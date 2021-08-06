Кырӟаса пукыны — шулдыр

Пичи Пурга ёросысь Сосновкаысь арлыдоос пукон корказэс асьсэос тупатъязы.

Туспуктӥз Андрей ЕВСЕЕВ

Пичи Пурга ёросысь Сосновка гуртын 2-тӥ гудырикошконэ Выль туж шулдыр ортчиз: ӝӧк тыр вуэм-кисьмам емышъёсын, задор кырӟанъёсын. Нош радъяз та праздникез ветеранъёслэн огазеяськонзы.

Пичи Пурга ёросысь Сосновка гуртысь арлыдоос ӵемысь ӵош бичаськыло. Песянайёс удмурт праздникъёсты вунэтытэк улыны тыршо: пукон коркаязы но со вӧзысь бадӟым ӝӧк сьӧры пӧртэм пумо ужрадъёсы люкаськыло. Нокудӥз но сюлэмез вырӟытӥсь удмурт кырӟанъёстэк, кылдэ ньылымон ческыт табаньтэк я ӝуктэк уг ортчы.

2015-тӥ арозь Сосновка гуртын тазьы бичаськыны луонлык ӧй вал. Котырак трос гинэ юртъёс — перестройка дыръя куашкам «Сельхозхимилэн» бервылъёсыз. Озьы ке но арлыдоослэн огазеяськонзылы юрт висъясь ӧз сюрылы. Но песянайёс ӧз ӝожтӥсь­ке — асьсэ понна пукон корка лэсьтыны кутскизы.

Куризы «Сельхозхимилэсь» проходной пунктсэ, ӧтизы гуртысь воргоронъёсты. Дэмен пӧрмытӥзы туж учкымон пукон корка.

— Арлыдоослэн нуналзылы коркамес усьтыны быгатӥм ини, — вера Сосновкаысь ветеранъёслэн огазеяськонзылэн кивалтӥсез

Евдокия Панфилова. — Мар гинэ шедьтӥм, мае гинэ курыны быгатӥм — ваньзэ уже кутыса, коркамес пӧрмы­тӥм. Туннэ нуналлы тылмы вань, гурмес гурт паркысь бичам куасьмем пуэн эстылӥсь­ком. Нылкышноосын ӵош — Любовь Николаеваен, Екатерина

Лекомцеваен, Зоя Николаеваен но мукетъёсыныз —пукон коркамес пырымон карыны тыршимы, котырак сяська мерттӥмы. Секыт ужез быдэстыны пиосмуртъёсты ӧтчаськом: гуртлэсь тӧрозэ Леонид Григорьевез, азьло электрик луыса ужам Тимофей Коноваловез но мукетъёссэ. Ваньзы туж мыло-кыдо юрттӥсько, валало: гуртмес шулдыргес, чебергес, туалагес карыны одно ик кулэ. Сыӵе гуртын огшоры кырӟаса пукыны но шулдыр. Кырӟаса пукемъёсмы но юнме уг ортчо — «Пужым пушъетъёс» ансамбль кылдытыса, артысь Уча черкогуртэ но пӧртэм ужрадъёсы поталляськом.

Гуртлэн тӧроез Леонид Григорьев но лулысь-сюлмысь Сосновкаез азинтыны тырше. Та удысын егитъёс но юрттӥсько: Интернетысь тодӥзы, Пичи Пурга ёросысь пичигес гуртъёс пӧлын радъям чеберлыкъя вожвылъяськонэ пыриськыны луонлык вань шуыса. Озьы 2019-тӥ арын, дэмен малпаськыса-ужаса, грант утӥзы. Солы луыса гуртын табере толалтэ нискылан инты, кортлэсь лэсьтэм рос-прос лэйканъёс, бадӟым шуныт гур но липет улэ пыртэм бадӟым ӝӧк кылдӥзы.

Сосновкаослэн котькыӵе праздникез ортчытыны луонлыксы но, капчи мылкыдзы но вань.

Галина Евсеева