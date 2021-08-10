Йыружъёсты сэрттэ… крезьчи

Анастасия Шарапова уголовной ужъёсты сэрттылэ.

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ

Анастасия Шарапова крезьгуръя конкурсъёсы пыриськылэ.

Анастасия Шараповалэн архивысьтыз.

Вавожын вордӥськем Анастасия Шарапова 15 ар пала крезен шудэ ини. Крезьгур дунне уг люкеты Следствиея управленилэн Ижысь Устинов ёросъя ёзысьтыз следовательлы йыртэмасьёсты шараяны, уголовной ужъёсты нуыны.

Сюлэм кыда



Вавож черкогуртысь крезь­гуръя школае ветлыкуз, Настя тодэ вал ини: улонзэ герӟалоз юриспруденциен. Кин ке соку, оло, малпаз: таид чагыр экранысь сыщикъёслы, следовательёслы синмаськем. Но Настя пичи дырысеныз детективъ­ёсты лыдӟыны но, учкыны но ӧз яратылы.

— Огшоры юрист луэме ӧз поты, — веранзэ мытӥз

А. Шарапова. — Тунсыко ӧвӧл ук кабинетын бумагаос пӧлын лумбыт бугыръяськыны. Соин ик малпай: луо следователь. Таяз удысын кыӵе ке творчес­тво шӧдӥське: калыкен вераськыны быгатоно, йыруж лэсьтэм интыосы потано, уголовной ужъёсты сэрттоно-пертчоно но бумага вылэ чебер гожтоно… Следователь луон сюресэ кузь пӧрмиз. Дышетски Россиысь правоосъя академилэн Ижысь филиалаз. Собере пыри Удмурт кун университетлэн юридической факультетаз. Магистратураез но, бакалавриатэз но горд дипломен быдтӥ. Диплом басьтэме бере мукет нуналаз ик Следствиея управлениын, уже куриськыса, сылӥсько вал ини.

Нырысетӥ ужан нуналзэ

А. Шарапова уг тоды ни. Со понна кыкетӥез туннэ но йыраз. Нылмуртэ обыск

лэсьтыны куриллям. Улонын сое киноын кадь ӝог уг ортчыто — мурт ваньбурын бугыръяськонэз А. Шараповалэн ӝыны нунал кыстӥськем.

— Обыск лэсьтон понна судысь постановление луыны кулэ, — валэктэ следователь. — Та документэн оперативникъёсын ӵош вазь ӵукна Ижысь огаз квартирае йыгаськи. Ӧсэз усьтӥз кышномурт. Мон солы 4 кагаз вылэ гожтэм постановлениез ог 15 минут йылысеныз пумозяз лыдӟыса потӥ — куронъёс сыӵеесь. Ачим шӧдӥсько: понятойёсы — кышномуртлэн бускельёсыз — керӟегъясько ини, уже дырто. Но обыск йылпумъяськытозь, соосты лэзьыны уг быгатӥськы. Кышномурт пыкъяськиз: номыри но, пе, дорам ӧвӧл. Озьы отын кема бугыръяськоно луиз — нырысь огаз, собере мукетаз комнатаосын. Ганяк шокчи: мар утчамы, ваньзэ шедьтӥмы.

Анастасия Сергеевналэн тросэз тодмоосыз, кытын ужамзэ тодыса, нырысь-валысь йыр бордазы кырмиськылӥзы: кызьы ненег нылмурт укылтэмъёсын ужа, шӧйёсты, вӧсь каремъёсты эскере? Но А. Шарапова юнме шат та удысэзлы 6 ар дышетскиз.

— Следствиея управление лыктэме бере шорам нокин но чиньыеныз ӧз возьматы, тон кышномурт, мар татын кариськод шуыса. 1 интые 6 ныл куриськиз. Пӧламы 1 воргорон но ӧй вал. Кадръёсъя отделын лулӟылӥзы гинэ: туннэ, пе, сайкыт визьмо но юн сямо егит пиосмуртъёс — чиньыен лыдъямон. Нош азьвыл аръёсы югдур чылкак мукет вылэм. 5-6 следователь пӧлысь мырдэм 1 кышномуртэ пумиталод, пе, вал. Зэм, туала нылкышноос кужмоесь: уксё но поттозы, нылпиоссэс но будэтозы, — вера А. Шарапова.

Туннэ следователь пӧртэм уголовной ужъёсты нуэ. Соосты отделазы ас сяменызы люко: дежурство нуналэ кыӵе учыр тупа, сое ик валтӥськод — бырйиськыса пукыны дыр ӧвӧл.

