«Мон прививка пуктӥ, нош тон?»

Ижысь коронавирусэн нюръяськисьёс — флешмобын.

Туспуктэм басьтэмын Тазалыкез утёнъя министерстволэн «ВКонтакте» бамысьтыз.

Коронавирусэн черламъёсты табере элькунысьтымы 10-аз эмъян учреждениосын йӧнато, койкаослэн лыдзы 2 сюрс 91-озь йылэтэмын.

Ковид-центръёслы туннэ пӧрмытэмын Паласькись висёнъёсъя элькун больница, Ижысь 6 но 2 номеро больницаос но Дэри ёрос больница. Со сяна, та нуналъёсы нимысьтыз койкаос усьтэмын Можгалась, Воткаысь, Сарапулысь но Глазовысь больницаосын, Ижысь 5-тӥ нылпи ваён юртын но Нылпиослэн элькун больницаязы. Тазалыкез утёнъя министерство ивортэмъя, 2 сюрс 91 койка пӧлысь та вакытлы буш ог 300-эз гинэ. Висисьёс трос, нуналлы быдэ ог 180 мурт шугектэ.

— Арлыдоос пӧлын сяна, черламъёс трос 30-60 аресъемъёс пӧлын но, — вераз Тазалыкез утёнъя министерствоысь валтӥсь инфекционист Марина Пет­ренко. — Азьло егитъёс реанимацие шер сюро ке вал, али озьы вераны уг луы. Тросэзлы висён паласькем бере 5-тӥ-6-тӥ нуналаз ик туж секыт луэ ни.

Койкае вуэмъёс пӧлысь 97 процентэзлэн коронавируслы пумит прививказы ӧвӧл. Нош ковидлэсь туннэ утьыны быгатэ вакцина гинэ.

— Бен, ми ум ватӥське:

коронавирусэн черланы луэ, прививка пуктыса но, — пусйиз

М. Петренко. — Но таӵеослэн висёнзы шӧдскымон капчиенгес ортче. Туннэ нуналозь койкае одӥг мурт но ӧз сюры на, кин вакциналэсь 2-сэ ик компонентсэ пуктыса вуттӥз. Паймисько, малы адямиос уг дырто асьсэды утьыны, ведь наука асьмелы сыӵе луонлык сётӥз.

Шаерысьтымы «горд зонаын» ужась эмъясьёс, калыкез прививка пуктыны ӧтьыса, вотэс бамъёс пыр флешмоб радъязы. Соос тус­пуктэме пуксизы, киосазы бадӟым букваосын гожтэм плакатъёс возё: «Я вакцинировался! А ты?»

Вакцина республикаямы тырмыт. Солэсь 2-сэ но компонетсэ пуктӥз ни шаерысьтымы 210 сюрс пала адями. Прививка пуктон понна азьло сямен ик вазиськыны луэ улон интыя поликлиникалэн регистратураяз яке черодэ султоно «Госуслуги»

портал пыр.

Ужзэ азинтэ Ижысь Шор площадьысь вакцина лэсьтон пункт но. Усьтӥськемез дырысен татын 25 сюрслэсь ятыр адями прививка лэсьтӥз ни. Нырысь ик татын вакциналэсь 1-тӥ компонентсэ гинэ пукто вал. Но табере татчы ик лыктыны луэ 2-тӥ компонентсэ пуктон понна но. Вакцина лэсьтон пункт ужан нуналлы быдэ 8 часысен 21 часозь, 15 часысен 15 час но 30 минутозь — вис. Сьӧре кутоно паспорт но СНИЛС.

Коронавирусэн гер­ӟась­кем юанъёсты кыл­дӥ­зы ке, жингыртыны бы­га­тӥсь­коды 8-800-100-24-47 телефон номеръя.

Элина Кумачёва