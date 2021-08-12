Жадьыса вуизы

Давид Белявский гимнаст.

eburg.mk.ru

Юлия Каримова ыбылӥськись.

t.me/olympic_russia

Антон Синцов великен ворттылӥсь.

Антон Синцовлэн «Инстаграм» бамысьтыз

Эльвира Хасанова ӝог ветлӥсь.

Эльвира Хасановалэн «ВКонтакте» бамысьтыз

8-тӥ августэ Япониысь Токиоын йылпумъяськизы XXXII гужем Олимпийской шудонъёс. Россия понна вунонтэм пытьы кельтӥзы Удмуртиысь спорт­сменъёс: Давид Белявский, Юлия Каримова, Антон Синцов но Эльвира Хасанова. Удмуртия понна тужгес но дуно луиз гимнастлэн Давид Белявскийлэн зарни медалез. Сое басьтӥз командаен ӵошатскон дыръя.



Олимпийской чемпион Давид Белявский али Екатеринбургын улэ. Отысь аэропортын сое туж шуныт пумитазы: нимысьтыз оркестр кун гимнэз шудӥз, пиналъёс ӟечкыланъёсын плакатъёс вайизы.

— Туж умой пумитады! Шумпотӥсько, доре вуи шуыса. Туж кема вити та дырез, — вераз спорт­смен.

Валтӥсь болельщикезлы — пичи нылызлы — со зарни медальзэ кузьмаз.

— Мон та зарниез быдэс улонме вити. Котькуд спортсменлэн валтӥсь малпанэз — Олимпиадаысь зарни медаль вайыны. Мынам малпанэ быдэсмиз. Озьы ке но мон малпасько на дасяськыны вуоно Олимпиадалы. Нош али шутэтско, — вераз спорт­смен.

Давид Белявскийлэн та 3-тӥ Олимпиадаез луиз ни, но зарниен бертыны али гинэ удалтӥз.

Юлия Каримова, винтовкаысь ыбылӥськыса, Токиоысь 2 бронза медаль вайиз. Спортсменлэсь Ижкаре вуэмзэ анаез гинэ тодэ вылэм. Озьы ке но уйин сое Ижысь аэропортын кырӟанъёсын но плакатъёсын пумитаны лыктӥзы болельщикъёс но. Юлия сокем жадиз, кема лобӟыса, калыкен трос вераськемез ӧз поты.

Нылашлэсь зол сямо луэмзэ умой тодэ но вала тренерез Владимир Лукин:

— Нырысетӥ нуналаз Юля урод ыбылӥськиз. 13-тӥ инты басьтӥз. Вераськемез со сярысь чик ӧз поты. Озьыен, Юля ас понназ малпаськиз, валаз, кытӥ но мае воштоно но быгатӥз ассэ ачиз дасяны вуоно ӵошатсконъёслы.

Ӝоген Сергей Каменскиен ӵош 10 метрысен ыбылӥськонын 3-тӥ инты басьтӥзы. Собере огназ 50 метрысь но ыбылӥськыса быгатӥз туй (бронза) медаль утыны.

— Мынам бронза ке но, мон туж шудо. Мон понна со бадӟым вормон. Со медалез басьтон понна

секыт но трос ужай, — вераз Юлия Каримова журналистъёслы.

Великен ворттылӥсьлэн Антон Синцовлэн та 2-тӥ Олимпиадаез луэ ни: 2016-тӥ арын 12-тӥ инты басьтӥз, нош али — 11-тӥ. «Инстаграмысь» бамаз Антон гожтэ:

— Мон вань кужымме сётӥ та ӵошатсконъёслы, но малпасько вал 11-тӥ интылэсь вылӥынгес луыны. Озьы ке но Россиысь маунтинбайк­лэн историяз Олимпиадаосын мынэсьтым ӟечгес ворттылӥсьёс ӧй вал.

Олимпиада йылпумъяськиз капчи атлетикая ӵошатсконъёсын. Татын 20 иськеме ӝог ветлонын кужымзэ мертаз Эльвира Хасанова. Эльвира ӝыны ӵошатсконэз азьветлӥсьёс пӧлын мынӥз. 10-тӥ иськем бӧрсьы нылашлы 2 замечание сётӥзы но, ӵошатсконысь медаз куштэ шуыса, Эльвиралы каллен мыноно луиз ни. Соин ик Эльвира 16-тӥ вуиз.

Россиысь спортъя министрлэн Олег Матыцинлэн верамезъя, зарни медаль понна кузьмалозы 4 миллион манет, азвесь понна — 2 миллион 500 сюрс, бронза понна — 1 миллион 700 сюрс. Ӟеч результат возьматэм спортсменъёслы котькуд толэзь 52 сюрс манет стипендия тырозы.

Юлия Турова