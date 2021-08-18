Дышетӥсьёс мӧзмо ни нылпиослэсь

Кияса ёросысь Уддяди школа егит специалистъёсты возьма

Кияса ёросысь Уддяди школа выль дышетскон арлы дась вал ини мае ик — со капчияк потӥз нимысьтыз кылдытэм комиссилэн эскеронъёсыз пыр. Мар каро дышетӥсьёс гужембыт?



Туспуктӥз Максим Егоров

Портфолиозы узыр

Уддядиос ӧз вунэтэ на вуж школаын дышетскемзэс. Солэсь борддоръёссэ, медаз усе шуыса, пыкъяса но возьылӥзы. Соин ик выль школазэс туж утё. 2013-тӥ арын пуктэмын ке но, туннэ но со ӵыж-выль кадь адӟиське.

— Туж умой, приёмкаез мае ик ортчытӥзы шуыса, — вера школалэн директорез Татьяна Габитова. — Июне школа лагерьмы ортчиз бере, со азьын вань классъёсмес миським-сузям вал. Но лагерь йылпумъяськем бере но выльысь утялтӥським ни. Дышетӥсьёсы ас ужзэс умой тодо. Классъёсысь-кабинетъёсысь выжъёсты буязы ни. Боддоръёсмы чылкытэсь-чебересь ай.

Школа чакламын 72 муртлы. Дышетскисьёс но сомындагес ик возисько, пе. Кылем арын 75 кузя луылӥзы, туэ 1-тӥ сентябре 70 пиналэз возьмало. 1-тӥ классэ 2 пиос лыктозы. 11 классэ но 2 мурт кылемын.

— Кабинетъёсмы туж ӝикытэсь, ог 8 муртлы гинэ чакламын, — азинтэ веранзэ директор. — Соин ик куддыр инты но уг тырмы ай: 3-тӥ классамы, кылсярысь, 12 мурт дышетске. Но ӝожтӥськыны номырлы. Спортзалмы туж бадӟым, компьютеръёсмы тырмо, оскиськом, туэ ар пумозь вылӥ ӝоглыкен Интернетмы но кылдоз шуыса. Кияса школаын «Точка роста» центр усьтэмын — ми дорысен отчыозь 7 иськем гинэ, озьыен, кулэ луыкуз, доразы куриськыны быгатӥськом. Автобусмы вань — медаз гинэ сӧриськы.

Уддядиысь нылпиос ӟеч тодон-валанъёссэс возьмато ЕГЭ-ын, пӧртэм предметъёсъя олимпиадаосы мыло-кыдо пырисько, школа бере тросэз пыро ИжГТУ-э, УдГУ-э.

— Ми соосты гужем но кытын мар каремзэс чакласа возиськом, — шуэ Татьяна Юрьевна. — Июне 41 пиналмы школа бордысь лагере ветлӥз, июле удмурт культурая центрамы нылпиос понна лагерь радъямын вал. Августэ но отын волонтёръёслы смена усьтэмын. Куд-ог пиналъёсмы гужем вылтӥ город сьӧрысь лагерьёсы ветлӥзы. 9-тӥ классэ потэм Саша Краснов но 11-тӥе мынӥсь Алёна Кадрова али «Артеке» дасясько — отчы сюрон понна туж зол портфолио луыны кулэ. Алёна но Саша ӟеч дышетско, ёросын, элькунын ортчылӥсь олимпиадао­-сын, конкурсъёсын вормонъёс басьтыло, пӧртэм ужрадъёсы мыло-кыдо пырисько.

Отпуск шоры учкытэк

Тужгес шыпыт школаын июле. Тросэз дышетӥсьёс отпускын на. Шал-шал коридоръёсын пыд куара ик шуккиське кадь. Усьтэмын директорлэн кабинетэз гинэ.

— Но школа бордысь учас­токамы гужем шорын но буш уг луылы, — шуэ Татьяна Юрьевна. — Нылпиос отработкае ветло.

Туэ школаын отопленизы пасяськиз. Шуныт сётонэз радъяны физкультураен дышетӥсь Василий Иванович Габитов школа азбаре дорысьтыз тракторзэ но вуттэм. Завхозэн Максим Васильевич Печниковен соос сюлмысь тыршо.

