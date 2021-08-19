Легезьпу сяська

Галина Савина

Война кутскем но жин-жин воргоронъёс фронтэ кошкем бере Леким аслэсьтыз кужымзэ шӧдӥз кадь. Уно аръёс ӵоже калык пӧлын востэм, шыпыт улэм пиосмурт чут луэмзэ вунэтӥз, кожалод. Чыртызэ ӟазег кадь выллань кыскыса, йырзэ урдыса, пельпумъёссэ вӧлъяса, ураметӥ ветлэ. Табере со кияз боды кутыса вамышъя, пыкъяськыса ветлыны чалякгес, пе. Нош солы котькытчы вутсконо ук. Со ведь таре Прочь Леким ӧвӧл ни, со таре Ефим Никонорович — колхоз бригадир, власть. Нош бусые турнан, аран доры мыноно ке, Леким валэ кыткем кошовкае пуксе. Лудын, кышноос пӧлын, ассэ курегъёс пӧлы сюрем йӧно курка кадь возе. Турнам бервылзэс учке, лыдъя, гожъя, кин кӧня ужам, трудодень пуктылэ. Тышкаськытэк но уг чидалля. Кытӥ-отӥ чик дауре копаське, ӵемысь йӧтылэ Турко Марьялы.

Туспуктӥз Максим Егоров

— Маша, тон ӧч карыса вань кузьыли муӵъёсты пезьгытъяд-а, кусоед мед ныжомоз шуыса, кичи-куачи турнамед ук. Сэре ӝыны нунал кусо шерисько шуыса улӥськод, дыр.

— Улӥетӥ турнаны вы­рись­ко, — вазе Маша.

— Удыстэ малы пыр ӧд поты туннэ, бер лыктӥд, кема изид?

— Леким, ачид та удысэз мыным висъяд ук, татын, тэль вӧзын, кызъёс пӧлтӥ кокаськыса кусоен ветлӥ, эшшо отысь нюкез-бамалэз турнан ӝегатӥз. Соин возь вылын турнась Дарьяен Катьырнаос азьпалагес кошкизы. Вӧш кадь интыез турнаны чалякгес-а яке таӵезэ-а, пӧртэмез вань ук.

— Нырысь ик, мон тыныд Леким ӧвӧл. Нош киыд кырыж ке, мукетъёссэ янгыш эн кары. Уг кельшы тыныд удыс, ярам… Ӵуказе нылыныд ӵош Кузьыливырез турнаны мыноды. Отын возьвыл Шахта Паримонлэн кымесыз кадь вольыт. Учком, кӧня турналод, — йылсо ангесысьтыз вакчи тушсэ киыныз маялтыса, кескич пальпотӥз Леким.

Маша но мукет кышноос огшаплы чалмизы. Кузьыливыр туж кыдёкын, гурт пумысен ог вить иськем мыноно луоз. Собере, отын, бамал сьӧрын, бигер возьёс кутско ни, гуртоос отчы самой берло но ваньзы ӵош мыно вал турнаськыны. Нап возь турынлы вожмаськон кылдылӥз. Кылем арын бигеръёс, буш вал вылын вуыса, турнась кышноосты отысь уллязы вал: та, пе, милям возьмы.

— Леким?!

— Тау эн кары, — киыныз шонтыса, кошовкаяз тубиз бригадир.

— У-у, тушо кенак, — вожез потыса куаретӥз Маша.

Катьырнаен Дарья сое кылӥзы но ну горыны кутскизы ук: начар кенак, тушо кенак.

— Шонер синйылтӥд ук, Маши. Пиосмурт ымнырлэн чеберез — туш, шуэм сямен, Леким но йӧногес луо кожаз вал, дыр, туш лэзьыса. Но со горд, шер-тур кечтушез серем гинэ адске, оветь, — серекъямысь дугдэмез уг луы ни Дарьялэн.

