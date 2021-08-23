Тэль гинэ уг сюды ни

Эгра ёросысь Малягуртлэн кылдэмез дырысен туэ 93 ар тырмиз ни. Ӧйтӧд, кӧня уломы на, шуо гуртоос. Ёросысь нюлэс дасянъя посёлокъёс ваньмыз сямен быро ни. Малягуртын но уж ӧвӧл, калык пазьгиське. Татын утчало инвесторъёсты.

Эгра ёросысь Малягуртысь Сергей Фефилов тэлез браконьеръёслэсь уте

Туспуктӥз Елена Сараматова

Калык пегӟе

Малягуртэ нюко-гопо сюрес пумтэм нуэ. Дунне пыдсы вуэм кадь потоно. Нош интыосыз татын выжыкылын выллем чебересь. Музъем палэнысен пурысьтам кадь адӟиське — котыр будӥсь тӧдьыалэс-пурысь ӝуй (мох) озьы пӧртмаське. Вылаз лёгиськиськод но небыт выж лёгет вылэ сюриськод. Со ӝуй писпу вайёс бордысь но ошылӥське, соин, лэся, пужымъёс, кызъёс, кызьпуос киноын кадь йӧто. Нош макем узыр нюлэс: губиез но, кудымульыез но, ягмульыез но, пӧйшурез но лачак.

— Тэльмы ик милемыз сюдэ, мукет уж татын ӧвӧл, — вера Малягуртысь егерь Сергей Фефилов. — Колхозмы ноку ӧй вал. Татын лудъёсмы но йӧнала ӧвӧл — котырак уно иськемъёслы кыстӥськись тэль. Гуртоос кӧня ке ар талэсь азьвыл скал возьыны выризы ик. Пас­туханы сик пыр курадӟыса нуллӥзы. Лузьёс но пырнымы (мошкара) куртчылэмлы чидатэк, пудо бызьыса гуртаз пегӟылӥз. 2000-тӥ аръёслэн кутсконазы лесопунктэз быдтӥзы, нош местаяз номыр ӧз кылды. Калык кошкыны кутскиз. 15 ар талэсь азьвыл школаез пытсазы, местаяз пересьёслэсь интернатсэс усьтӥзы. Озьы ик пересьмиськом каллен. Но деревняысьтымы калык уг бырылы. Кыӵе но ёросысь дӥнямы уг вуыло. Кудымульы, ягмульы вуыны кутске, губи потыны ӧдъя гинэ, машинаосын-машинаосын лыкто. Асьме калыклы но, муртъёслы но узырлыкмы окме — тэль ваньмызлэсь кӧтсэс тыре. Гуртоосмылы со улыны но юрттэ. Гужем ӵоже октӥськыса, коньдон потто, кредитъёссэс пытсало, нылпиоссылы улыны юртто. Ярам ай, райпо ягодаос­ты но губиез басьтэ — вузан месталы уг ёрмо. Нош пӧйшурась­ёс асьсэды асьсэос сюдо. Но гондырмы но, койыкмы но вань бере, браконьеръёс но вуыло. Кышкыт луэмын адямиос но. Огъёссэ дугдытыны вырыкум, чиньыосме тӥязы. Та палъёсын кин кызьы быгатэ, озьы ик улэ.

Александр Перевощиков вордскем палъёсызлэсь мӧзме

Туспуктӥз Елена Сараматова

Азьвыл тросэз малягуртъёс нюлэссы пыр кошкись чугун сюрес вылын ужало вал. Татысь сикез вагонъёсын потталлязы. Автобусъёс тапала ветлымтэен, адямиос понна узкоколейка ужалляз, калыкез Эграозь нуллӥз.

