Лэчыт синмо, сэзь но кышкасьтэм

Россиысь Кыл кутытонъя управленилэн Удмурт ёзэз бордын кылдытэм «Кречет» спецподразделение туэ 1-тӥ июле пусйиз 30 ар тырмонзэ. Отчы шедё шаерысьтымы кышкасьтэм, юн пиосъёс. Соос пырисько кунамы ортчылӥсь спецоперациосы.

Родион Дерюгин

Ӟеч ыбылӥськыны, ӝог бызьылыны мед быгатозы шуыса, боецъёс нуналлы быдэ тренировкаосы потало. Мугорзэс кыдато на тренажёръёсын. Можга ёросысь Чичкашур гуртын вордскем удмурт пиосмурт Родион Дерюгин вань заданиосты капчиен быдэстэ. Пистолетэн я автоматэн ыбылӥськыкуз, мишеньысь «десяткае» шеде, ӝог бызьылэ. Со ӝужыт, веськрес мугоро. Зэмос боец.

— 1995-тӥ арын вордскон нуналам атае, пе, радио кылзӥсько: туннэ, пе, асьсэлэсь нуналзэс пусъё сыӵе-таӵе нимъёсын адямиос. Пӧлазы Родион но вылэм. Атайлы кельшем, мыным сыӵе ним сётӥллям. Анае — Светлана Михайловна — быдэс улонзэ гуртамы фельдшерын ужамын, атае — Владимир Трифонович — гурт удысын тырше, ас вакытаз кивалтӥз ёросысьтымы «Луч» хозяйствоен. Мон гинэ чылкак мукет удысэ кошки.

Пичи дырысеныз ик Родион кышкасьтэм, кужмо будӥз. Дышетсконын бен сокем ӧз висъяськылы — «витьёсын» артэ «куиньёсыз» но пиштылӥзы. Но спортын со котькинэ азьпалтылӥз. Тужгес но кельшылӥз волейболэн, футболэн, хоккеен шудыны.

— Школаме йылпумъятозям, таки ӧй вала, кин луэме потэ. Сюлмы спортэ кыстӥське, со вие ик бырйыны кулэ кадь коньдоногес удысэз… Ӵап со вакытэ школаямы ортчиз Кыл кутытонъя управлениысь специалистъёсын пумиськон. Шуизы: тазалыкты юн ке, номырлэсь уд кышкаське ке, лыктэ, пе, дорамы ужаны. Малпай, малы бен мынонтэм? — шуэ боец.

Озьы Кыл кутытонъя управленилэн Удмурт ёзэзлэсь направленизэ басьтыса, со дышетскыны пыриз Вологдаысь правоя но экономикая институтэ — отын дасяло кыл кутытонъя ёзъёслы кулэ луись специалистъёсты. Отын дышетскон армиын кадь вылэм: 2 арзэ казармаын улӥз, дышетсконзэ йылпумъян азьын гинэ «огшоры» студент луиз — патере улыны выжиз. Озьы экономикая, вытъёсъя но огазеяськонысь ужасьёсын кивалтонъя специалистлэсь дипломзэ басьтыса, Родион Иже берытскиз. Интыяськиз Хохряки каргуртысь 8 номеро колоние — отрядэн кивалтыны. Отрядэ пыро 50-100 пала заключённойёс: кивалтӥсьсы соос понна кыл кутэ, соослэсь куронъёссэс лыдэ басьтэ, быгатэмезъя юрттэ. Кинлэн ке ӵыжы-выжыосызлы шуак жингыртоно луэ, мукетызлы юридической юанъёсъя визь-кенеш кулэ, куинетӥез черла — вань та ужпумъёсын выре отрядлэн кивалтӥсез.

Колониын 2 ар ужамез бере кин ке верась луиз: «Кречет» спецподразделенилы, пе, боецъёс кулэ. Родион отчы кариськыны мылкыд кариз. Тазалыксэ эскерыса, сое кутӥзы. Уг жаляськы, мон ас интыям, шуэ воргорон.

Спецподразделениязы ичи ӧвӧл Чечняын, Уйпал Кавказын спецоперациосы пыриськылэмъёс. Но Родионлы «пӧсь» точкаосын ожмаськыны ӧз кемды. Одӥг ласянь, быгатонлыкъёстэ зэмос югдурын эскерысал кадь. Но мукет ласянь, ожъёс ноку но медаз луэ, шуэ боец. Со мыло-кыдо ветлэ пӧртэм улосъёсысь спецпоздразделениос пӧлын ортчылӥсь учениосы, ӵошатсконъёсы. «Кречетысь» боецъёс вормонъёстэк уг бертыло.

Нош ваньмон дырзэ Родион Дерюгин ортчытэ вордскем гуртаз — Чичкашурын.

— Атаен анай та вакытэ огназы кылемын. Соослы юрттытэк уг лу. Бадӟым бакча возё, трос пудо вордо. Алигес тани чуньымы вордӥськиз. Гуртын кужым басьтӥсько но яратоно ужам дыртӥсько, — шуэ боец Родион.

Елена Тугашова