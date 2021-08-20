Тыл кадь ӟырдыт, толэзь кадь яркыт

Глазов ёросын «ДондыДор» культурая паркын ортчиз «Тыло толэзь» улосвылкуспо этно-арт фестиваль. Та яркыт нуналъёс куноослы весяклы тодазы кылизы.

«Тыло толэзь» фестивале пырискемъёс

Владимир Лекомцев пӧраське

Маринъёслэн занты чумзы

Адам гуртысь нылпи коллектив Фото: А. Бушмакина

Чеберай но луд-арт

Фестивальлэн нырысетӥ нуналэз ик ӟырдыт мылкыд кузьмаз: 12 нылмуртъёс куспазы вожвылъяськизы «Тыло толэзь» чеберай луон понна. Быгатонлыкъёссэс возьматӥзы, веськрес мугорзэс адӟытӥзы. Огезлэсь мальдымон мукетыз. Учкисьёс тужгес трос кичабонъёс кузьмазы Балезино каргуртысь Ульяна Мазановалы, со ик вормись луиз.

Куспазы вожвылъяськизы Глазовысь но Глазов ёросысь 6 семьяос но. «Луд-арт» лабораториын соос инкуазь материалъёслэсь аспӧртэм синпелетъёс лэсьтӥзы. Артобъектъёссы пыр соос возьматыны выризы пӧртэм калыкъёслэсь улон-вылонзэс. Озьы син шоры пуксизы хантыослэн, саамъёслэн, комиослэн, карелъёслэн, поръёслэн но бесерманъёслэн сям-йылолъёссы, юртъер котырзы. Кылсярысь «Чупчи» шутэтскон юртысь Николай, Марина но Максим Марьинъёслэн семьязы хантыослэсь чумзэс ӝутӥз.

— Хантыослэн юртъерзы шуныт, йӧн-йӧн луыны кулэ, — валэктӥзы соос. — Соин ик чумез бадьпу ньӧръёслэсь, вайёслэсь, изъёслэсь лэсьтӥмы. Куэз но юнме ӧм кутэ — солэсь хантыос дӥсь, пыдкук вуро, юртъерзэс чеберъяло, шунто. Уйпал калыкъёс ярато сӥль, чорыг, ягодаос, кедр мульы сиыны, чай, пужей йӧл трос юо. Пужейёсын ворттыло, соосын ужало. Ваньзэ тае композицимы пыр возьматыны тыршимы.

Глазовысь Лебедевъёслэн семьязы бесерманъёслы сӥзем интерактивной площадка лэсьтӥз, куноосты та выжыысь калыклэн улэм-вылэменыз тодматӥз. Нош конкурсын вормись луиз Глазовысь Юговъёслэн семьязы, комиослы сӥзем арт-объект лэсьтыса.

Кесям ӵӧж но пыжем сюлэм

«Донды Дорлэн» мукет пал пумаз, тылскем вылын сиён пӧзьтыса, устоез луон понна нюръяськизы 7 пиосмуртъёс. Глазов, Кез, Балезино ёросъёсазы соос ческыт сиён лэсьтэменызы паймытъямысь уг дугдыло. Татын но быгатонлыкъёсмес возьматомы, этно-арт фестивале пыриськисьёсты но куноятомы, шуизы. Пӧлазы вожвылъяськизы Москваысь пӧрасьёс но. Пуртъёссы ӝоггес мед вандозы, лымъёссы чальгес мед пӧзёзы шуыса, мылкыд сётӥз ужрадэз нуись Антон Вертячих. Ваньзылы одӥг курон вал: фин-угор выжыысь калыкъёслэсь сиёнъёссэс вашкала вакытлы тупась пӧрано. Турлы буёлъёсын но ческыт зынъёсын воректӥзы ӝӧк вылъёс. Кырпарсь, ӵӧж, чорыг, пороз сюлэм но пузъёс — ма но ӧй вал пӧрамын. Эшшо но ческытгес

медло шуыса, бордазы пуктэмын на губи, ягодаос, бакча емышъёс, чечы. Кылдэ ньылод, ява. Парк тыр вӧлмись зынлэсь куноослэн дыльдызы шыр-р-р вияны кутскиз.

Москваысь Юрий Габров «Тыло толэзь» фестивале нырысьсэ уг пыриськы ни. Таяз радэ со «Пыжем сюлэм» нимо сиён лэсьтӥз.

— Фин-угоръёс пудотэк ноку ӧз улэ бере, пороз сюлэмез пыжоно кариськи. Сое ческытатӥ губиен. Ноку кизьытэк-мерттӥськытэк ӧз улэ бере, бордаз ватсай на Глазовын пыжем нянь, — валэктӥз Юрий Габров.

Нош Кез ёросысь «Живица» этнокомплексысь Владимир Лекомцев ачиз нянь пыже. Со куноосты пороз пузъёсын куноятӥз. Кема утчаськем, кытысь соосты басьтыны.

— Пороз пузъёс дуноесь, соосты шедьтыны капчи ӧвӧл. Мясокомбинатысь ку­ри, — шуэ Владимир Лекомцев.

Со ик вормись но луиз.

Нялтас вераса, котькуд пӧрам сиёнэз, жюри сяна, дунъязы на учкисьёс но. Аспӧртэм аукцион но радъяськиз — кин бадӟымгес дун ӵектӥз, со ик сиёнэз аслыз басьтыны быгатӥз. Озьы тужгес дуноез сиён «Кесям ӵӧж» вал — сое 1 сюрс 300 манетэн вузазы. Лэсьтӥз сое Иван Тютин.

Этно-арт фестиваль шулдыр, ческыт но кӧттыро вал. Нунал ӵоже ӟырдам сюлэмъёсты эшшо золгес ӟырдатон вылысь ӝыт «ДондыДор» вадьсын тылъёсын шоу ортчиз.

Альбина Бушмакина