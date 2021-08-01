Удмуртиын 233 сюрс объетъёс лыдъямын луозы гурт удысъя микроперепись улсын
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Туннэысен Россиын кутскиз гурт удысъя микроперепись. Кыстӥськоз со 30-тӥ гудырикошконозь.
Лыдъямын-чотамын луозы гурт хозяйствоос, фермеръёс, пудо вордӥсьёс, сад-бакча возисьёс. Оглом лыдъян-чотан пыр ортчозы шаерысьтымы 233 сюрс объектъёс. Перепись возьматоз, кыӵе воштӥськонъёс луизы берло аръёсы гурт удысын.
Лыдъясь-чотасьёс калыке потозы ни 1-тӥ августэ. Соосты тодманы луоз вож дӥсьсыя, бордазы котькудӥзлэн луоз удостоверенизы. Соос юалляськозы, кӧня музъем гыриське-кизиське, кӧня пудо вордӥсьёс, бакча емыш будэтӥсьёс но мукет.
Лыдъясьёслы юрттозы беспилотникъёс но. Туала тӥрлыкез та вакытэ Россиысь 6 улосын гинэ ужазы куто. Беспилотникъёс лобалозы Алнаш ёросысь Азаматын, Варзи-Ятчиын, Вавож ёросысь Кионгуртын, Гурезь-Пудгаын, Яр ёросысь Бачумовоын, Дизьминоын.
Переписез радьясьёс верамъя, ужрад шараялоз гурт удысын воштӥськонъёсты, юрттоз пудо, емыш будэтӥсьёслы юрттэт сётонэз радъяны.
Переписьлэн нырысетӥ йылпумъянъёсыз лэсьтэмын луозы ни 2021-тӥ арлэн пумаз.
Ангелина Снигирева
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