Кинлы — кышет, кинлы — айшон
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Шаерысьтымы тодмо реставраторлэн Татьяна Москвиналэн сюлэмыз вӧсь луэ: туала арын нылкышноос кышетэз палэнто, вунэто ини.
— Дорам лыктӥсь котькуд кышномуртлы дэмласько кышет, — валэктэ Татьяна Никитична. — Куд-огез ӟукыртэ: мыным со уг тупа. Шуисько: кышет ваньмызлы тупа, сое валаса керттӥськод ке. Кышет чеберлыкез гинэ уг усьты, со тонэ уте но. Анае монэ весь куаретэ вал, малы йырсиме лэзьясько шуыса. Утялты, тӧл нуыса кошкоз, куакаос бичалозы но кар лэсьтозы, отын пи поттозы. Соку мар? — паймылӥ. Кӧня куакаос люкасько, кӧня черекъяло — тынад но озьы ик йырыд висёз, вералляз.
Вашкалаосмы, йырсизэс сяна, утьылӥзы тыбырзэс но. Тужгес но 3-тӥ, 5-тӥ, 6-тӥ сюрлыёзъёссэс
(позвонок). Соин ик сюлык айшон вылэ дӥсяллязы, со борды бызем нылкышноос ватсаллязы чалма, арлыдоос — пельшет. Озьы асьсэды 3 полэс утьылӥзы.
Нуллӥзы турбичо айшон но. Малы со одно ик йылсо луыны кулэ вал? Малпаллязы: айшон пыр йыр инсьӧрен кусып тупатэ но отысь кужым басьтэ. Шуылӥзы на: макем кузь йырсиед, сокем юн кужымед. Кышет керттыку, отысь сӥньысъёс йырси нюжаосын пӧлэстӥсько, адямилэсь ӟигарзэ ӝуто. Таин, вылды, пересьёс нылкышноосты йырсизэс вандылыны ӧз лэзьылэ.
Куд-огъёсыз шуо: малы пиналъёслы песянайёслы сямен кышет керттонэз? Нош малы ӧвӧл? Соос сыӵе ненегесь ук ай, кышет соосты туж умой уте.
Ӧйтӧд, «Алёнка» шоколад но быдэс дуннее вӧлмысал меда, отысь пукылёк кадь дыды кышетэн ӧй луысал ке.
Шумпотӥсько Ижысь культурая колледжлэн ужамезлы. Соос 1-тӥ курсысь студентъёсты вайыны куриллям наӵ-наӵ удмурт, одно ик вашкала дӥськут: дэрем, айшет, куӵоям пыдвыл но йыркерттэт. Та ваньмыз туж умой. Но малы меда нылъёслы йыркерттэт? Сое вашкала аръёсы бызем нылкышноос гинэ нуллӥзы ук!
Вал на мукетыз учыр. «Чеберай» конкурс дыръя нылкышноослы созэ я тазэ кышетэз ӵектӥсько. Ымнырзэс кырыжъяло: пеймыт, шӧтэм, шуо. Но ку вашкалаосмы яркыт, чилясь дӥсяськылӥзы ини? Зарниез соос ноку но ӧз яратылэ, юнгес гажаллязы азвесез. Кунгожсьӧръёслэсь, шӧдске, адӟем кариськомы — кыдёкысен пиштэммы потэ, нош пуштросэз сярысь ум малпаськиське.
Арлыдо нылкышноос ӵемысь сцена вылэ пото тӧдьы туго кышетъёсын. Ку сое нулло вал? Пӧсь гужем дыръя гинэ сое егит нылъёс керттылӥзы. Но татын арлыдоос янгыш ӧвӧл, дыр, — клубын ужасьёслы, дышетӥсьёслы историын ӵемгес бугыръяськоно, тодӥсь-валась адямиослэсь юалляськоно.
Нош огез тодмо нылаше айшонэн фотосессия лэсьтэм. Мон солы валэктӥ: айшонэз бызем кышномуртъёс гинэ нуллӥзы, тыныд сое дӥсялляны вазь на. Нош мон, удмурт дӥсен герӟаськем котькыӵе ужрад мед ортчытом, кышет керттон сямъёсты чакланы тыршисько.
Ольга Корепанова
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