— Нырысьсэ шӧез ад­ӟыкум, мыным урод луиз — ӧжыт гинэ ӧй ӧскы, йырсазьме ӧй ышты, — тодаз вае Анастасия Сергеевна. — Али валасько ини, отын номыр но кӧшкемытэз вылымтэ: егит пиосмурт выж вылэ пограмын, кулэмын, наркотикъёсын усыкмыса. Мукетыз учыр трослы юрӟым вал ини. Устинов ёросысь сикын адямилэн шӧйыз шедьтэмын. Ӝыны ар нюлэскын кыллем, мугорыз зол сисьмем. Котыраз шоканы уг луы, но ужмес быдэстоно ук. Яке мукетыз уголовной уж — ёросысьтымы огысьтыз коркась, 11-тӥ этажысь, 3 аресъем нылаш усем. Йырыз пилиськемын, котырак вир. Но та учыр монэ шуге-леке ӧз вутты ини. Валай: сюлэмез быдтоно ӧвӧл, ужез быдэстоно но тӥни. Следователь луыса 1 ар тыршыса гинэ но, сюлэм кыда вылэм.

Чиньыос дышо



Следствиея управлениын А. Шарапова ужаны яратэменыз гинэ тодмо ӧвӧл. Со паймытъя крезен шудыны быгатэменыз. Татын но шӧдӥськиз йӧспӧртэм сямыз:

— Вавожысь крезьгуръя школае нырысьсэ монэ вайиз песянае. Отын, эшъёсы сямен, огшоры инструментъёслы ӧй синмаськы. Оло мукетъёсызлэсь висъяськеме потӥз, оло песянаелэсь адӟем кари (со Вавож черкогуртысь «Гуждор» ансамбльын кырӟаз-эктӥз, крезен шудылӥз) — бырйи крезез. Со понна мыным нимысьтыз «Специнструменты» класс усьтӥзы. Крезь выжыкылысь инструментлы тупа. Шудыку ненег куараез омыре огшоры уг вӧлскы — инкуазен кусып тупатэ кадь. Соин, вылды, вашкала дыръёсы сое ӵашъем кызлэсь гинэ дасялляло вылэм.

Вавож школа бере Ижысь Гуманитарной лицейын дышетскыкуз, Анастасия аслыз ачиз 7 сиосын крезь лэсьтэм. Урокъёсыз бере Сергей Капустин кибашлылэн мастерскояз ветлэм. Крезез пӧрмем, куд-ог куронъёсты нылаш чакламтэ ке но.

— Чылкыт но мур мед чузъяськоз шуыса, крезьлэсь декозэ — мугорзэ — валаса лэсьтоно. Сак чаклано сиослэсь радлыксэс но, висъёссы одно ик огкадь луыны кулэ. Крезьме быдэс ар лэсьтыны выри. Собере… вузай — али гинэ шудыны кутскисьёслы со ӵапак интыяз вал. Аслым рос-проссэ басьтӥ. Таиз ини пӧртэм ужрадъёсы, конкурсъёсы пыриськыны тупалляз, нош отысь мон ӧй пыралля, шуыны луоз. Крезьгуръя школаме йылпумъяме бере но Елена Вальд дышетӥсеным кусыпмес ӧм ыштэ. Бадӟым конкурсъёслы дасяськыкум, чиньыосы нярӟылӥзы, пульыяськылӥзы, вир виялляз. Озьы ке но шудонме ӧй аналты: шуом, Кунгуровлэсь вальссэ шудыкум, янгыш лэсьтӥсько — выльысен кутскисько. Озьы дугдылытэк час но, кык но пукылӥ.

Анастасия Сергеевналэн нырысетӥ конкурсэз син азяз на. Глазовысь «Родники Удмуртии» ӵошатскон дыръя сцена вылэ поталлям 10 пала гитараен, ог 20 балалайкаен шудӥсьёс. Нош вормем

А. Шарапова. Дунъясьёс синмаськиллям усточилы: кияз — крезь, вылаз — удмурт дэрем, чыртыяз — уксётӥрлык. Та сяна, вылӥллям на мукет ужрадъёс но: «Русь дружинная», Гербер… Сыӵе вакытъёсы песянаез нуныкаезлэн чиньыосыз сярысь туж сюлмаськылэм. Угось репетициосыз вискын Анастасия ёросысь волейболъя командаын шудылэм.

— Берло дыре крезьме уг кутылӥськы, — шуэ следователь. — Мынам озьы луылэ. Сюлэмам кыӵе ке сюлмаськон каръяське ке, инструмент сярысь вунэтӥсько. Толэзь-ӝыны ар тузонӟыса улэ. Улонам ваньмыз радъяське ини ке, лумбыт шудыса пукисько. Чиньыос гуръёсты уг вунэто, сиосты ас понназы кыскало. Азьвыл «Крезьчи» школае но вал. Мылкыд карисьёсты крезен шудыны дышетылӥ Кузебай Герд нимо йӧскалык музейын. Али вань дырме ужелы сӥзисько. Соин ик дышетскисьёсме визьнода мукетыз крезьчи — Вероника Фёдорова.

Следовательлэсь удыссэ бырйиз шуыса, Анастасия Сергеевна чик уг жаля. Матысь аръёслы азяз одӥг ужпум гинэ пуктэ: ужано, ужано! Тыршемезлэн нырысетӥ емышез быгыльскиз ини. Кемалась ӧвӧл юстициысь лейтенант звание басьтӥз.

Ольга Корепанова