демография» нацпроектъя 2019-тӥ арысен соцконтрактъя уксё люкылэ.

Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши гуртысь Любовь Вахрушева-Ардашевалы соцконтрактэн мотоблок сётӥзы

Ӝутӥськыны юрттэт

Контрактын гожто, кытчы адями коньдонэз кутоз, кӧня дыр ӵоже таин валче улонэз капчиялоз. Кинлы ке уксё кулэ выль профессилы, дышетскыны, куашкась корказэ ремонт лэсьтыны, нош кин ке теплица пуктэ, мотоблок я пудо басьтэ но озьы доходзэ йылтэ. Министерствоысь калыклы юрттэт сётонъя управлениысь ёзэн кивалтӥсь Мария Сандалова пусъемъя, туэ 1 сюрс 449 мурт 182 миллион манетлы соцконтракт гожтӥз ни. Кылсярысь, 249 адями ужбергатӥсь кариськыны медэ, 79-эз хозяйствозэ юнматыны турттэ. Соцконтракт гожтыны мылкыд карисьёс эшшо вань на.

— Уксёлэсь кутӥськемзэ сак чакласа возиськомы.Соцконтракт адямиослы доходзэс йылтыны, ужзэс азинтыны мед мыноз. Кылем арын 4 сюрс 312 мурт пӧлысь соцконтрактэн 52 процентэз улон-вылонзэ ӟечомытыны пӧрмытӥз. Кин ке йырси ӵышкисе я гижы лэсьтӥсе дышетскиз, кин ке вуриськись кариськиз, кин ке пудо вузаны ӧдъяз. Адямиос кунлэсь юрттэт возьмаса гинэ медаз пуке шуыса, соцконтрактэз 3 арлы огпол сётӥськом. Выльысь вазиськисьёсыз но вань, — вера Мария Сандалова.

Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова: — Туннэ улыны тупатэм минимумлэсь пичи доходэн адямиос шаерамы ог 180 сюрс кузя. Вань калык пӧлысь со ог 12 процентэз луэ. Соцконтракт гожтыса, адямиослы ӝутӥськыны юрттыса, 2024-тӥ арозь начар улӥсьёслэсь лыдзэс 2 пол кулэстыны

9 пиналлы анай

Соцконтрактэн мотоблок басьтыса, каньылгес шокчиз Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши гуртысь Любовь Вахрушева-Ардашева. Солэн 3 аслаз пиналыз, эшшо 6-сэ муртлэсь будэтэ. Огназ со быдӟа семьяез сюдэ-вордэ.

— Пичи дырысеным малпасько вал, бадӟым коркае, трос нылпие луоз шуыса. Но приютысь пиналъёсты басьтон сярысь тодам но ӧй вал, — вера Любовь Николаевна. — Картэн улонэ ӧз пӧрмы. Ачим шудо луыны ӧй быгаты бере, муртэ ке но шудо мед каро, малпай. Ӵошкытысь приютэ ужаны кутски. Ӧсэтӥ нырысь пыремам ик пумитам

бызьыса 3 аресъем пияш лыктэ. Йырсиез кырыж-мерыж ӵышкемын, шӧтэм. Сыӵе жаль потӥз. Аслым басьто, будэто, шуи. Нылпиосы пумит ӧз луэ. Документъёс лэсьтыны кутскимы но, солэн, пе, 7 сузэр-вынъёсыз.

Нылъёсты родняоссы кутозы, нош тон пиосты кут, шуизы опекаын. Мумы-бубызылэсь анай-атай луон правозэс таламын. Озьы 3 пиен доре бертӥ. Будэтэме луэ шуыса адӟизы но, эшшо 3 пинал сётӥзы на. 6-ез борды пумен 7-тӥез но кылдӥз на: приютысь потэм нылаш дорамы выходнойёсы но каникулъёсы вуылэ. Соослы яра ми дорын. Анай места мон соослы. Бадӟымезлы — 22, пичиезлы али 5 арес.

Толэзьлы быдэ 4 сюрс манет тыллы, вулы, жуг-жаглы но шунытлы кошке, кызьы улод шуыса кышкатски ик вал. Но каллен бергаськом. Али 6 нылпи будэтэме понна толэзьлы быдэ 18 сюрс манет тыро — приёмной семьяын уждун котькуд пиналлы 3 сюрс манет тупатэмын. Эшшо котькудӥзлы ог 7 сюрс манет пособие вуэ. Азьвыл коньдонзэс уг кутӥськы вал: сберкнижкае люкалляй, будӥзы ке, коньдонзы медло шуыса. Но ваньмыз

дуноямен, улыны йӧныз ӧз луы ни. Пиналъёслы пыдкук но, дӥсь но, мебель но басьяно ук. Эмъюмъёслы туж трос кошке. Коньдон воксё бырыку, магазинын пунэмен продукта сёто — соизлы тау. Со быдӟа семьяез сюдоно шуыса, 2 бакча возиськомы. Нылпиос асьсэос ик каллен юрттӥсько. Ай, ярам, мотоблок сётӥзы, малоимущийёс шуыса. Руль сьӧры ачим ик пуксисько. Пиосмурт места луиськиз ни. Пудомы трос. Бакчамы но гидмы милемыз сюдэ, шуисько. Куд-огез серекъяло, мыскыл каро монэ, малы сомында нылпи басьтонэз вал, шуо. Но кызьы соосты куштод?

Тазалыксы ляб ке но, соос кыӵе визьмоесь! Пӧртэм конкурсъёсы пыриськыло, вормо. Ӵыжы-выжыоссы мед вожъяськозы. Нылпиосылы весь шуисько: адями сюлэмын но узыр луыны кулэ. Ачим ноку узыр улэмын ӧвӧл, тазьы ик улыны дыши ни. Ай тани нылпиосы будӥзыгес ке, нош уже кутско. Мыным 45 арес гинэ. Люба ваньзэсты адями кароз ай, шуо мыным тросэз. Со бурдъя.

Елена Сараматова