Удмуртиын 233 сюрс объетъёс лыдъямын луозы гурт удысъя микроперепись улсын

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 1 августа, 2021 10:35
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Туннэысен Россиын кутскиз гурт удысъя микроперепись. Кыстӥськоз со 30-тӥ гудырикошконозь.

Фото: архив «Удмурт дунне»

Лыдъямын-чотамын луозы гурт хозяйствоос, фермеръёс, пудо вордӥсьёс, сад-бакча возисьёс. Оглом лыдъян-чотан пыр ортчозы шаерысьтымы 233 сюрс объектъёс. Перепись возьматоз, кыӵе воштӥськонъёс луизы берло аръёсы гурт удысын.

Лыдъясь-чотасьёс калыке потозы ни 1-тӥ августэ. Соосты тодманы луоз вож дӥсьсыя, бордазы котькудӥзлэн луоз удостоверенизы. Соос юалляськозы, кӧня музъем гыриське-кизиське, кӧня пудо вордӥсьёс, бакча емыш будэтӥсьёс но мукет.

Лыдъясьёслы юрттозы беспилотникъёс но. Туала тӥрлыкез та вакытэ Россиысь 6 улосын гинэ ужазы куто. Беспилотникъёс лобалозы Алнаш ёросысь Азаматын, Варзи-Ятчиын, Вавож ёросысь Кионгуртын, Гурезь-Пудгаын, Яр ёросысь Бачумовоын, Дизьминоын.

Переписез радьясьёс верамъя, ужрад шараялоз гурт удысын воштӥськонъёсты, юрттоз пудо, емыш будэтӥсьёслы юрттэт сётонэз радъяны.

Переписьлэн нырысетӥ йылпумъянъёсыз лэсьтэмын луозы ни 2021-тӥ арлэн пумаз.

Ангелина Снигирева

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 1 августа, 2021 10:35
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