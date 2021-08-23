Россилэн Президентэз Владимир Путин Нижний Новгородлэн 800 ар тырмонэзлы сӥзем ужрадъёсы пыриськиз

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21-тӥ августэ В. Путин вуылӥз Нижний Новгородэ. Соин валче сӥё-дано ужрадъёсы пыриськизы Приволжск федерал округъя Президентлэн оскем муртэз Игорь Комаров но улослэн кивалтӥсез Глеб Никитин.

«Начало нового» гала-шоу дыръя В. Путин городын улӥсьёслы вазиськиз: «Ӟечкыласько ваньдэсты, кин вордӥськиз, будӥз, нырысетӥ яратонзэ пумитаз, семья кылдытӥз та адӟем карымон городын. Та город паймытэ чебереныз, узыр историеныз».

Кун кивалтӥсь вуылӥз «Швейцария» выльдӥськем парке. Татын выль писпуос мерттэм, пыдын ветлон сюресъёс тупатэмын, югдытэмын.

Берло 50 ар ӵоже нырысьсэ выльдӥськиз Нижний Новгородысь кремль. Тупатъямын вал Ивановской башня, Ивановской съезд, Никольской черк, лэсьтэмын нылпи площадка.

Сергей Захаров