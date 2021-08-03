Гуртлэн кузёез — губернатор

Гуртэтӥ ветло койыкъёс, кырпарсьёс, ӟичыос, гондыръёс

Алексей Никитинлы оген но мӧзмыт ӧвӧл.

Туспуктӥз Надежда Данилова

Эгра ёросысь Лозолюк муниципал кылдытэтэ 11 гурт пыре. Со пӧлысь 2-аз гинэ 100-лэсь ятыр улӥсез, кылемаз — 50-лэсь ичи, нош Тюптишурйылын воргорон чылкак огназ улэ.



Тунсыко лыдпусъёс

Тюптишурйылын куке-соку 30 пала корка вылэм, табере гуртын шыпыт.

— Люзо-Люк гуртысен та гуртозь 12 иськем луэ, Зура черкогуртлы мынон сюрессы матынгес — ог 7 иськем, — шуэ Лозо-Люк муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Антон Касаткин. — Тросэз улӥсьёссы артысь Тюптие но мукет гуртъёсы улыны кошкемын.

Архивысь документъёсты учконо ке, Тюптишур­йыл (Тюптишурский) гуртын 1892-тӥ арын 9 семьяын (Емельянов, Корепанов, Никитин семьяос быдэн 3-ен) 91 адями улэм, соос сик коранын ужаллям. Гуртоослэн 31 валъёссы, 49 скалъёссы, 89 йыр мукет пудозы вылэм. Гуртоос пӧлысь кыкез гинэ лыдӟиськыны-гожъяськыны быгатӥллям. Собере гурт Тюптишурский починок луэм, 1905-тӥ арын 14 хозяйствоын 124 улӥсез луэм, 1924-тӥ арын — 19 коркан 188 улӥсез.

1930-тӥ аръёсы татын кылдэм «Удмурт» колхоз. Быдӟым ож кутскон аре 31 хозяйство лыдъяськем. Ӵапак соку ик вал, дыр, гуртлэн тужгес бадӟым дырыз. Туала вакытэз сярысь ке верано, 2002-тӥ арын та гуртын 4 улӥсез вылэм ик ай. Нош табере отын улэ на 1976-тӥ арын вордӥськем Алексей Никитин гинэ.

Тодэ ваёнъёс

Тюптишурйыл гуртэ мынэмелэсь азьло мон Тюптие дугдылӥ, Светлана но Георгий Ворончихинъёсты сюрес возьматыны курыса. Георгий Евгеньевич Тюптишурйылын вордскем но будэм.

— Гуртмы бадӟым ӧй вал, гуртоос сое куспазы Шурйыл гинэ шуылӥзы. Складъёс сылӥзы, ю куасьтӥзы, берлогес татын ыж вордӥзы. Ульча пумъёсын ӟезьыос пуктэмын вал, — тодаз вае воргорон. — Милям коркамы нырысетӥ сылӥз. Пичи дыръямы шумпотыса ик со ӟезьыез усьямы. Со понна милем пичильтык салам но куд-огез сётылӥз. Толалтэзэ но мӧзмыт ӧй вал, конюховкаысь лушкемен дӧдьы поттаса, сюрес кузя гурезь уллань нискыламы. Ӵем дыръя дӧдьыез интыяз ӧм вуттылэ, со понна трос йӧтылӥз. Конюхмы Виталий Юрьев ялан бервылмес утялтылӥз. Дорамы Ватка выжыысь валъёсты вордӥзы. Эграын я Зураын валэн ворттылонъя ӵошатсконъёс ортчылӥзы, арганчиосты но сьӧразы басьтылӥзы. Василий агае арганчи вал, одӥг полаз вормиллям но, нейлон басмалэсь вурем дэремен гуртэ вуиз. Со вакытэ со туж бадӟым, дуно кузьым вал, угось магазинысь трос басьяны ӧз шедьылы. Трос пудо вордӥзы.

