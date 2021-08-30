Музей борды — черк, мунчо, кунокуа…

Татарстанысь Огырчи ёросысь сарсак-омгаос доразы туристъёсты кыскон сярысь малпасько

Татарстанысь Огырчи ёросысь Сарсак-Омга гуртын туэ тулыс музейзы усьтӥськиз. Со быдэс район понна нырысетӥез удмурт корка. Матысь дыре татчы турмаршрут радъяны чаклало. Музейзэс сяна, куноослы возьматыны быгатозы выльдӥськись черксэс но, мукет интыосты но.

Огырчи ёросысь Сарсак-Омга гурт поселенилэн

йырыз, музеен кивалтӥсь Тамара Николаева

Туспуктӥз Максим Егоров

Удмурт корка

Музей ужез бергатыны вуттӥське гурт поселенилэн йырыз Тамара Николаева.

— Музеез усьтон нуналмы ӵап 18-тӥ мае — Музейёслэн калыккуспо нуналзылы — тупаз. Гужем ӵоже ми доры вуылӥзы ни «Татарстанысь городъёсты азинтонъя институт» фондысь экспертъёс, Казаньысь учёнойёс. Гуртоосмы понна но трос ужрадъёс ортчытӥмы ни, — шуэ Тамара Сергеевна.

Сарсак-омгаос музейзэс «удмурт корка» нимало. Зэм, татын бадӟым люкетэз удмурт киужъёслы, тӥрлыклы чакламын. Тани огаз висъетын Тамара Сергеевналэн анаезлэн сандыкез сылэ. Отын тыраз вашкала дӥськут но мукет котыр.

— Шортдэремез но керттэм чулкаосыз — Кочан Лиза апайлэн, пужъятэмъёсыз — Сима апайлэн, чильпамъёсыз — Платон Тонька апайлэн, шобретъёсыз — Прол Нина апайлэн, — кияз кутылыса, возьматэ музеен кивалтӥсь. — Азьло укно вадьсы ӵушконъёс яке чалма ошылӥзы. Берло ай строчить карем яке пужъятэм шторкаос кылдӥзы. Табере укноосты уг но возъяло ни. Нош музейын шторка туж интыяз луиз, сое Лелёк апай сётӥз, укноосамы ошылӥм. Гуртоосмы кыӵе ке тӥрлыксэс сёто ке, туж шумпотӥськом. Ӵемысь малпало, музейын ваньмыз вань ни, дыр, шуыса. Нош собере пыро но «милям таиз вань», «соиз тэк кылле» шуо.

Гуртоос табере асьсэос но паймыса кутыло куд-ог арбериосты. Огаз сэрегын ошемын шер нуллон сарва, бадӟым песьтэр, вуэн бутылка понон сарва. Нош Казаньысь Национальной музейын ужасьёс уката зол синмаськиллям киужъёсысь пужыослы но чукъёслы. Гуртысь нылкышноос кыӵе ке киужысь пужызэ басьтэм беразы интыяз чук лэсьтыса берыктылӥзы. Макем трос чук — сокем вылӥ дунъямын кибашлылэн ужез.

Табере Сарсак-Омгаысь куд-ог арбериосты Казане выставкае но басьтыны чак­лало ни. Мукет ласянь но юрттэт вуоз. Кылсярысь, музейысь кӧкы интыен-интыен куашкамын ни. Нош рес­тавраторъёс оскытӥзы: сое утьыны луоз на.

Данъяськонзы — адямиос

Музейлэн мукет висъетъёсыз но туж узыр материалэн тырмытэмын. Тани огез сӥземын Быдӟым ожысь ветеранъёслы. Сарсак-Омга гуртын вордскемын Совето Союзлэн Героез Борис Сергеевич Шабалин.

— Елабугаысь музеен кема споръяським та пумысен. Соос героймес асьсэлы каро, нош ми тодӥськом: Шабалин гуртамы 2 ар улэмын. Атаез почтальон вылэм, бӧрысь кулэм. Озьы семья Сарсак-Омгаысь кошкем. Выжыезъя Борис Шабалин — пор пи, — вера Тамара Николаева.

