Котькуд нунал куно вите

Дэри ёросысь Ожмос черкогуртын улэ синмаськымон лякыт кышномурт Надежда Аркашева. Та толэзе солы 90 арес тырмиз.

Дэри ёросысь Ожмос черкогуртысь Надежда Аркашева Нина нылыныз но нуныкаеныз.

Туспуктӥз Татьяна АКИЛОВА

Надежда Михайловна мы­нам нэнэелэн матысь эшез луэ. Гуртын сое ваньмыз Нади апай гинэ шуо. Вордскемын со Ожмос-Пурга гуртын, отын ик вань улонзэ ортчытӥз, берло 3 арзэ гинэ Ожмосын улэ, нылыз дорын. Алигес Нади апаен пумиськылыны кылдӥз. Серекъя:

— Нэнэелэн мумиз 100 аресозь улӥз, мыным но Инмар кема улон сётэм, лэся.

Озьы-а, тазьы-а, нош улон сое ӧз жаля, котькыӵе дыръёсыз вал: курытэз но, ческытэз но.

— Анае улонысь кошкыку, мыным 7 арес вал, Тамара сузэрелы — 8 толэзь, — синкылиоссэ ӵушылэ Надежда Михайловна. — Микаш дядяе, милемыз песянаелы кельтыса, улыны кошкиз мукет кышномурт доры Ожмос черкогуртэ. Туж секыт ке но вал мыным, бӧрдэмме ноку ӧй возьматъя.

8 арес тырмыса, Нади апай Ожмосысь шор ёзо школае дышетскыны мынӥз. Яратоно дышетӥсьёсыз Анна Михайловна Коновалова но Екатерина Михайловна Созонова сярысь ӵемысь вералля. Быдӟым ож вакытэ курадӟыса дышетскемын: тетрадьёс ӧвӧлэн, вуж книгаосысь чуръёс вис­кы гожъяськылӥллям гордкушман вуэн но эгырен. 5-тӥ классэз йылпумъям бераз Нади апайлэн дышетсконэз куспетӥ луэм. Микаш дядяез Быдӟым оже быриз, песянаез но улонысь кошкиз.

Соку сузэръёс быдэсак сирота кылизы. Ярано коть, соосты колхоз детдоме сётымтэ, улыны но, ужаны но быгатэмезъя юрттэм. Озьы Нади апай пиналысен пӧртэм ужъёсты быдэсъяз. Мугорыз пичиен, пукон вылэ султыса, нянь ныркылэм. Нош бӧрысь трос аръёс ӵоже колхозын кунян сюдӥсь луыса тыршем. Ужысь ветеран луэм.

Нади апай ныл но пи вордӥз, огназ соосты пыд вылазы султытӥз. Нина нылыз, Пермь городысь культурая институтэз йылпумъяса, Ожмосысь культурая юртлэн кивалтӥсез луыса ужаз, Федя пиез — Ижевскын водительын. Табере внукъёсыз будо.

Шулдыр улон вакытэ но Нади апайлы трос куректон мугъёс шедьылӥзы. Малпамтэ шорысь улонысь кошкиз Федя пиез, собере бӧрсьысь бӧрсе ватоно луиз 3 внукъёссэ, кензэ. Кемалась ик ӧвӧл нылызлэн коркаез ӝуаз, отын быриз эмеспиез. Ярано коть, мукет корказы вылэм на, Нади апай табере нылыныз но внукеныз отын улэ.

Трос шуг-секытъёс пыр потыса но, арлыдо кышномурт кайгулы уг сётскы. Сюрес лёгиз черке, вӧсяськыны кутскиз, юртъер котыразы ма но со ужаны юрттӥське ай. Доразы пыран нуналэ но кышномурт бакчаязы уриське вал. Монэ тодмаса, нылзэ сямен, топ-топ вешаз но ӟыгыртыса чупаз. Угось Ожмос-Пурга гуртын ми ваче капка улӥмы, одӥг семья кадь туж тупаса.

Нади апай — шырыт сямо кышномурт: котькуд пырисез маин ке утялтоз, куноятоз. Пыжиськемзэ но ми доры поттоз вал шӧмъятыны. Туж ческыт потылӥз горд палэзен пирогез, пыжиськемезлэн шӧмыз туннэ но ымам возиське на кадь.

— Пыремедлы туж шумпотӥ, котькуд нунал куно витисько, гуртэлэсь, отын улӥсь калыкелэсь мӧзмисько, — синъёсыз котмизы кышномуртлэн. — Вордӥськем нуналам но тани гуртысьтымы «Пурга куараос» ансамбле ветлӥсьёс вуылӥзы, кыӵе шумпотӥ, эсьмаса, ачим но сьӧразы кырӟай.

Вордскем гуртэзлэсь мӧзмыса, кышномурт нуналлы быдэ гурт палаз ветлэ я узы-борыяны, я губияны, алигес эмъюм турын бичам. Озьы нуналаз ог 6-7 иськем пыдын вамышъя. Туж визьмо вераське, трос калык кырӟанъёсты тодэ, вӧсяськонъёсты учкытэк чирдэ. Туж потэ на вылэм лыдӟиськемез, но синъёсыз лябӟемын. Юртъер котырын берганы быгатэмезлы шумпотэ, нылылы, пе, маке юрттыны ярасько ай.

Татьяна Акилова. Ижкар