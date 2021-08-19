Нуналаз — 16 хозяйство

1-тӥ августысен гуртъёсын перепись кутскиз. Эгра ёросын 28 переписчик ужа. Мазьги котырысь гуртъёс понна кыл кутэ Елизавета Лекомцева. Егит нылаш культурая колледжын дышетске, шутэтскон дырзэ туэ пайдаё ортчытыны малпаз.

Эгра ёросысь Мазьгиын калыклэсь юалляське Елизавета Лекомцева

Туспуктӥз Валентина Емельянова

Ужаны кутскемзылэсь азьло вань лыдъясь-чотасьёсты Эграе люказы но тупен-тупен мадизы, ма кароно, кызьы юалляськоно. Переписчикъёслы нимысьтыз дӥсь, планшетъёс сётӥзы. Елизавета та нуналъёсы Мазьгиетӥ коркась корка ветлэ. Вуылоз на Нюнягуртэ, Порвай, Сундур но Правой Кушъя гуртъёсы. Сьӧрло ветлыны, пе, машина висъялозы.

— Нуналлы быдэ план пуктэмын: ичизэ 16 хозяйствоез ортчоно, — шуэ Елизавета Лекомцева. —Ужаммес эскеро на инструкторъёс, нуналаз 2 пол жингыръяло, кӧня хозяйствоез ортчиды шуыса юало. Ужаны али гинэ кутски ай, юанъёсылы валэктон сётыны пумит луисьёсыз ӧй вал на, малпасько, сыӵеос уз но луэ.

Переписчикъёс нырысь ик планшетазы гожто хозяйстволэн кузёезлэсь фамилизэ, юаллясько музъемез сярысь: пусъё огъя быдӟалазэ, собере кытын но кӧня музъем вылын ма будэ. Юанъёс ог 10. Толэзь куспын Елизавета Лекомцева 534 хозяйствоез ортчыны кулэ.

Валентина Емельянова