Нылпиос визьмогес луо

Алнаш ёросысь Ӟатча (Варзи-Ятчи) шор ёзо школае 1-тӥ сентябре вамыштоз 31 пинал. Оглом татын 275 нылпиос визь люкалозы. Дышетӥсьёс пиналъёс­ты пумитаны дасесь ни.

Алнаш ёросысь Ӟатча школаысь дышетӥсьёс Юлия Жданова но Ираида Галеева дышетскон арлэн кутскемезлы шумпото

Туспуктӥз Максим Егоров



Ӟатчалан дышетскисьёслэн лыдзы уг кулэсмы. Санаторийын уж ванен, егитъёс гуртэ кылё. Али быдэс выль урам кылдэ ни — ялан пуктӥсько. Школаsн кадръёслы уг ёрмо. Асьсэ дышетэм пиналъёссы ик берытско, гуртэ бызем кенъёс но лыкто. 2-тӥ арзэ директор луэ Алексей Лебедев, Кузьымгуртын будэм но Ӟатча школаын дышетскем удмурт воргорон. Кылем арын школаязы «Гуртысь дышетӥсь» программая вуиз математикаен визьнодась Ирина Филимонова, табере нылпиослэн но, анай-атайёслэн но сое лэземзы уг поты ни — сокем яратӥзы. Оглом школаын али 33 дышетӥсь.

Кылем арня вискын Ӟатча школае пыракумы, котыр краска зын лӧсъяське на вал. Анай-атайёсын дышетӥсьёс дэмен буяськиллям, юртлэсь пушсэ но котырзэ утялтӥллям, нылпиос чебер но чылкыт азьын визь мед люкалозы шуыса. Дышетӥсьёс кабинетъёсазы кыштыр ужало ни.

— Сюлэм уг чида ни дорын пукыны, — пальыша покчи классъёсты дышетӥсь Ираида Галеева. — Кабинет чилясь медло кадь потэ. Программаосты но эшшо огпол учконо, чыры-пырызэ йылаз-пумаз вуттоно, куронъёс ялан

вошъясько бере. Туэ пиналъёсы 2-тӥ классэ лыктозы. Толэзь кутсконын, урамысен пумиськыса, куд-огезлэсь юалляськи вал. Дышетскеммы уг поты на, шуизы. Кӧня ке дыр ортчиз но, школа котыртӥ гожеръяны кутскизы. Дӥськут, портфель, тет­радь басьтэм бере пичиос школае мыныны бурдъясько.

Нылпиос арысь аре котыр ласянь визьмоесьгес луо. Соослэн вераськон кылзы гинэ но воштӥське. Куддыр ачим но паймисько: мон сыӵе вакытам таӵе кылэз уг но тодӥськы вал, али но вераськонам сое уггес кутӥськы. Ваньмыз со телевизорлэн, Интернетлэн бервылзы, дыр. Али дышетон программа секыта. Азьло букваосыз дышетӥськом, 20-озь примеръёс лэсь­тӥськом вал, али фонетикаез гинэ но пыр-поч эскериськом, проектъёс бордын ужаськомы. Али ик чакласько ни, кыӵе конкурсэ нылпиосты туэ кыс­кыны луоз, кыӵе выль проект борды ӝабырскомы. Проектэн вырыны куд-огезлы секытэн сётӥське. Но ваньзэс­ты пичиен дышетӥськомы. Собере ачид но паймиськод пӧрмытэмзылы. Кылсярысь, Оля Камашеваен покчи классъёсын ик кылбур гожъяны кутскимы. Уг пӧрмы — нош турттӥськом. Бадӟым классъёсын дышетскыкуз, гожтэмъёссэ лыдӟисько но, Оля, кылбуръёсыд сыӵе муресь луэмын ни, шуисько. Алигес «Вай кидэ» бичетсэ но поттӥз.

Ӟатчалась котькуд дыше­тӥсь нылпилэсь аспӧр­тэмлыксэ адӟыны, сое шараяны но юнматыны тырше. Татын спорт сярысь но уг вунэто. Школалэн директорез Алексей Лебедев пусъемъя, туэ бадӟым саклык висъялозы юнармейской движенилы. Чылкак выль проектъёс но кылдозы. Проектъёсын ужан усьтӥськыны юрттэ, шуэ Юлия Жданова, географиен дышетӥсь. Со кылем арын нылпиосын школа котыре кызъёс мерттон пумысен проект лэсьтӥз, матысь дыре малпанзэс улонэ пыӵатозы. Ачиз со дышетскемезъя ландшафтъя дизайнер луэ.

