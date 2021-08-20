Ижысь н. Некрасов нимо библиотекаын егит кылбурчилэн Ольга Камашевалэн «Вай кидэ» нырысетӥ бичетэныз тодматскон ортчиз.

Ольга Ижысь медициная кун академиын дышетске. Кызьы вуоно эмчи кылбуръёс гожъяны кутскиз?

— 2-тӥ классын дышетскыкум, нырысетӥ дышетӥсе Ираида Фёдоровна Гале­ева дорысь уж сётӥз — кылбур малпаны. Мон малпай. Возьматӥ мамалы. Со нырысь ӧз оскы, шуэ: «Уг яра мурт кылбурчиослэсь гожъямзэс аслад шуыны». Дышетӥселы возьматӥ но, ушъяз, гожъяськыны косӥз. Анаеным ӵош монэ лӧпкытъязы: Оля, тынад пӧрмоз, Оля, гожты! Собере 4-тӥ классын дыръям ини монэ кутӥзы «Шундыкар» лагере. Кылбурчилэн Владимир Котковлэн «Покчи литераторъёс» отрядаз сюри. Гожъяськон мылкыды уката но пуромиз. «Ӟечбур!» газет мынам кӧкые луиз. Но 1-тӥ, собере 2-тӥ, собере 3-тӥ кылбурме лэзисько — уг потто. Мамалы шуисько: уг ни гожъя, уг печатлало. Нош со индылэ: 10-тӥзэ ӧз ке поттэ, уд гожъя. 4-тӥ кылбурме поттӥзы ни, — тодаз вае Алнаш ёросысь Варзи-Ятчи черкогуртын вордскем усточи.

Егит кылбурчи пусъе, солэн творчествояз валтӥсь инты басьтэ инкуазь. Нылмурт арлэн котькуд вакытысьтыз синмаськымонзэ шедьтэ. Улонын но вамышъёссэ лэсьтэ, инкуазьлэн киосыз борды кутӥськыса.

Гужем шундылэн тулкымаз пыласькемез бере сӥзьыл доры кунояськыны пырыкуз, толалтэ синлысъёс вылын лымы пырыез нуныямез бере тулыс бурдоослэсь гурзэс кылзыны дугдыкуз, О. Камашевалэн выль чуръёсыз вордско. Кызьы «Гуртэ мыня» кылбураз Толэзьысь нылаш, кизилиос борды итӥськыса, вукарнанэн ошмес вуэз омыртыны гуртэ ваське, озьы ик Ольга но лыдӟисьёс доры кияз книгаен — аспӧртэмлыко саламен — вуэ, «вай кидэ» шуэ кадь улонлы но, улоназ кылдэм котькуд адямилы но…

О. Камашевалы кылбур сборниксэ поттыны ӵектӥз Владимир Котков.

— Мон вотэс бамысь адӟи Олялэсь туспуктэмзэ. Со мыным сыӵе кельшиз, малпай: та книгалэн вылбамызлы туж тупа ук. Ӵектӥ солы сборниксэ поттыны. Дасяны юрттӥ. Олялэн кылшӧдонэз вань. Тани «Гуртэ мыня» кылбурез мыным кутсконысеныз пумозяз ик кельше. «Солэн чуръёсаз крезьгур куриське», — шуиз В. Котков.

Презентацие трос егит усточиос вуизы. Кылбурчи Богдан Анфиногенов Олялэсь гожъямъёссэ чылкыт ошмес вуэн ӵошатӥз. Мукетыз егит гожъяськись Мария Гале­ева пусйиз: Олялэн чуръёсаз Ашальчи Окилэн мытэм гурез кылӥське.

Нош мыным потэ, О. Камашевалэн кылбур дуннеезлэн аспӧртэм, чебер, ненег но туж шуныт куараез.

Галина Семёнова