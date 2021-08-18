Котькыӵе югдурысь потыны сюрес шеде

Берло аръёсы ӟеч но трос сюресъёс лэсьтэменыз Удмуртия вань улосъёсты азьпалтэ. Ваньмыз со Алексей Горбачев, шаерысьтымы сюрес хозяйствоя но транспортъя министр, сюлмаськемен но. Кыӵе ке проектъя уж гуньдэ ке, мукет амалъёс утча, федерал центрысь коньдон курыны быгатэ. Шуг-секытъёс азьын куалекъяны дышемын ӧвӧл, шуэ министр. Алексей Викторович аслаз юртъераз но мае луэ, ваньзэ ас киыныз лэсьтыны турттэ.

А. Горбачёв

— Алексей Викторович, кыӵе семьяысь потэмын тӥ?

— Семьямы милям туж огшоры. Папае, Виктор Алексеевич, Сарапулысь «Элеконд» заводын ужамын. Мамае, Валентина Ивановна, электрогенераторной заводын мастер вал, со лэсьтэм арбериослэсь ӟечлыксэс эскерылӥз. Мон одӥг нылпи. Эркияса ӧз возе, но оген будӥськод ке, дышоно, лэся, ваньмыз тон сярысь сюлмасько шуыса, ӧжытак эгоист будӥськод. Бадӟым семьяысь эшъёсылы вожъяськылӥ но. Куддыр соос но мыным вожъяськизы, дыр. Мама командировкаосаз монэ сьӧраз кутылӥз, дуннеез, калыкез, улонэз возьматыны тыршыса. Со авиацияя гарнизонъёсы эскеронъёсын ветлэ вал. Пичиысен матысен адӟемын зэмос самолётъёслэсь лобӟемзэс но пуксемзэс. Паймыса ик учкисько вал, кызьы пилотъёс тренировкаос ортчо, тренажёръёсазы но тубалляй.

— Лётчик луон малпанэн улӥськоды вал, дыр?

— Малы ке воксё но лётчик луэме ӧз потылы. Пичи дыръям телевизор пыр учкылӥ Быдӟым Вормонлы сӥзем парадэз. Паймисько вал, кызьы главнокомандующий тӧдьы вал вылын Горд площаде потэ. Мама али ке но мыняса тодаз вае: «Мон но генерал луо, мон но тӧдьы вал вылын ворттыло» шуиськод, пе, вал. Озьы ик чебер мундирен Горд площадетӥ ветло, малпалляй.

— Али асьтэдыз сыӵе генералэн шӧдӥськоды-а?

— У-уг. Али воксё мукет шӧдонъёс: валэ сюрес вылысь гопъёсы канжаськыса гинэ медаз усьы, ачим но вал вылысь кызьы ке медам лобӟы. Таӵе улонэ вуо шуыса, ноку ӧй малпалля. Мон ваньмыз сямен азбарысь огшоры пияш вал ук. «Куиньёс» басьяме понна мама-папалэсь йӧтылӥз. Мама нодъямен, 8-тӥ классэз йылпумъяме бере Сарапулысь авиационной техникуме пыри. Диплом басьтэме бере, армие кутэмзылэсь азьвыл, ӝыны арзэ городысьтымы электрогенераторной заводын техник-конструктор луыса ужаны вуттӥ. Службае ортчиз но, ИжГТУ-ын машиностроенилы дышетски. Ваньзэ суразы-пожазы 1990-тӥ аръёс. Совето Союз куашкамен, воксё мукет улон кутскиз. Со монэ вуз каронэ вуттӥз. Нош 1996-тӥ арын Сарапулысь выт бичанъя инспекцие сюрес возьматӥз. Отын мон 7 арзэ ужай.

— Кытын машиностроение, нош кытын выт бичан…

Армиын дыръяз

— Мон пормаос соку налоговой инспекцие ог 30 кузя люкаськимы. Тодон-валанмес будэтон вылысь ужан вискамы Москваысь экономикая но статистикая институтын дышетским. Уже пӧрме вал. Но техника бордаз кыскемысь ӧз дугдылы. Куашкам машина басьтӥ. Запчасть шедьтыны шуг, мастерскойёсы черод кузь. Ачим кесяй, бичай. Ворттылэм потэ ук.

