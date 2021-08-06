«Огъя Россия» партия дасяз тупатъямез кулэ карись школаослэсь списоксэс

Со сётэмын Россиысь Просвещениея министерстволы. Партилэн Валтӥсь кенешезлэн секретарез Андрей Турчак но просвещениея министр Сергей Кравцов огкылэ вуизы: котькуд улосын кылдытоно лэсьтӥськонэз чакласа возись нимысьтыз группаос.

— Асьме азьын сылӥсь ужпум: матысь 2 ар куспын тросгес школаос тупатъямын мед луозы. Лэсьтӥськон ужъёс мыныку, тужгес бадӟым саклык висъяно нылпиосты кышкытлыклэсь утёнлы, таиз рос-прос радъямын луыны кулэ, — шуиз А. Турчак.

Республикаысьтымы дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова ивортэмъя, тупатъямез кулэ курись школаос элькунамы 43 пала.

— Та вакытэ интыосысь кивалтонъя ёзъёсын дэмен ужаськомы, спиоске шедем школаосты эскерыса потӥськомы. Озьы но луыны быгатоз угось: куд-огез тупатъямын ни, оло, «Бадӟым ремонт» программа улсын. Нош со вие ик тупатъямез кулэ карисез списоке шедемын ӧвӧл. Одӥгзэ но эскерытэк-чаклатэк ум кельтэ. Пусйыны кулэ: «Огъя Россия» партилэн ӵектэм программаезъя школаосты тупатъян ужъёс гинэ чакламын ӧвӧл, со чотын уксё висъяськоз школалы мебель, учебникъёс басьтыны, дышетӥсьёслэсь квалификацизэс будэтыны, — шуиз С. Болотникова.