Нылкышноос ӧз ик валалэ Лекимлэсь доразы вуэмзэ. Нош пиосмурт душес кадь вӧзазы тэтчиз. Сюлоен кизэ выллань ӝутӥз но кеськиз:

— Мар шуиды?! Тюрьмаын сисьто, ява! Кылдэс уд шӧдӥське? Властез уд гажаське? Фронтлы юрттэмды уг поты?

— Ефим Никонорович, ми асьме понна серекъяськом, тонэ ум, — лякытак вазиз Катьырна.

— Мотри, ява, бӧрдоно медад луэ, мунёос!

Леким кошкытозь, кышноос шып улӥзы, собере выльысь, турын бӧмазы усьыса, кӧтсы шуг луымон горизы.

— Ну и кыл тынад, Маша, сюлоен шуккем кадь салид ук, — кышетсэ тупатъянъяз вазиз Дарья.

— Мыным пель дорам сюлоен вуоз ни кожасько вал, — пальпотыса шуиз Катьырна. Собере эшез пала берытскиз: — Маша, сак лу, Леким тыныд пунэмзэ берыктыны выроз, исам муш юн лека. Егит дыръяз котырад гожеръяз, тон сое адӟем ӧд кары, Владялы бызид. Нош али Владяед ожын, тон пала дурбасьтыны нокинлы. Нош Леким пыдулзэ адӟытэк вамышъя. Кыӵе кельше солы пересьёсын, кышноосын кивалтыны. Вылаз ик, районын, бадӟым адямиос пӧлын, солэн Олексей ӵужмуртэз ужа, лэся.

Серем каремез нокин уг яраты, уката ик Леким кадьёс.

— Пиосмурт? Ноку но со мыным пиосмурт кадь ӧз йӧтылы, пыдыз чут шуыса гинэ ӧвӧл. Егит дыръяз ик начар кенак кадь супыльтыса, лушкем кей кадь гудӟиськыса ветлӥз. Бригадир луиз, туш лэзиз но ассэ воргорон кожаз-а, мар-а? Тушо кенак ик вань, — шуиз Маша.

Кышноос нош ик горыны кутскизы. Серекъяса соос жадемзэс но кӧтӝожзэс бордысьтызы улляны выризы кадь. Нош Машалэн син азьысьтыз кема ӧз кошкы на Лекимлэн вожомем тусыз. «Шонер вераз Катёк, чакласьконо, йыркурен верам кыл ӧпкелёнэ вуттэ, оломар адӟод», — гидкуазяз пырыкуз ини, малпаз кышномурт.

Ӵуказеяз Маша нылзэ вазь ик сайкатӥз: Кузьыливырез турнаны мыноно, кылзӥськытэк амал ӧвӧл. Анялы дас кык арес тырмиз ни. Со но, мукет нылпиос сямен, шӧдтэк шорысь бадӟым будӥз кадь. Шудонэн йырин ӧй вал ни, соослы но бригадир наряд сётэ ук. Аня но анаез вӧзын турнаськиз. Быдэс нунал пӧсь шунды шорын кыкназы ужазы. Татын бон возь вож зарезь кадь, кусодэ куямед ик уз поты. Но Маша ялан кышкаса улӥз, я бигеръёс вуозы, я беглойёс кытысь ке потозы шуыса. Нош соос татын кыкназы гинэ, гуртлэсь сокемын. Жадизы ни, бертоно но вал ни, нош Леким весь уг вуы на ужамзэс лыдъяны. Шунды тэль сьӧры лэзькыны ӧдъя ни.

— Ойдо бертом ни, нылы, тань воксё пеймыт луоз, скалмы кысконо ай, пудо сюдоно, — нылызлы вазиз Маша.

Гурт пала нуись сюресэ кожыкузы ини, пумитазы Леким потӥз.

— Мар бон ӧд возьмалэ лыктэмме, ойдо учком, кӧня турнады. Кин тодэ, оло, тӥ отын сяська бичаса, узы-боры сиыса улӥды? — жадем Маша шоры пальпотыса учкиз Леким.