Собере подвесной моторен лодка басьтӥ, ачим отчы стационарной мотор пуктӥ. Кам дурын улыса, пыжтэк кызьы? Ми егит дыръя ву вылтӥ уясь куасъёсын нискылан модаын вал. Кельше вал.

— Но тӥ 2003-тӥ арын шуак Иже выжиды.

— Со аре кузпалыным люкиським. Пимы будэмын. Сарапулын номыр уг ни возьы кадь потылӥз. Ӵапак сыӵе вакытэ жингыртӥсь луиз. Шуизы: ну, табере выль улондэ мытыны дыр вуиз… Шоркаре ӧтизы. Иж администрациысь благоустройствоя но транспортъя управлениен кивалтӥсьлэн воштӥсез луи, отӥяз асме кивалтӥсь каризы. 8 толэзь ӵоже нуналлы быдэ солань-талань уже ветлылӥ. Иж но Сарапул ог-огзылэсь туж ик кыдёкын ӧвӧл ке но, жади. Ипотекаен квартира басьтӥ. Со ик Иже выжыяськеме луиз. Но мон номыр сярысь уг жаляськы.

— Мар сыӵезэ лэсьтоно вал, тӥледыз Сюрес хозяйствоя но транспортъя министерствоын мед синйылтозы но министрлэн воштӥсез луыны мед ӵектозы шуыса?

— Городысь сюресъёсты тупатъян сярысь сюлмаськемысь ноку ӧй дугдылы. Технической образование юрттэ вал валаны, кыӵе транспорт басьтоно, нош экономическоез — закупкаосын вырыны. Валче ужаськомы вал министерствоен. Сюресъёслэсь огпалзэ лэсьтӥськод, мукет палтӥз куашка. Городын машина трос. Коньдон уг тырмы. Капчи ӧй вал. Одӥг аре водительёс Шор площаде митинге потӥзы. «Я плачу налоги! Где наши дороги?» шуыса транспарантъёсын. Дорожниклэсь сульдэрзэ (чучело) но сутӥзы. Сюресъёс трос, но быръёно но лэсьтоно созэ, кудӥз тужгес кулэ, кытӥ автобусъёс, троллейбусъёс ветло, кытын соцобъектъёс ужало. Адямиос доры потӥсько, югдурез валэктӥсько вал. Министерствоын тазьы ужамме ик адӟизы, дыр, — 2015-тӥ арын доразы ӧтизы.

— 2017-тӥ аръёсы министерствоын зуркыт вал, кивалтӥсьёс вошъяськыны ӧдъязы, адямиосты судъёстӥ кысканы кутскизы… Тӥ вылын со шӧдӥськиз-а?

— Ӧз. Секыт йӧтӥз мукет ласянь. Мон соку транспорт понна кыл кутӥсько вал. «УдмуртАвтоТранс» огазеяськон ёросъёсысь маршрутъёссэ ворсаны кутскиз, автобусэ калык уг люкаськы, билет вузаса, уксё поттыны уг луы, ыштонъёс гинэ адӟиськомы шуыса. Ёрос кивалтӥсьёсын, депутатъёсын, перевозчикъёсын пумиськылӥ. Дэмен утчамы амалъёс, кызьы рейсовойёсты утёно, мар кароно, адямиос шутэтскон нуналъёсы ке но райцентре автобусэн ветлыны мед быгатозы шуыса. Шумпотӥсько: унозэ маршрутъёсты утьыны быгатӥмы. Кылсярысь, Вавож ёросын гуртысьтызы водителез шедьтӥмы, со «Газеленыз» рейс усьтыны соглаш кариськиз. Табере «ПАЗ» автобусэн калыкез ворттылытэ ни.

Секыт югдур кылдылӥз чугун сюрес вылын но. Улосъёсын пригородной электричкаосты ворсаны ӧдъязы вал, калык уг ветлы шуыса. Ми огзэ но ӧм пытсалэ — ай эшшо 2 маршрут усьтӥмы. Тарифъёс ӝутӥськизы ик, но со сокем зол адямиослэн кисыязы ӧз шуккы, калык югдурез валаз. Туннэ шуг-секытъёсмы воксё ӧвӧл уг шуиськы — син азямы ваньзэ возиськомы, югдурысь потон амалъёс утчаськомы.

