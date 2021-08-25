Наполеон колхозын ужаз

Вашкала удмуртъёслэн оскемзыя, анай-атаен сётэм ним адямиез кулонлэсь утьыны, улонзэ радъяны юрттэ. Азьвыл аръёсы но, али но паськыт вӧлмем нимъёсын оградын пумиськыло йӧспӧртэм, паймымон нимъёс. Мар муген анай-атайёс пиналъёссылы сыӵе нимъёс тыро?

Шаркан ёросысь Кечгуртысь Наполеон Малых семьяеныз

Удмурт гуртын — императоръёс?

Наполеон Николаевич Малых вордскиз 1930-тӥ арын Шаркан ёросысь Кечгуртын. Со сяна, семьяязы вал эшшо 5 пиналъёс. Но соослы огшоры нимъёс сётъямын. Атайзы — Николай Васильевич Малых — школаын дышетскемын, 2 классэз быдтэмын, гуртазы тодӥсь-валась адямиен лыдъяськылӥз, дышетӥсь луыса но ужаз. Ӵапак со ик покчи пиезлы француз полководецлэсь, императорлэсь нимзэ сётэм.

Со вакытэ тросэз адямиос пиналъёссылы сьӧрлось нимъёс тырылӥзы. Сыӵе мода вылэм. Кылсярысь, Кечгуртын гинэ соку 3 Вильгельмъёс вордскизы. Наполеон Николаевичлэн нылыз Нина Крылова верамъя, песятаез историез тодэ но туж гажа вылэм. Оло, Наполеон Бонапартлэн вормонъёсызлы синмаськыса, со пиезлы сыӵе ним бырйиз? Ачиз Наполеон Николаевич со сярысь юаны ӧз вутты. Пичи дыръяз бубиз висьыса кулӥз. Пияш 6-тӥ классэз йылпумъяз но, Быдӟым ож кутскиз. Наполеонлэн агайёсыз ож лудэ кошкизы, нош со сузэреныз но анаеныз ӵош колхозын ужаны кутскиз. Сыӵе ик аспӧртэмлыко нимо эшеныз, Радомир Соборовен, музъем гыриз-кизиз.

Быдэсмыса Наполеон Малых Дальний Востокысь Аргунь шур дурын кунгожез утиз. Бӧрысь колхозын механизатор луыса ужаз. Гуртын сое пӧртэм сямен шуылӥзы: Наполи, Напо, дядя Поля. Нокин ӧз но малпалля, Поля — ныл ним шуыса. Кышноеныз 6 пинал вордӥзы. Соос сыӵе йӧспӧртэм бубы нимынызы сэрен серемес учыръёсы но кемдылӥзы.

— Мон Шаркан ёросысь Пороз гуртысь школаын удмурт кылъя дышетӥсь луыса ужай, — вера Наполеон Николаевичлэн нылыз Нина Крылова. — Огпол мон доры открытой уроке мукет школаосысь дышетӥсьёс вуизы. Но огез малы ке но беромем но коридор кузя кабинетме утчаны кутскем. Кин ке но солэсь юам, кинэ со утча шуыса. Нош дышетӥсь верам: ма, кытын-о Кутузовады урок нуэ?

Наполеон Малыхлэн двоюродной сузэрезлэн нимыз Пальмира — Сириысь античность вакытэ кылдытэм карез озьы шуо. Кожалод, солы но историез гажась адями ним понӥз. Озьы ке но зэмос мугез воксё мукет вылэм. Кияса ёросын Карамас-Пельгаын улӥсь Мазитова Римма Васильевна тодаз вае, кызьы апаезлы сыӵе ним понӥзы. Со вакытэ бубызылэн сузэрез Сосновка гуртысь нылпи юртын ужа вылэм. Отын вылэм Пальмира нимо нылаш. Бубызылы ярам, лэся, со ним но, нылзэ озьы ик гожтэм.

Помидор чиге, но пушъе

«Ческыт» атайнимын сузэр-вынъёс уло Кияса ёросысь Уддядиын. Документъёсазы соос Петровичъёс гожтэмын ке но, гуртазы соосты Помидор нимын гинэ шуо, малы ке шуоно атайзылы вордскыкуз Помидор ним сётӥллям.

Кияса ёросысь Уддядиысь Помидор Собинов 14 аресказ фотое пуксемын «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» медален, но сое басьтэмез сярысь документэз шедьтэмын ӧвӧл.



— Вашкала дыръёсы трос пиналъёс пичи дыръязы куло вал. Соин ик нылпиез утён вылысь солы кыӵе ке пӧйшурлэсь, будослэсь нимзэ поно вылэм, — вера Помидор (Пётр) Собиновлэн нылыз Галина Утехина. — Озьы ик атаймылэн анай-атаез но кариллям. Помидор чиге ке но, бӧрысь выльысь пушъе шуыса, 1931-тӥ арын вордскем пизылы Помидор ним понӥллям.

Семьяязы со огназ нылпи вал. Нош кӧня ке ар ортчыса, сирота кылиз. Быдэсмиз Тимеево черкогуртысь нылпи юртын. Куд-ог дыръя Уддядие матысь ӵыжы-выжыосыз доры берталляз. Нылпи юрт бере Помидор Собинов дышетскиз ремесленной училищеын, нош сое йылпумъяса, кошкиз армие. Служить кариз Забайкальеын танкист луыса. Огаз гожтэтаз со верам ӵыжы-выжыосызлы, гуртазы армиысь уз берытскы шуыса. Нокин но сое уг возьма бере, вордӥськем палъёсаз берытскемез уг поты вылэм. Но ӵыжы-выжыосыз гожтӥллям солы, мед бертоз шуыса. Ватсаллям на: солы пальто басьтэмын но валес дасямын ни. Таӵе гожтэт бере Помидорлэн мылкыдыз ӝутскем, лэся, со дораз ик улыны кариськиз, ачиз кадь ик сирота нылэз кышно басьтӥз.

Нырысетӥ нылпизы вордӥськем бере Помидор нимзэ Пётрлы воштӥз. Пиналзэс Помидорович атайнимыз понна сереме уськытозы шуыса. Озьы ваньмыз 4 пиналъёсыз Петровичъёс луизы.

— Атаймы нимзэ воштӥз ке но, гуртын сое озьы ик нимало вал. Монэ но тани Помидор Галя гинэ шуо, — вера Галина Утехина. — Пичи дыръямы сыӵе аспӧртэмлыко атайним нокыӵе ӧз потылы, нош будэммыя возьдаськыны но кутским вал. Али ке нош шумпотӥськом, Помидор пушъетысь потӥськом шуыса.

Помидор Собинов колхозын ужаз: тракторист но, сторож но вал. Оло, нимызлы луыса со, анай-атайтэк кылем пинал, мотор но кырӟась будӥз, семья кылдытӥз. Но со ӵем висьылӥз, 55 аресказ улонысь кошкиз.

Валентина Семёнова