— Тон эшшо уйшоре лыкты вал ужаммес адӟыны. Мын но учкы, нош ми бертомы ни, — пумитаз куаретӥз нылкышно.

— Мар вожед потэ, Маша, мынам тӥ гинэ ӧвӧл ук ужасьёсы, ваньмаз вутсконо, — кошовкаысьтыз васькытэк гинэ, куаретӥз Леким.

Маша пиосмурт шоры ӧз ик учкы, сюрес дурысь возь вылэ кожыса, гурт пала кошкизы.

Огшап улыса, Леким валзэ сюлоен шуккиз но бусы сюресэз тузонӟытыса ширтӥз.

— Асьмелы кошовкаяз пуксьыса бертоно вал, — жадем куараен вазиз Аня.

— Эшшо мар ке ӧвӧл-а? Мон сыӵе силёен артэ уг но пуксьы. Бертом ай каллен, пыдмы уз чигы, — вожез потӥз мумизлэн.

Кылем сюрессэс соос шып вамышъязы ни…

Арня ӵоже Кузьыливырын турнасько ни Машаен Аня. Но туннэ шулдыр куазь но кышномуртлэсь мылкыдзэ уг шумпотты. Дорез понна сюлмыз шуг. Владялэн анаез толоназ, курегпуз бичаны тубыса, коргид сигысь усем но пыдзэ вӧсь карем. Пересь кышномурт валесэ шедиз. Машаен Аня бертытозь, Одоть юрт котыразы берга вал ай, пичи нуныкайзэ но чакла. Васялы ньыль арес, туж шаплы, шаян пи, номырлэсь уг кышка, пуксетэз ик ӧвӧл. Маша пичизэ ӵукна сьӧраз кутыны малпа вал, но анайзы ӧз лэзьы.

— Мар сокеметӥ нылпиез жадьытыса ветлод, кен? Кызьы ке ӵош ик йыринтом ай татын, отын со тӥледлы маза уз сёт. Нош пландэс ке ӧд быдэстэ, Лекимлы нош ик черекъян муг сюроз.

Быдэс нунал анайзы но пиез понна сюлмаськыса ик ортчиз. Ӝытсэ бертыкузы, ӝомал усемын ни вал. Маша нырысь ик кышнопала мынӥз. Гур сьӧрысь валесын, Одоть вӧзын, кучапи кадь конгыртӥськыса, изе пиез.

— Возьмаз-возьмаз тӥ­ле­дыз, али гинэ умме усиз, — нуныкаезлэсь йырзэ маялтыса, шуиз Одоть. — Ой, юрттӥськисе со мынам, курегъёсыз но сюдӥз, картошка но миськиз, монэ но валесысь ӝутӥз…

— Кыӵе ни ачид, анай, кызьы сыӵе тӧрнам пыдын валесысь султӥськод?

— Ма, тани ук, султытэ, — пичез шоры возьматэ Одоть. — Мон сое пересь Параска доры лэзьяй. Со чигем-вольт­чемез тупатъя ук, кылзэ тодэ, шуо. Параски лыктӥз. Пыдыд чигем ик, шуиз. Оло, вольтчем гинэ но, интыяз пыртоз-а, шуко вал мон. Бон маке-маке кысказ, ас понназ молитва чирдӥз. Сьӧраз викышъянтурын но ыж гон ваем. Соин пыдъюмылме бинялтӥз но, кык бодыез ваче карыса, керттылӥз.

Легезьпу куарез но сусыпуэз парыса юыны косиз, ӝоггес, пе, бурмод. Бон пыдме уг выртӥськы ке, чидамон, лурккетыса уг вись ни, — шуэ Одоть.

— Я, чида, ӵуказе легезьпу куар но бичало, сусыпу но ваё, али скалэз кыско, — пизэ вешаса, султӥз Маша.

