Куды — няньлы но, губилы но

Вавож ёросысь Гурезь-Пудгаысь Анатолий Миловидовлэн кудоосыз котьмалы ярало.

Туспуктэм — Анатолий Миловидовлэн архивысьтыз.

Вавож ёросысь Гурезь-Пудга гуртысь Анатолий Миловидов бадьпу ньӧрлэсь кудыос пунэ. Сыӵе чебер лэсьтэ, киужъёсыз быдэс дуннее вӧлмемын ини.

Анатолий Евгеньевич — отставкаысь майор, улонысьтыз 20 арзэ армилы сӥзиз. Та вакытэ пенсиын ини, но шутэтсконэз уг тоды. Нуназе школаын возьмаськись луыса тырше, ӝыт я бакчаяз берга, я киужен выре.

— 2000-тӥ арын вал кадь со, — вера воргорон. — Семьяенымы Вавож черкогуртэ мынӥмы. Отын центрын ик книгаен вуз каро. «Лозоплетение» зӧк книга син шорамы йӧтӥз. Семьяе, 23-тӥ февральлы шуыса, мыным сое кузьмаз. Книга нырысь-валысь сюлэмме ӧз вырӟыты. Собере огпол уж дурам кутоно кариськи. Лыдӟи но, кельшиз. Огзэ кудыез лэсьтӥ, кыкетӥзэ — киы воляз. Туэ 21 ар тырмоз ини та киужен вырыны кутскеме дырысен.

Кылем арын Анатолий Евгеньевич бадьпу ньӧрлэсь 78 куды лэсьтэм. Соосты кытчы но келямтэ: Амур но Челябинск улосъёсы, Москвае, Санкт-Петербурге, Сочие, Америкае. Туэ но тодмоосыз ёрто ини: ку мудрон ужъёсыд дась луозы? Угось отставкаысь майор соосты пӧртэм пумо дася. Одӥгъёсыз

губияны, узы-боры бичаны тупало, мукетъёсыз нянь, емыш я косметика возьыны ярало.

— Одӥг кудылы кошке 80-128 ньӧр, — валэктэ кибашлы. — Пунонлы 2 но ӝыны час быдтӥсько. Ӝыт 6 часын пуксисько кухняям но ӝыт 9-10 час котырын ужме

йылпумъясько. Тужгес секытэз — ньӧръёсты дасян. Со борды кутскисько бадьпу куаръёссэ куштэм бере.

Азьвыл аръёсы А. Миловидов, ӟеч ньӧръёсты утчаса Вало шур кузя ветлыкуз, котькудзэ кияз бинялоз вал. Уг чигиськы ке, усто. Туннэ синмыз лэчыт луэмын ини. Учкыса гинэ но вала, ньӧр пунӥськонлы тупалоз яке уз. Кылсярысь, югытэз, пе, мултэс небыт луэ, соин ик утчано пеймытъёссэ, векчиоссэ но кузьёссэ.

— Кин ке но ньӧрез гужем ик дасяны кутске, — шуэ Анатолий Евгеньевич. — Сыӵе бадьпулэсь киужъёс тӧдьыпыръемесь луо. Мон сӥзьылэз яратӥсько. Соку ньӧр нуйтӥськись но чидась — котьмар лэсьтыны мыноз. Толалтэ ужаны быдэс толэзь дасяськисько. Ньӧръёсты нырысь-валысь вышкыын люкетэн-люкетэн 3 час пӧзьтӥсько. Собере вылысьтызы кузэ ниисько но лач-лач верандаям интыясько. Пунӥськыны кутскисько ке, соосты эшшо ог 30 минут огшоры вуын коттыса возисько на.

Воргоронлэн яратоно кудыез — нырысетӥ лэсьтэмез. Аръёс сое вормиллямтэ на — чик чигылэмын, пертчиськылэмын ӧвӧл. Туэ но А. Миловидов та кудыеныз губияны поталля.

Киуж борды кутскыкуз, усточилэн шуг-секытъёсыз кылдылӥллям ик вылэм — кудыосызлэн кутонъёссы ӝог тӥяськылӥллям. Но туннэ таӵе учыръёсыз уг луыло ни. Угось Анатолий Евгеньевич пунон амалъёссэ воштэм.

Ольга Корепанова