Уз жингырты ни гырлы

Дэбес ёросысь Тольён гуртысь школа кема аръёс ӵоже векаса улӥз, нош выль дышетскон арысен сое чылкак пытсазы. Кытын дышетскозы пиналъёс, вера школалэн кивалтӥсез Елена Шуклина.

Дэбес ёросысь Тольёнысь школа пуктэмын вал 1934-тӥ арын

Туспуктӥз Максим Егоров

Тольёнысь школа ёросын гинэ ӧвӧл, шаерамы тужгес вужез луэ вал ни, дыр. Солэн юртэз пуктэмын 1934-тӥ арын. Куке-соку 9 классъем вал, нылпиоссы но трос кузя дышетскизы. Аръёс ортчемъя юрт вужмиз, нош нылпиослэн лыдзы арысь аре ичигес кылиз.

— Та школаын 1989-тӥ арысен ужасько, ялан кошкыны малпалляй, но выль школа лу­оз шуыса оскытылӥзы, — шуэ Елена Шуклина. — Со дыр ӵоже трос пӧртэм воштӥськонъёс-выльдӥськонъёс пыр ортчоно луиз. Гуртамы выль школа мед пуктозы шуыса, 30 ар пала пӧртэм интыосы куронэн вазиськылӥмы. Трос депутатъёс дӥнямы вуылӥзы, школа пуктонлы ваньзы дурбась­тылӥзы. Чебер вераськонъёс вераськонэн ик кыльылӥзы, ми ялан одӥг интыямы — вуж школаын — ужамы.

2009-тӥ арозь школазы 9 классъем вал, собере начальной кельтӥзы. Выль дышетскон ар азьын школаосты эскерись комиссия арлы быдэ кыӵе ке муг, пе, утчалляз школаез ӝоггес пытсаны. Дышетӥсьёс озьы гинэ сётскиллямтэ: котькуд выль дышетскон ар азьын школазы чылкыт буямын но рос-прос утялтэмын луэ вал. Роспотребнадзорын ужасьёс шуылӥллям: школады вуж ке но, экология ласянь одӥгез чылкытэз.

— Вуж школаез тупатъян дуно усёз шуылӥзы, нош выльзэ ӧз пуктэ, — шуэ Елена Александровна. — Табере

начальной школамы но быриз. Дышетскон ар йылпумъяськыку, школаямы 13 пиналъёс вал на, соосты 5 дышетӥсьёс визьнодазы. Начальной школамес туэ тулыс 7 нылпиос йылпумъязы. Соос кошкизы но, школамы шал-шал кылиз. Туэ 1-тӥ классэ мынӥсьёсмы 3 кузя, 3-тӥ классын 1 пинал луысал.

Гуртын дышетскисьёссы луысалзы на, дыр, но тросэз семьяос, ёрос центре ужаны ветло бере, нылпиоссэс но сьӧразы нулло. Нош 5-тӥ классэ ветлӥсьёсты школа автобусэн Дэбесэ нулло. Озьы тӥни школаын дышетскисьёслэн лыдзы арысь аре кулэсмиз.

Пусйыны кулэ мукетсэ но: Елена Шуклина трос аръёс ӵоже удмурт кылъя но литературая урокъёсты нуиз. Татчыозь удмурт кылэз соос дышетӥзы предмет чотын.

— Ӵектылӥзы вал ӟучомем нылпиослы учебникъёсъя ужаны, мон пумит луи, ма, кызьы воксё удмурт пиналъёсын озьы ужалод шуыса, — вера Елена Александровна. — Табере милям но удмурт пиналъёсмы ӟучомозы ини.

Школазы вуж, пичи вал ке но, дышетскисьёссы котькыӵе ужрадъёсы мыло-кыдо пыриськылӥзы. Трос аръёс ӵоже ёросысь устоез школа вал, тольён нылпиос Россиысь но калыккуспо вожвылъяськонъёсын вормонъёс басьтылӥзы. Табере Тольён школа историе кылёз ни. Школаын ужась арлыдо дышетӥсьёс Раиса Константинова но Галина Бойкова кыкназы шаертодонлы бадӟым саклык висъяллязы, пенсие потӥзы, егитъёс Марина Ложкина но Иван Трапезников Дэбесысь школае но нылпи садэ ужаны мынӥзы, нош Елена Шуклинаез гуртысь нылпи садэн кивалтыны кельтӥзы. Жаляса верано, отын но нылпиос ичи кылемын. Школалэсь юртсэ муниципалитетлы сётыны ӵектэмын, нош ма луоз отысь музеен, шуг вераны. Дышетӥсьёс но нылпиос отысь арбериосты пичиен-пичиен люказы вал.

Кызьы вера Елена Шуклина, 1-тӥ сентябре гуртын зэмос праздник луэ вал, пичиез но, бадӟымез но чингыли куараез кылзыны люкаськылӥзы. Туэ сӥзьыл Тольёнын чус луоз.

Валентина Емельянова