— Шӧдылӥды-а, тӥледлы министр луыны ӵектозы шуыса?

— Ӧй. Нокыӵе синпӧртман малпанъёссы ӧй вал. Выль Тӧро ӵемысь выль команда люка, ас котыраз аслэсьтыз оскымон адямиоссэ юнматэ. Министр луыны ӵектыкузы, «мыным оскизы» шуыса, шумпотыса ӧй тэтча. Со вакытэ ми Эдуард Теслевен кивалтыны кыкнамы кылемын вал: мон министрлэсь ужзэ быдэсъяй, со воштӥсе вал. Нырысь ик коллективез утьыны но бурдъяны тыршимы ужмес выль кужымен радъян вылысь. Коллектив оскиз милемлы. Тросэз министр луэмелы дурбасьтӥзы, шумпотӥзы.

— Тӥ сярысь коллективды умоен гинэ вера, министрмы котьку усьтэм сюлэмо, милемлы соин капчи, шуо. Тӥ тышкаськыны но быгатӥськоды-а?

— Эшшо кызьы (серекъя)! Кытын ке маке уг пӧрмы ке, кин ке янгыш ке, куаретӥсько. Сотэк уг луы. Мон котьку котькинэн шара. Мае ватод? Уродзэ сюлэмам уг возиськы. Адямиосын капчи кариськыса улыны котьку каньылгес. Зэмлыко улыны турттоно, астэ кылзоно. Асэныд ачид но возьытлыкеныд (совесть) тупаса улоно, ӟечъяськыса муртъя гинэ кариськид ке, аслэсьтыд дунне шоры учконъёстэ лёгад ке, кыдёке вуод шат? Огпол ляб кариськид ке, собере шонер сюрес вылэ уд поты ни — выёд.

Аслым ачим ӵемысь шуылӥсько: тырмоз туннэ кылдэм шуг-секытъёс пумысен куректыны, астэ йырйыны — ӵуказе выльёсыз могӟетъёс кылдозы. Куалектыны но дыртыса кыӵе ке решение кутыны ноку уг яра. Кытын ке маке уродэз луэмын ке, пуксьы, малпаськы — югдурысь потон сюрес одно ик сюроз.

Глазовысь сюресъёсты эскерон дыръя

Министерствое толэзьлы быдэ ог 800 вазиськон вуэ. Адямиос туннэ ик кыӵе ке сюресэз тупатыны уг куро — соослэн тодэмзы потэ: туннэ ӧз лэсьтэ ке, ку? 2030-тӥ арозь план юнматэмын. Улэмъя, отчы воштонъёс пырозы на. Али ёросъёсысь 35 процентэз сюресъёс нормаосъя тупатэмын, Ижысь — 45 процентэз, элькун сюресъёс 60 процентэз лэсьтэмын. Соин ик туннэ санэ басьтӥськомы со гуртъёсты, кытын соцобъектъёс ӝутӥсько. Кылсярысь, Дэри ёросысь Ягулын школа, нылпи сад пукто, отчы 50 миллион манетлы сюрес лэсьтӥськомы. Со сяна, бадӟым саклык висъяськомы сыӵе гуртъёсысь сюресъёслы, кытын калык ужа. Выльдэм сюресъёслы луыса гурт предприятие азинскыны кутскиз ке, тросгес ужан интыос кылдозы, бюджетэ уногес выт вуоз, интыысь экономика ӝутӥськоз. Куд-ог ёросъёсын 1 сюрс 200 йырлы фермаос пукто, но ми 100 пудолы гид липисьёс дорозь но сюрес выльдӥськомы, азьланяз соослы азинскыны каньылгес медло шуыса.

