Котькуд корлэн аслаз лулыз

Эгра ёросысь Мувыр гуртын пулэсь скульптура вӧлӥсьёс пӧлын ортчиз «Улӟытон» фестиваль. Со сӥземын вал выльысь ӝутскем гуртъёслы. Мувыр ачиз но соос пӧлысь.

Эгра ёросысь Мувырын ортчиз пу скульптураос лэсьтонъя «Улӟытон» фестиваль.

Отчы пыриськизы 8 кибашлыос.

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Фестивальлы кылем арын сӥзьыл ик дасяськыны кутскизы, элькунысьтымы кужмо скульпторъёсты бырйыса. Озьы люкаськизы 8 усточиос: Эгра ёросысь Константин Усков, Николай Феоктистов, Василий Кожевников, Андрей Елькин, Денис Корепанов, Яр ёросысь Дмитрий Назаров, Ува ёросысь Павел Назаров, Якшур-Бӧдья ёросысь Максим Головизнин. Котькудӥз аслаз вуоно ужезлы эскиз лэсьтӥз. Дэмен люкаськыса, со эскизъёсты Александр Корепановен, Мувырез улӟытӥсь фермерен, юнматӥзы. Фестивальлы шуыса, Александр Геннадьевич 30-70 сантиметр пасьталаем коръёсты азьвыл ик дасяз. Секыт вал со быдӟа кыз, пужым, пипу шедьтыны, но шедизы ик. Усточиослы но коръёс яразы — соосты учкыны, кутылыны апрель толэзе ик вуылӥзы. Соин, лэся, ужрадлэсь кутсконзэ ваньзы чидатэк возьмазы.

— Быръем кор бордысь туж тросэз потэ, — шуэ Эгра ёросысь Зура гуртысь Константин Усков. — Азьвыл ик чакласькод, кыӵе инструментэн умойгес ужаны луоз, мар кароно, медам тышка шуыса. Учкиськод, ма зӧкта луоз скульптураед, кызьы сое юнматоно я чеберъяно. Ӟезьы бордын куинь кузя — мон, Василий Кожевников но Николай Феоктистов — выримы. Пӧрмиз кадь. Жаль, ӟезьыез сюрес шоры ик уд пукты: комбайн, бадӟым машинаос ултӥз уз ортче. Но ми сое сыӵе местае пуктӥмы: деревняе пырыку ик, мед адӟиськоз. Лусйимы на куное вуисьёсты но перепечен пумитась нылкышноез.

Константин Усков сямен ик, мукет скульпторъёс но пуэн пичиысен ик выро. Соос йӧлэсь скульптураос но лэсьтыло. Но пулэн ик кужымез бадӟымгес, шуо. Усточиос ваньзы ог-огзэс тодо, фестивальёсы но дэмен ик пыриськыло. Куспазы, кин умойгес лэсьтоз шуыса, ӵошатскон мылкыд воксё уг кылды. Скульптураоссы одӥг композиция мед кылдытозы шуыса, ог-огенызы вераськыса, ог-огзылэсь визь курыса, коръёсты вӧло. Скульпторъёс понна фестиваль праздниклы пӧрме. Кытын ай ог-огенымы пумиськысалмы, шуо. Соин но, дыр, Мувырын лэсьтэм скульптураоссы шуныт мылкыд кузьмало. Паймиськод: огшоры корлэсь скалэз, гондырэз,

удмурт тусо воргоронэз, ӟусэз сыӵе чебер пӧрмытыны луэ. Котькуд корлэн аслаз лулыз.

Табере Александр Корепанов скульптураосты кулэ интые пуктылоз. Кылсярысь, пулэсь лусъем скалэз йӧл, творог, йӧлвыл лэсьтон цех котыре юнматоз.

— Деревнямы ик шулдыргес луиз кадь, — шуэ Александр Геннадьевич. — Коръёслэсь юрт ӵыпеме вань. Нош таӵе чебересь фигураос пӧрмытон понна зэмос художник луыны кулэ, дыр. Ми вань гуртоосын паймыса ик учкимы, кызьы котькудӥз лэсьтӥськиз. Мувыренымы тодматскыны тачак калык ветлэ бере, куноос но синмаськыса учкозы. Али ик скульптураос бордын туспуксё ни.

Елена Сараматова