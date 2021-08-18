Линейкаос ортчозы классын

1-тӥ куарусёнлы шаерысьтымы 1 сюрс 347 учреждениосты эскерозы, нылпиос выль дышетскон арез мытыны мед быгатозы шуыса.

Туспуктӥз А. Снигирёва

Кышкыт югдурлэсь утён вылысь чаклалозы 548 нылпи садэз, 560 школаез, 49 училищеез но мукет организациосты. Туннэ 84 учреждениослэн липетсы, ву гумыоссы, электропроводказы воштэмын ни. 188 организацилэн котырыз утялтэмын-тупатъямын. Та ужрадъёслы элькун но ёрос бюджетъёсысь висъямын ог 500 миллион манет.

Бадӟым саклык висъяське нылпиосты утёнлы но. Озьы учреждениосы полициез ӝог ӧтен кнопкаос пуктылыны висъя­мын 294 миллион манет. Охрана уен-нуналэн чаклалоз 1 сюрс 9 объектъёсты. Азьланяз эшшо тросгес учреждениосты эскерыса возёзы.

Дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова пусъемъя, вань ёросъёс азьын таӵе ужпум

пук­тэ­мын.

Покчи классъёсын дышетскисьёсты пӧсь сиёнэн дунтэк сюдон вылысь туэ дышетскон арлы висъямын 30 миллион манет. Столовойёсын тӥрлык выльдэмын, тупатъян ортчытэмын ни.

Светлана Болотникова пусъемъя, школаосты эскерозы 15-тӥ авгус­тозь. 17 ёросъёсысь но Глазов, Сарапул городъёсысь 1 сюрс 114 школалы лэземын ни нылпиосты пумитаны. Бадӟым саклык висъяське чылкытлыклы но коронавируслэсь утиськонлы. Али вань дышетӥсьёс коронавируслэсь вакцина пуктыло.

Расписаниез котькуд классъя тупатозы. 1-тӥ сентябрьлы сӥзем линейкаез котькуд классын нимысьтыз ортчытозы.

Сергей Захаров