— Дышетскон ар куспетӥ медаз луылы шуыса, ваньзэ дыраз лэсьтоно, — шуэ Василий Иванович. — Отпускын лыдъяськисько на, но юрттӥськыны потоно кариськи. Яр педучилище бере школаын ужаны кутскеме дырысен туэ 30 ар тырмоз ни. Ужысь уже тэтчаса ӧй ветлы — мыным кельше татын. 1-тӥ сентябрез но возьмасько ини — пиналъёслэсь мӧзмисько. Дышетӥсь пиналъёстэк уг быгаты — соослы луыса гинэ со басьтэ азинсконъёс, вормонъёс, мылкыд….

Максим Печников таӵе мыло-кыдо юрттӥськисезлы шумпотэ. Ужмы пӧзе, шуэ. Нялтас вера: «Удмурт дунне» газетэз туж яратыса лыдӟе, пе, анаез — Зинаида Андреевна Печникова. Ачиз но, пе, воргорон котькуд газетэз кияз кутылэ.

Тазьы кенешонъямы син шорамы йӧтӥз покчи классъёсты дышетӥсь Маргарита Наумовна Габитова Женя нунокеныз. Со отпус­кын на. Но чиданэз ӧвӧл ни. Школае лыктэм сяська мерттыны.

— 1-тӥ сентябрёзь косяк азьын соос пурӟыса мед вуттозы, — шуэ дышетӥсь. — Самой чебер сяськаос мерттэме потэ. Дасяськиськом ни 1-тӥ сентябрьлы, ужаны мылкыд вань.

Мӧйымон

Оглом школаын 18 дышетӥсьёс. Августэ ваньзы уже потӥзы ни. Директорзы котькудзы сярысь шуныт кылъёс вераны дась.

— Классъёсты 1-тӥ сентябрьлы дасям сяна, соос дышетскон арлы планъёс гожъяло ни, — шуэ Татьяна Юрьевна. — Жаляса верано, дышетӥсьёсмы мӧйымо, егитъёслэн лыктэмзы уггес поты. Шоро-куспо арлыдмы али 46 арес котыр луэ. Шумпотысалмы, обществознаниен но историен, математикаен егит специалистъёс лыктысалзы ке. Филологъёс но кулэ луозы ни. Гуртамы ик вань вылӥ дышетон заведениез туэ йылпумъямъёс — но туннэ нуналлы «лыктом» но, «ум» но ӧз шуэ на. Возьмаськом.

Дышетӥсьёс пӧлысь тросэз, пе, та школаез йылпумъямын. Ачиз директор Татьяна Габитова но ­Уддядиын ик вордскемын, дышетскемын. 2001-тӥ арын Удмурт кун университетэз йылпумъяса, палэнэ кошкон сярысь ӧз малпаськылы. Директор луыса 4-тӥ арзэ ужа ни, со сяна, немец но англи кылъёсъя урокъёс нуэ. Табере аслаз 3 пиналъёсыз татын дышетско ни: туэ мынозы 8-тӥ, 6-тӥ но 1-тӥ классъёсы.

— 1-тӥ классэ мынӥсь пимылы школае ветлон дӥсь ӧм на басьтэ, — шуэ Т. Габитова. — Кин тодэ, оло, будоз на ай, малпам. Но тани Россилэн Президентэз Владимир Путин кичӧлтэмъя котькуд школьниклы быдэн 10 сюрс манетэн сётӥзы ни бере — магазинэ мыно ни. Со туж бадӟым юрттэт луэ. Анай-атайёсмы шумпотэмын. Семьяос милям пӧртэмесь. Но пиналзэс школалы дасятэк келлясьёс ӧвӧл. Куд-огез 1-тӥ сентябрьлы ик ваньзэ мар кулэ басьтыны уг быгаты ке но, пумен басьтэ. Собере, ёрмисьёслы юрттон вылысь пӧртэм акциос но ортчытъяськом, огез соос пӧлысь — «Юртты нылпиез школалы дасяны». Отчы пыриськисьёс ӧжыт ӧвӧл.

1-тӥ сентябре Уддяди школаын котьку бадӟым праздник луэ. Классъёс тырмо ог-огзылэсь мӧзмем пиналъёсын, дышетӥсь­ёсын.

Элина КУМАЧЁВА