Кышномурт, скал кыскыса но пудо сюдыса корка пырыку, Аня сэндраын изе ни вал. «Сиськытэк ик умме усиз», — жаляз анай нылзэ.

Со куспын укное кин ке йыгаськись луиз. «Осто, кинэз уйин ветлэ», — куалектӥз Маша. Учкиз но, Леким. Пиосмурт киыныз гинэ шонтӥз: чаль ай, пе, пот. Бакча ыбестӥз садазы потӥз нылкышно.

— Мар изись адямиосыз курдатъяса уйин ветлӥськод? — куаретӥз Маша.

— Кин изе ни, кин ужа ай, — шыпытак вазиз Леким. — Кенешыны лыктӥ дорад.

— Ку бон ай тон мон кадьёсын кенешыны кутскид? Кузьыливыре турнаны лэзьыкуд, мылкыдме ӧд юа кадь, — меӵкытӥз кышномурт.

— Я, я, али со сярысь вераськон ӧвӧл. Районысь кагаз вуиз, кышноослы турнан доразы ивортӥ ни вал, тон уд тодӥськы на, дыр. Чугун сюрес лэсьтонэ гуртысьтымы эшшо дас муртэ лэзёно, пе, егитъёсты ыстыны косӥллям. Отын уго ужез секыт. Проворлык кулэ. Тэль но погыръяно, сюй но нуллоно, кытӥ ке музъемез гудоно, кытӥ ке ӝутоно гурезь кадь. Нылдэ ыстыны малпасько, Аняед чырткем тынад, мугоро. Соин дорад лыктӥ. Дыдыедлы вера, ӵуказе улыса вырӟозы, ра­йонэ соосты келяса, ачим мыно, — шуиз Леким.

— Мар? Аняез чугун сюрес лэсьтыны?! Леким, со пинал ук ай. Сыӵе кулэ ке, мон мыно, нылме уг лэзьы, — куалектӥз Маша.

— 13-15 аресъемъёсты косэмын. Татын но ужась киос кулэ ук. Бускель гуртъёсысь но нылпиос мыно, тынад гинэ уг. Вакытэз сыӵе, Маша, война ук, пиналъёс но бадӟымъёс кадь ужаны кулэ, — лад-лад валэктэ Леким.

— Уг, нылме уг лэзьы, котьмар кар. Со мынам бадӟым мурт кадь бордам ужа ни, эшшо песяймы пыдзэ тӥяз, сое но учконо, уг лэзьы, — вожез потыса ик, вера Маша.

— Ӧд ке лэзьы, тонэ тюрьмае пуктозы, властьлэсь уд кылзӥськиськы шуыса, нош нылдэ сёровно келялозы. Вакыт сыӵе, Маша.

— Аслэсьтыд пидэ бон ыстӥськод-а, власть? — урмиз нылкышно.

— Ма, солы дас одӥг гинэ ук ай, пичигес на, — азьланьтэ бригадир.

Маша валаз, Лекимен керетыса, пайда уз поты. Соин ик лякытак вазёно кариськиз.

— Ефим Никонорович, мар каром, кыӵе ке амал вань, дыр, ук, жаль потэ Аняе.

— Валасько, Маша, секыт луоз нылыдлы. Али ярам ай, куазь шуныт. Нош сӥзьыл зор-кот улын ужаны, тэльын тылысын кӧланы — патер, пе, ваньмызлы уг тырмы… Планзэс ӧз ке быдэстэ, нянь, пе, уз сётэ, сютэм ужатозы. Аслым но отчы келям гуртоосы жаль пото. Табере тани опеть ужасьёсты ыстыны косо…

— Бон мар каром, Леким! — чигиське Маша.