Туэ, Гуртлэн араз, 18 ёросысь 626 миллион манет тыр 30 сюресъёсты лэсьтомы. Котькудӥзъя котькуд ёрос йыр Удмуртилэн Тӧроезлы валэктӥз, кытчы нуэ со сюрес, мар сётоз со гуртлы. Со сяна, котькуд ёрослы 900 миллион манет висъямы, школа, сад, больница, администрация дорозь нуись сюресъёссэс тупатъяны мед быгатозы шуыса. Федерал центрысь коньдон кыскыны быгатӥмы сыӵе сюресъёслы, кытын азьвыл нокыӵе асфальт ӧй вал, кытын фермеръёс шуге-леке сюремын. Лэсьтыны кутскимы но, вуӵыртӥсез сюриз: малы бырись гуртъёсты ӝутонэз? Но лыктӥсь уксёез быгатыса кутыны луэ ке, малы уд лэсьты? Малы адямиослы уд юртты? Кылсярысь, Кизнер ёросысь куд-ог гуртъёсын сюресъёс ӧвӧлэн гужем гинэ котыртэмын пудо куайытылӥзы. Сюрес лэсьтӥм но, табере ферма пуктон, йӧл кыскон сярысь малпасько. Вуоно арлы федерал центрысь 300 миллион манет курыны быгатӥмы гурт предприятиос дорозь нуись сюресъёсты ӝутон вылысь эшшо асьмеос ватсаломы.

— 2017-тӥ-2018-тӥ аръёсы шаерамы зор-кот дыръя воксё ортчыны луонтэм 62 сюресъёс лыдъяськизы…

— Югдурез утисьёс 87 сыӵе сюресъёсты веразы вал. Ревизия ортчытӥмы но, 62 кылиз. Со нӧд участокъёс котырын ог 20 сюрс адямиос уло. Сыӵе интыосты тупатъяны 1,5 миллиард манет кулэ. Пумен ваньзэ ӝутӥськомы. Со дыре ик ёросъёсын выль список кылдыто. Тунсыко учыръёс но луыло. Огпол огез ёрос йыр вазиськиз: гуртамы сюрес но выж кулэ, пе. Чотамы но — лэсьтӥськон 220 миллион манетлы усе, нош гуртын улӥсез 74 кузя гинэ. Юаськомы: котырады кыӵе ке хозяйство ужа-а? Нокыӵе но предприятие ӧвӧл, пе. Валаськомы: пичи гуртын но адямиос уло. Но туннэ сыӵе пичи объектэ сомында уксё кисьтыны экономика ласянь пайдатэм.

Зэм, трос уксё кисьтон учыръёс луыло. Тодэ лыктэ Балезино ёросысь туж пыдлось Сергино гуртозь 34 иськем сюрес но выж лэсьтэммы. Гуртын ог 400 адями улэ, огез кужмо хозяйство ужа. Котэн машинаос сюрес вылэ нӧдо, адямиос Балезиноозь но вуыны уг быгато шуыса, калык пегӟыны кутскемын. Хозяйство вездеходэн но йӧлзэ поттыны уг быгаты. Федерал центрысь выжзэс лэсьтыны 460 миллион манет курыны быгатӥмы. Сюресэн валче со 700 миллион манет тыр усиз. Со сюрес кузя улӥсь 2 сюрс адямиослы выж усьтонлэсь бадӟым шумпотон номыр ӧй вал кадь.

— Ӵемысь тау каро, дыр?