— Берло дыре нылпиос асьсэос но гуртсылы маке ӟечсэ лэсьтон сярысь малпанъёсын уло. Мон школаын дышетскыкум гинэ ай, география предмет шоры кырыжгес учкылӥмы, кыӵе ке фантастика шоры кадь. Нош туала нылпиос шумпотыса уроке лыкто, оломае но тодэмзы потэ. Инкуазьлы, дуннелы сӥзем олокыӵе но телепередачаос кылдэмен, география соослы матынгес луэмын. Соин ик урокез но ялан тунсыкогес карем потэ, — шуэ Юлия Трофимовна.

Котькудӥз дышетӥсь тодон-валанзэ будэтыны тырше. Сотэк нылпиослэсь бере кылёд, шуо.

— Дорысен гинэ дышетоно медам луы, — лулӟе Ираида Галеева. — 15-тӥ августэ школаын ужаме дырысен 40 ар луиз ни, но ваче син дышетонлэсь номыр ӟечгес ӧвӧл. Пандемиен валче кылем арын дистанционно дышетским. Туэ ӟырт кезьытъёс дыръя но Интернет пыр кусып возим. Секыт озьы. Нылпиосын анай-атайёссы пуко ик, чаклало. Но оло мумы-бубыослы, оло нылпиослы отметка пуктӥськод — ваньзылэн «витьлы» лэсьтэмын. Быдэс четвертез доразы пукетӥд ке, ваньзы отличник потозы. Нош парта сьӧрын котькудӥзлэсь визьзэс ад­ӟись­код, лябгес валась пиналлы ватсаса валэктӥськод. Дистанционно амалэн дышетскыса, нылпиос лябӟо. Эскерон ужъёс сое возьмато. Туж потэ, нылпиосмы юнэсь, визьмоесь мед луозы шуыса. Соослы милемыз воштоно, улонэз киязы кутоно.

Алнаш ёросысь Тыло гуртын улӥсьёс, «Милям кичӧлтонмы» проектэ пыриськыса, нылпиослы шудон площадка лэсьтӥзы.

Гуртын вазенгес ни лулӟылӥзы, пичиос гурт кузя солань-талань бызьыло, нош шудон интызы ӧвӧл шуыса. Ӝытъёсы школа но нылпи сад азбаре люкаськылӥзы, ӟечы­ранъёсын лэйкаллязы. Нош пичиоссы гуртын трос. Школае ветлӥсьёс 77 кузя, воксё тэшкылиос 30 мында. Гужем юр-яр карисез эшшо уногес люкаське — песянай-песятайёссы доры внукъёссы берто. Школа вӧзын со быдӟа бусы буш, отчы ик площадка лэсьтоно, шуизы гуртоос. Озьы котькуд семьяысь кин кӧня быгатэ, сомындаен уксё бичазы. Бюджетысь ватсазы на. Оглом площадказы ог 600 сюрс манет тыр усиз.

— Мынам нылпиосы кемалась будэмын ни. Но ӟеч ужлы уксёез уд жаля шуыса, ми но юрттӥським. Милям но нылпиосмылэн нылпиоссы бертало ук. Шудон интызы кылдэмен, Тыломылэн тусыз воштӥськиз, шулдыргес луиз кадь, — шуэ Виталий Бигбашев.

— Нылпиослы ӟеч лэсьтоно шуыса, уксё чаляк бичамы. Ӟечыранъёс, берганъёс 2-3 нунал куспын пуксизы. Табере нылпиос­ты отысь уд ик васькыты ни. Гужемлы умой кузьым луиз. Вазьгес вырӟоно вылэм ни, — бордаз итӥське Вера Никонова.

Табере спортплощадказэс выльдон но кенеран сярысь малпасько. Татын сюресъёс кылдӥзы ке, ӝытъёсы бызьылыны потасьёс трос луозы. Гуртын пинал семьяос ымгай (трос).

Елена Сараматова