— Дышем сямъя деревнямес весь посёлок шуиськомы на, — вера Малягуртысь потэм Александр Перевощиков. — Песянае шуэмъя, татын 1 сюрс 500 пала улӥсез вал. Нош али 100 мурт но уз люкаськы ни. Часъёсын-часъёсын ульчаетӥ поръяськод но, нокинэ уд пумитаськы. Коркаос куашкало, кенеръёссы ланьырало. Пичи дыръям гинэ ай юртъёсын тыл ӝуалляз, бакчаосын турнаськизы, урожай октӥзы. Нош табере унояз тӧл гинэ кузёяське на. Ӟирыоссы бордын мырдэм возиськись ӟезьыослэсь тӧлъя ӟукыртэмзэс кылӥськод но, сюлэм вӧсь луэ. Ачим али, отпуске сяна, бертылыны но уг быгатӥськы ни — хозяйкаеным ӵош Свердловск улосын улӥськомы. Мӧзмоно. Анай-атайлы но юрттӥськем потэ. Анай нылпи садын весяк ужамын, пытсаськемез бере пересьёслэн юртазы тыршиз. Атай лесопунк­тын сварщик вал, собере пилорамае кутскылӥз. Али кыкназы пенсиын. Пекарнямы но, столовоймы но вал. Табере номыр ӧвӧл ни.

Колодчаос куасьмо

Малягуртын татчыозь 2 егит семья возиське на вал. Туэ Садаковъёс Иже ипотекаен квартира басьтӥзы, отчы кошкыны дасясько, нош Стариковъёс Сьӧлта ёросысь Узи гуртэ выжыяськыны медо.

— Юртъерлы документъёс вуизы ке, соку ик кошком, — шуэ 3 пиослэн анайзы Надежда Старикова. — Пиналъёс будо. Туэ бадӟымез пимы 6-тӥ классэ потӥз ни. Котырамы школаос ӧвӧл, пересадкаен Сьӧлта ёросысь Узие дышетскыны ветлэ. Со самой матысез школа. Озьы уд курадӟыты шуыса, Узие ик быдэс семьяен кошкиськом. Анайме но сьӧрамы нуом. Малягуртысь юртмес ум вузалэ — бертылыны места медло. Умой татын. Улондэ ул вал. Картошка но котьку удалтэ. Но чидан ӧвӧл ни. Вумы гинэ но ӧвӧл ук. Тэлез кораменызы, колодчаосысь ву куасьме. Толалтэ но, гужем но вутэк пуконо. Мунчое пырымон но куддыр уг люкаськы. Ӟатчаысь (Новые Зятцы) ву вайылоно луэ. Ойдолэ люкаськом, коньдон бичалом но Малягуртэ ву кыском шуисько вал, Гуртлэн араз, оло, маке лэсьтозы шуыса. Но вулы толэзьлы быдэ тыриськоно луоз шуыса, адямиос таки ӧз вырӟе. Ӧйтӧд, кызьы улозы азьланяз. Кильмезь шурмы гинэ но куасьме ни. Газ пыртон сярысь ум ик малпаськиське. Ог дас ар гуртмы улоз на, отӥяз быроз. Пуктӥськисьёс татын кемалась ӧвӧл ни. Вуж коркаосмес сьӧрлось басьтӥсьёс шедё ик: губияны лыктыкумы, пырон мес­та медло, пе. Но тросэзлэн юртсэ вузамез потыса но вузамез уг луы — документъёссы лэсьтымтэ. Ай ярам, 2 ар талэсь азьвыл бызьылыса-бызьылыса маршруткамы кылдӥз — арняяз 2 пол Эграла ветлыны рейс усьтӥзы.

Трос нылпиё анай Надежда Старикова

Туспуктӥз Елена Сараматова

Надежда Старикова кошкиз ке, гуртын почта пытсаськоз. Али Малягуртын толэзьлы быдэ ог 80 мурт газет-журнал басьтэ на вал. Лыдӟиськыны ярато, библиотекаысьтызы уг ик потало. Библиотекаен кивалтӥсь Мунира Фефилова ужрадъёс ортчытъя. Татын ик кырӟало но, шулдыръясько но. Медпунктмы но мед ужалоз на, шуо гуртоос, сотэк, пе, воксё шуге-леке вуомы. Али дӥнязы Ӟатчаысь фельдшер ветлэ. Гуртоос туж возьмало, кин ке дӥнязы лыктоз но кыӵе ке производство усьтоз, Малягуртэз быронлэсь утёз шуыса. Но кин ке кыӵе ке производство усьтӥз ке, сьӧраз ужасьёс но ваёно луоз — татын пенсионеръёс гинэ кылемын на.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, бырись гуртэз ӝутыны министерстволэн луонлыкез ӧвӧл, но татын фермер кылдысал ке, солы азинскыны юрттон вылысь грант висъясалзы. Кин ке, оло, губиен-кудымульыен вырыны дась.

Елена Сараматова