— Адямиос транспарантъёсын тау карыса уг пото, но гожтэтъёс гожъяло, Интернетысь соцсетъёсын шумпотэмзэс верало. Адями умоезлы ӝог дыше. Со озьы ик луыны кулэ, дыр. Урод сюресъёс вылтӥ ворттылыны жадисьёс уйшоре но матькетыса гожто. Лек кылъёс ӵемысь кылоно. Кытчы гинэ эн поты, ёрто: малы соослы сюрес лэсьтӥды, нош милемлы — ӧд? Куддыр тупатъямез но уг кельшы. Кылем арын Дэри ёросысь огаз гуртэ щебень вӧлдӥмы. Маке кузьда гожтэтъёс лэзьяны кутскизы, галька вылтӥ ветлыса, машинамес быдтӥмы ни, асфальт кулэ шуыса. Щебеньлы шум уг пото ни. Нош артысь Лудӟи гуртын тылпу гомам бере «скоройёс» но тылпу кысӥсьёс сюрес шоры ик дэрие пуксизы. Тӥледлы асфальт кисьтомы-а, лудӟиослы сюрес лэсьтомы-а, шуисько. Ӝог ӧд ветлэ ке, из укное уз лоба, шуисько. Кылӥзы ик. Нырысь ик ог-огдэ гажаны дышоно. Огпол Вотка ёросысь Чёрное гуртэ нуись 5 иськем сюресэз 20 минут ӵоже ортчыны выримы. Асфальт быремын — бусы кузя мынӥмы. Пумиськонысен огез воргорон шуэ: нылпиме секцие нуллыса, машиналэсь подвесказэ быдтӥ ни. Возьматӥсько видео, кытын гужем кӧс куазен молоковоз, сюрес вылэ му вуос ӝутӥськемен, нӧдэмын. 6 час сое тракторъёсын поттыны выризы — йӧл чырсаз. Со кӧня сюрс манет тыр ыштон. Секыт ке но, тӥляд гуртысьтыды потэмды луэ ай, шуисько. Валэктӥськод ке, буйгало. Ӵемысь адями уг тоды, макем урод уло мукетъёсыз.

Кылем арын Удмуртия сюресъёс лэсьтэменыз Россиын устоез вал — 400-лэсь ятыр иськемез выльдӥмы. Туннэлы вань программаосъя быдэстэмын ни 23 объект. Оглом чакламын «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» проектъя гинэ 111 объектэз йылаз-пумаз вуттыны, 73-ез сюресъёс — ёросъёсысь. Городъёсъя учконо ке, тужгес трос объектъёс быдэсмо Воткаын, Ижын, Можгалан. Али ӝыныезлэсь ятырез участокъёс вуттэмын ни. Азьланезлы но планъёс бадӟымесь. Кылсярысь, 2022-тӥ арын аэропортысь сюресэз выльдон борды басьтӥськомы, отчы нуись сюресъёсты выльдомы.

Гурт шудонъёсын

— Дорады вуылӥськоды-а яке весь сюрес вылын?

— Шутэтскон нуналъёсты семьяеным ортчытыны тыршисько. Дорын кузпалы но пие возьмало. Натальяен Иже выжеме бере ог-огмылы матысь луим. Со но Сарапулысь. Дунне шоры учконъёсмы тупазы. Со радиозаводын ужа. Егормылы табере 11 арес ни.

Азьвылэныз кузпалыным эш кылимы. Солэн аслаз семьяез. Пимылы табере 31 арес ни. Илья мынам пытьыостӥм мынӥз. ИжГТУ-эз йылпумъяз. Али Сарапулысь «Элеконд» заводын ужа.

Арняяз 2-3 пол ке но спортзалэ дыртӥсько. Киын ужанлэсь мӧзмисько. 2012-тӥ арын ай Люллиын участок басьтӥ. Табере со дача интыын. Ачим отчы корка пуктӥ. Пушказ весь уж шеде. Алигес веранда ӝутӥ, пулэсь мебель ас киыным лэсьтӥ. Кельше мыным пуэн вырыны. Вань сюлмаськонъёс вуно, бурмисько кадь. Пие котырам берга. Пиосмурт ужез валаса будэ. Талы туж шумпотоно.

Кӧня ке ар талэсь азьвыл бакчаямы арбуз но, дыня но, кияр но будэтыны выримы. Но ваньмызлы дыр кулэ. Нош али убоос интыын азбар шорам ик 6 метр пасьталаен но 11 метр кузьдалаен ӵыпет нерге во­зиськомы. Ачим ик сое гудӥ. Утчаськи, кенеши, кыӵе чорыг отын толэн-гужемен будэтыны луэ шуыса. Аэраторъёс пуктӥ. Вуэ стерлядка лэзи. Кылем арын пиеным ӵош визнамы ни, 5 килограммъем чорыг кутӥмы. Ас киын лэсьтэм ужед пӧрме ке, эшшо мукет адямиосты шумпоттэ ке, выль кужым пыре.

Елена Сараматова