— Мар шуыны ик паймисько, — тушсэ маялтыса, куаретӥз пиосмурт. Собере, шара малпаськыса кадь, азьланьтӥз: — Та сярысь кышноослы верай но, кин мар шуэ. Маза ӧй вал быдэс ӝыт. Шурка Оринька доре лыктэм, пизэ чугун сюрес лэсьтонэ медам келя шуыса, лянэс чечы ваем. Тубат Маня зарни ӵектэ, фронтлы келя уксёдэ, шуи. Ӝожон Пави пуйы чабеен лыктэм…

— Мынам чабее но, зарние но, чечые но ӧвӧл, марме сётом?

— …Ачид тодӥськод, — кескич пальпотӥз Леким.

Маша паймыса но оскытэк учкиз воргорон шоры.

— Мае тодӥсько?

— Мае сётыны, — Леким Машалэсь, йырысьтыз кышетсэ куштэм амал, бамзэ маялтӥз.

Маша шуак палэнскиз.

— Тон мар, мынам Владяе вань, — йыркурен вазиз со.

— Кытын бон Владяед, возьматы. Со ож лудын, мон татын, гуртын али мон кузё, — нылкышно доры эшшо матэгес кариськыса, сипыртӥз Леким.

— Кош татысь, возьыттэм, — бригадирез донгыса лэзиз нылкышно.

— Укыр эн ӵашеты, бускельёсыд кылозы. Мынам тонэн зульыса сылыны дыры ӧвӧл. Нылдэ жаляса, лыктӥ вал. Тонтэк но югдурез валась но лякыт кышноос сюрозы. Ӵуказе ӝытозь малпаськы на, соглаш ӧвӧл ке, кӧснуналэ ӵукна Аняед но чугун сюрес лэсьтыны мыноз, — озьы шуиз но, бакча ыбесэтӥ потыса, нюк вамен гинэ дор палаз кошкиз Леким.

— Тушо кенак, жобан ӝуш, — бригадирлэн тыбыраз йыркурзэ лэзиз Маша. ­Вож­потонэз но, бӧрдонэз но огинэ люкаськизы. Изем потонзэ но, жадёнзэ но одӥг юан гинэ воштӥз: мар-о кароно?

Корка пыремез бере Маша анайзы доры кожиз, пизэ басьтыны шуыса.

— Кен, сёт, — шыпак куаретӥз Одоть.

Маша куаляк луиз. Йырзэ ӝутӥз но адӟиз: укно ӟубис усьтэмын. Иське, анайзы ваньзэ кылӥз.

— Мон уг быгаты, со Лекимез адӟеме ик уг поты.

— Быгатод, тынад дас нылыд ӧвӧл, Аня сярысь малпаськы.

— Нош Владя?

— Асьмеос солы ум вералэ.

Маша анайзы пумитэ номыр ӧз вазьы. Пизэ ӝутыны ӧдъя вал но, Одоть ӧз лэзьы:

— Мед изёз ни бордам ик, ӵыдэтскы, тыныд вазь султоно.

Ӵукнаяз Кузьыливырын жин! вазиз. Мукет нылкышноос но татчы турнаны вуиллям ни. Котькудӥз ас удысаз, огзы бӧрсьы огзы чурен султыса но кырӟаса, ужзэс мытӥзы.

Та турынэз турнаны

Туж секыт вылэм.

Ӵогоно ке, куараез

Туж шулдыр вылэм.

Нуназе котырын турнасьёс дӥне Леким но вуиз.

— Умоесь-а, кенакъёс, кужмо кариське!

— Умой, ачид ке умой, — вазизы кылоосызгес.

Леким турнам бервылзэс чаклам карыса ветлӥз но Маша пала дугдӥз.

— Мар-о, Марья, валче ик ужаны шулдыр, о-о, соглаш ведь монэн? — синмо кучыран кадь учкиз Леким.

— О-о, соглаш, — йырыныз гинэ шоназ Маша.

