Куараез чебер, вераське лякыт…

Макем золгес азинско технологиос, сокем амалогес луо мошенникъёс

Суредаз Леонид ПРОЗОРОВ. «Удмурт дуннелэн» архивысьтыз

Картаосысь уксё лушкан учыръёсъя Удмуртия Россиын азьпал радын: туэ ӝыны ар ӵоже шаерамы улӥсьёслэсь мошенникъёс лушказы ог 4 миллиард манетсэс. Кыӵе выль амалъёсты куто лушкаськисьёс? Кызьы соослэсь утиськоно? Валэктон сётэ Финансовой просвещениея центрысь специалист Елена Запольских.



Ӟеч уж

Пандемиен сэрен уно калык ужтэк кылиз, тросэз ужбергатӥсьёс удыссэс пытсано луизы. Мошенникъёслы та туж иназ луиз: калыклы ӟеч огазеяськонын бадӟым уждунэн инты ӵектыны кутскизы. Кызьы пӧясько соос? Жингыртӥсь адями ассэ бадӟым компаниысь кадръёс понна кыл кутӥсь шуэ. Лякыт вераське, куараез чебер. Шуэ: уж утчанъя сайтысь, пе, ялондэс шедьтӥмы, иське, уж утчаськоды? «Уг, уже вань» шуиды ке но, жингыртӥсь трубказэ уз кушты, ӟеч уждуно инты ӵектоз. Быгатоды, пе, дорысьтыды потатэк но ужаны. Мошенникъёс сокем ӟеч психологъёс, сокем чебер вераськыны быгато, трубкадэс соку ик ӧд куштэ ке, вераськондэс асьтэос но уретыны уд быгатэ ни.

Мукетыз жингыртӥсь ӵектэ уже кутон пумысен собеседование пыр ортчыны. Соос адямиез нокытчы уг дыртыто: шуо, туннэ малпаське на, ӵуказе выльысь жингыртом. Адямилэсь мылкыдзэ юаса, жингыръяны

быгатозы кӧня ке нунал но, арня но. Вазь-а, бер-а, адями соглаш кариське — кинлэн-о уз поты ӟеч уждун басьтэмез! Со понна зэмзэ но собеседование радъяло. Уг, таяз учырын уг юало на паспортэзлэсь даннойёссэ, кытын улэмзэ, картаоссэ. Тодэмзы потэ улон шоры учконъёсыз, сямъёсыз, азьланезлы планъёсыз сярысь. Адями уката оске, таос пӧечиос ӧвӧл шуыса. Собеседование ортчем бере адямилы иворто: тӥледыз уже кутӥськом! Келяло солы уже кутэм сярысь приказэз, огкылэз. Табере, пе, кулэ луоз паспорттылэн даннойёсыз, СНИЛС, ИНН, автобиографиды но, пе, мултэс уз луы. Эшшо куро на банкысь картазылэсь лыдпусъёссэ — сотэк, пе, уждун келяммы уз луы. Адями оске, ваньзэ вера. Со куспын вань счётъёсысьтыз уксёез тӧлӟе. Уж ӵектӥсьтылы жингыртӥды на ке, вазись уз луы ни. Тазьы инты ӵектӥсьёслы осконо ӧвӧл. Уж Интернет пыр шедьтӥды ке но, кусып тупатоно зэмос компаниен, отын зэмос ужасьёсын. Компанилэсь сайтсэ усьтыку, чаклалэ: адресэн чураз сылыны кулэ сайтэз мошенникъёслэсь утись пус — замок.

Адӟись



Телефонэ жингыртэ полициын ужась. Улон интыдыя участковой, пе, мон. Гань-гань валэктэ: та нуналъёсы ӝегатӥмы мошенникез. Солэсь, пе, шедьтӥмы уно

адямиослэсь даннойёссэс — соос вылэ кредит басьтыны малпа вылэм. Пӧлазы тӥляд но даннойёсты вал. Табере, пе, тӥ та учыръя адӟись (свидетель) луиськоды.

Адямиез участоке лыктыны куро, заявление, пе, гожтоно — адями уката оске. Но солэсь азьвыл, пе, счётъёстэс, картаостэс лушкаськисьёслэсь утёно. Кин тодэ, ӝегатэм адями, оло, вань даннойёс­тэс ачиз кадь укылтэмъёслы ивортыны вуттӥз. Уксёдэс, пе, утьыны луоз телефон пыр гинэ но: верано луоз картадылэсь лыдпусъёссэ, кодъёссэ, кин вылэ но ку со поттэмын. Ми, пе, полициын ваньзэ асьмеос лэсьтом, банке куриськон ыстом, сыӵе-таӵе адямилэн счётъёсаз «защита» пуктыны курыса. Адями «полиция» кылэз кылыса ик, куа­лектэ — ваньзэ вераны дась.

Яке мукетгес амал: жингырто Россиысь банкысь. Одӥг укылтэм адями вылэ, пе, «мошенничество» статьяя уголовной уж ӝутэмын. Тӥлесьтыд даннойёстэс со кытысь ке шедьтэм, тӥ вылэ, пе, кредит басьтэм. Картаосысьтыды уксёдэс но лушканы вырем. Счётъёстэс, чик ӝегатскытэк, утёно — со понна вералэ вань даннойёстэс.

Мар кароно та учырын? «Полиция» шуэмзэс кылӥды ке, нырысь ик юалэ жингыртӥсьлэсь нимзэ-тулзэ. Жингыртэ полицилэн улон интыдыя ёзаз. Юалэ, вань-а отын сыӵе-таӵе сотрудниксы. Ивортэ, ма муген но кыӵе номерысь тӥледлы жингыръязы. Эн вунэтэ тазэ но: банкысь «служба безопасности» шуыса жингыртӥсь луиз ке, ноку но эн оске. Банкъёс

тазьы уг жингыръяло. Кулэ луиз ке, соос ивор келялозы почта пыр уведомлениен яке мобильной приложение пыр.

Лушкаськись номер

Адямилэн телефоназ смс-ивор вуэ: жингыртэ, пе, сыӵе-таӵе номеръя. Отын ик котьма гожтэмын луыны быгатоз: матысь адямиды шудтэм учыре сюриз, мобильной связья тарифтэс воштэ, маке понна тыриськонды люкаськемын но уно мукет. Адями смс-ысь номеръя жингыртэ — сопал пумаз трубкаез куто, со но та сярысь кемагес вераськыны туртто. Та дыр кулэ соослы картаоссэ бушатъяны. Ноку но эн жингыръялэ тодмотэм номеръёсъя. Эн усьялэ смс-эн вуэм ссылкаосты. Отын аспӧртэмлыко вирус: ссылкаосъя пыриды ке, лушкаськисьёслы усьтӥськозы вань счётъёсты.

Сак луэ, Интернетысь сайтъёс пыр кыӵе ке вуз басьтыкуды но. Отын заказ карыку, ӵекто промокодъёс — кыӵе ке букваос, лыдпусъёс. Соосты нимысьтыз чуре гожтӥды ке, вузэз, пе, кулэс­тэм дунын басьтоды. Тӥ со промокодэз гожтоды гинэ, мошенникъёслы вань картаосты усьтӥськозы. Тазьы медаз луы шуыса, нырысь ик эскере сайтлэсь вылтуссэ: адресэн чураз луыны кулэ замок кадь пус. Интернет пыр басьяськонлы нимаз карта усьтэ. Вузды кӧня сылэ — отчы сомында гинэ коньдон келялэ, мултэссэ отын эн возе.