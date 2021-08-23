Россилэн Президентэз Владимир Путин Нижний Новгородлэн 800 ар тырмонэзлы сӥзем ужрадъёсы пыриськиз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 23 августа, 2021 10:10
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93

Related Articles

Фото: kremlin.ru

21-тӥ августэ В. Путин вуылӥз Нижний Новгородэ. Соин валче сӥё-дано ужрадъёсы пыриськизы Приволжск федерал округъя Президентлэн оскем муртэз Игорь Комаров но улослэн кивалтӥсез Глеб Никитин.

«Начало нового» гала-шоу дыръя В. Путин городын улӥсьёслы вазиськиз: «Ӟечкыласько ваньдэсты, кин вордӥськиз, будӥз, нырысетӥ яратонзэ пумитаз, семья кылдытӥз та адӟем карымон городын. Та город паймытэ чебереныз, узыр историеныз».

Кун кивалтӥсь вуылӥз «Швейцария» выльдӥськем парке. Татын выль писпуос мерттэм, пыдын ветлон сюресъёс тупатэмын, югдытэмын.

Берло 50 ар ӵоже нырысьсэ выльдӥськиз Нижний Новгородысь кремль. Тупатъямын вал Ивановской башня, Ивановской съезд, Никольской черк, лэсьтэмын нылпи площадка.

Сергей Захаров

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 23 августа, 2021 10:10
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<