Вӧзаз сылӥсь Дарьяен Катьырнаос ӧз ик валалэ, кыӵе соглаш луон сярысь кенешизы та адямиос. Нош Леким Машалэн синъёсызъя валаз: кышномурт нылыз понна ваньзэ лэсьтоз. Озьыен, Лекимлэн туннэ лушкем малпанэз быдэсмоз, мае туж кемалась витиз, гочаз, но та дырозь ӧз оскы вал, куке-соку со зэмалоз шуыса.

Пиосмурт чутэмзэ ик вунэтӥз кадь. Пыдулзэ учкытэк но нырулаз кыӵе ке гурез шуласа, кышноос вӧзтӥ кошкиз. Кошовкаяз тэтчыса тубиз но гурт пала ширтӥз.

Быдэс нуналзэ кытчы пырон инты шедьтытэк улӥз Маша. Дарьяен Катьырна озь но, тазь но вераськытыны,

мылкыдзэ ӝутыны выризы ке но, эшсэс ӧз тодмалэ. Котьку капчи мылкыдо, задор Маша туннэ ас югдаз усем кадь улэ. Маке ӵукнаысен йыры пороме ни, эшшо куазь пӧсь, шуиз нылкышно. Эшъёсыз ӧз ёртэлэ ни.

Бер ӝыт ини, вань ужъёсты лэсьтэм но пизэ изь­тэм бере, нылкышно ӟус вылэ выдӥз. Огшап улыса, кышнопалась укное писэй ӵабъяськем кадь шыпыт гинэ йыгаськись луиз. Нылпиосыз медаз кылэ шуыса, Маша ӝогак азбаре потӥз. Бакча ыбес дорын вужер сылэ ни вал. Нылкышно номыр ӧз вазьы. Ӧсэз усьтӥз но кенос пала вамыштӥз. Вужер но ӧз куареты, нылкышно сьӧры мынӥз.

Пеймыт кеносэ пичи укноетӥ толэзь пиштэ. Маша, мае ке утчась мурт сямен, котырак учкиз. Собере малы ке валесэз тупатъяно кариськиз. Тышак вылэ вӧлдэм лякиё шобретсэ басьтӥз, курткемъяськиз но выльысь вӧлдӥз. Лекимлэн чиданэз ӧвӧл ни: нылкышноез ӝик-ӝик ӟыгыртӥз но дэрем сӧзулзэ ӝутыны ӧдъяз. Маша куаляк луиз:

— Дугды, ачим кылисько, — Лекимез палэнтыса, валесэ пуксиз нылкышно. Йырысьтыз кышетсэ куштӥз, айшет калзэ кема пертчыны выриз. Дэремезлэн бирдыосыз уг кылзӥсько. Пиосмурт валаз, Маша юромо дырез кыскыны выре шуыса. Со нылкышноез султытӥз, дэремзэ йыр йылтӥз кылиз но музэ сэрпалтӥз. Маша нырысь пумем кадь луиз. Мугорыз зубектӥз кадь кезьыт пиосмурт киос йӧтскем бере. Лекимлы та ӧз кельшы.

— Ма, мар тон исамтэ кобла кадь выриськод, ачид кеносад пыртӥд ук, — озьы шуиз но Машаез валесэ уськытӥз.

Леким ыгы кадь кырмиськиз, кожалод, та дырозь нылкышноез ноку ӧз адӟылы-ӧз ӟыгыръя. Маша синъёссэ кыниз: «Осто, мар возьыт та, мар мон карисько!» Нош Леким нылкышнолэсь ымдуръёссэ утча ни. Маша йырзэ палэнтӥз. Пиосмурт оло вожез потыса, оло ӟырдам мылкыдзэ возьыны быгатытэк, кышномуртлэсь пельзэ куртчиз.

— Дугды, пуны, вӧсь ук, — черектӥськиз Маша.

Леким сое ӧз ик кылы кадь. Тани со мур-мур шоканы ӧдъяз но собере зуняк Маша вылэ уськытӥськиз.

Азьланьтонэз вань на…