Музейын утисько гуртысь гажамон дышетӥсьлэн Леонид Лазаревлэн люкам котырез. Адями Инмарен чупамын ке, со котькыӵе удысын паймытъя. Ӵапак озьы вераны луэ Леонид Лазарев сярысь. Гуртысь дышетӥсь котырын пӧзиз культура. Со мандолинаен, балалайкаен, арганэн но мукет крезьгуро инструментъёсын шудӥз, нылпиосты дышетӥз, кылбураз, кырӟан гожъяз. Ас вакытаз Леонид Дмитриевич туж ӝикыт люказ радиолаосты, магнитолаосты. Нош кӧня туспуктылӥз гурт калыкез! Музейын утисько Леонид Лазаревлэн рукописьёсыз но.

Татын ик гуртысь мукет кибашлылэн — Владимир Кузьмич Фёдоровлэн — киужъёсыз. Кӧня кудыос кутамын, пуньыос вӧлэмын солэн киосыныз. Табере соос синпель кадь уло, котькуд пырись-потӥсь соосты адӟе, кибашлы воргоронэз тодаз вае.

Дауръем черклэн кыкетӥ улонэз

Сарсак-Омга шорын ик лыз липетэн но зарнивуам куполъёсын чиля выльдӥськись черк. Пулэсь черкез гуртын ӝутыны кутскиллям 1904-тӥ арын. 1908-тӥ арын ужзы быдэсмем. Но совето вакытэ черк ворсамын вал. Со дырысен татын клуб но, фельдшер пункт но, библиотека но ужазы. Берло 10 арзэ юрт буш сылӥз.

— 2014-тӥ арын гуртысь дышетӥсьёс черкез выльдонлы сӥзем проект гожтӥзы. Таӵе ӵектонэз ёрос администрациын кылӥзы но 300 сюрс манет висъязы. Нырысетӥ субботнике ик гуртысь 72 мурт потӥз. Тужгес мӧйыезлы ужасьмылы 80 арес котыр вал.

Гуртоос чепрксэс асьсэос тупатъяло

Со дырысен ужъёс пичиен-пичиен мыно, оглом 800 сюрс манет люкамын ни черкез выльдонлы, — вера Сарсак-Омга лицейысь ӟуч кылъя дышетӥсь Флюра Зарипова.

Дауръем пу юрт вылласянь гинэ юн адске вылэм. Ужъёсты мытэм бере шараяськиз: сисьмыны кутскем коръёс туж трос. Соин борддоръёсты но сэзъязы, вуж фундаментэз но юнматӥзы. Таӵе дыръя тросэз шуозы: выльзэ пуктыны капчигес но чалякгес. Нош гуртоослэн мукет ужпумзы: вашкала черкез утёно.

— Куддыръя кыӵе ке ужез мытӥськом, нош коньдонмы уг окмы ни. 2017-тӥ арын гуртамы вуылӥз Калининградысь Ольга Никодимовна Казаченко. Солэн выжыосыз — Вылегжанинъёс — ас вакытазы- та черкез кылдытон понна сюлмаськиллям вылэм. Но соосты, кулаке поттыса, Сибире ыстӥллям. Нош выжызы зол вылэм. Тани Ольга Никодимовна — усто ужбергатӥсь но трос нылпиё анай, аслэсьтыз 3 пиналзэ будэтэм сяна, 5 пиналъёсты вордыны басьтэм на. Озьы Калининградысь куно 70 сюрс манет висъяз. Та уксёен черкысь алтарьлы чаклам люкетсэ лэсьтыны кутским. Ольга Казаченко азьланяз но юрттоз шуыса оскытӥз, — паймымон учыр сярысь маде Флюра Камиловна.

Флюра Зарипова табере нимысьтыз дневник нуэ, пыр-поч гожъя но туспуктэ, кызьы выльдӥське черк. Нош гуртоос татчы службае но лыкто, нылпиоссэс но пылатыны ваё. Черк калыкез огазеясь инты луиз ни.

Елена Скворцова