Георгий Евгеньевич тодэ ваёнъёссэ веран сямен гуртэ вуимы. Ульчаын ӝужыт турын, Ворончихинъёслэн корка бервылазы кожимы. Вуж юрт вӧзын йыг-йыг сылэ бадӟым кедр, 2-3 муртлы ӟыгыртыса сузьымон. Сое Георгий Евгеньевичлэн песятаез Александр Савельевич мерттэм вылэм ай.

— Та гуртэ 1983-тӥ арын бызи, — шуэ Григорийлэн кузпалыз Светлана Витальевна. — Сюрес туж нӧд вал соку. Семьяенымы татын кема ик ӧм улэ, бадӟымез пимы вордӥськем бере артысь Тюптие улыны выжимы. Озьы милям пимы та гуртын берпуметӥез вордскем пинал луиз.

— Быдӟым оже кошкем воргоронъёс пӧлысь туж ичиезлы гуртэ берытскыны кылдӥз, соин валлин но гуртмы синӥз, — ватса Георгий Ворончихин. — Собере колхозъёсты огазеязы. Гурт­мы жаль потэ — мон татын вордскемын но будэмын ук. Али вордскем интыям муш вордӥськомы, чуркаосмес эскерылыны вуылӥськомы. Гужемлы одӥг пол ке но шутэтскыны бертылӥськомы, Ижын но Эграын улӥсь нылпиосмы дӥнямы вуылыку. Сюлэм кыске ик вордскем палъёсы.

Пуныен, коӵышен ӵош

Та гуртозь машина сюрес вань ик, нош ульчаетӥ чатыр-чутыр кыстӥське пыдын ветлон сюрес гинэ. Ӝужыт турын тӧлъя веттаське. Шӧдтэк шорысь мышкамы пуны адӟиськиз.

— Озьыен, Алексей гуртын. Пуныез солэн котьку сьӧраз ветлэ, — верало Ворончихин кузпалъёс.

Милесьтым вуэммес адӟыса, лэся, Алексей Никитин капка азяз потӥз. Мон пуныезлы пайми: куаразэ но ӧз поттылы, ӧз но иса, сьӧрамы каллен гинэ вамышъяз, нош кузёзэ адӟиз но соку ик вӧзаз кариськиз.

— Дыраз вуиды, кошкыны дасяськисько вал, — велосипедэз шоры возьматӥз Алексей Валентинович. — 2 питрано «валэ» котькытчы вуттэ. Огнам улӥсько кожаськоды-а? Уг, мынам вань Бим пуные, Пират нимо айы коӵыше, Муся нимо мумы коӵыше, ӝоген коӵышпиосыз вордскозы. Пичильтык бакча возисько, сиёнэз мыным окме, отын-татын ужасько. Семьяе ӧвӧл, ӧй кышнояськылы. Огнам улӥсько ке но, мӧзмыт ӧвӧл. Гуртын шулдыр, корка вӧзтӥм ик кыр пудоос ветло: койыкъёс, кырпарсьёс, ӟичыос, гондыръёс.

Никитинлэн коркаез бадӟым — вить сэрего. Одӥг сэрегаз котырзэ возе, уг улы отын. Инкуазез гуртын шулдыр, палэнэ кошкемез ик уг поты. Гуртын сотовой телефон кутэ, коркаяз электро кыскемын, вуэз вань, марысь мар ке, корка бордаз ошмесэз но жильыртэ. Куд-ог дыръя Алексей ветлэ Тюптие пу пилисьёс, бугро лэсьтӥсьёс дорын ужаны. Бертыкуз со гуртысь ик магазинысь басьяське.

— Калык монэ «губернатор» шуэ, — серектэ Алексей Никитин. — Озьы уго, аслым ачим кузё луисько, ма кареме потэ, сое ик лэсьтӥсько, инкуазен огкылысь улӥсько.

— Ми пичи дыръя гуртамы ӵыпетмы вал, чорыганы яратылӥм, — шуэ Георгий Ворончихин. — Тэшкылиосын артэ ик чорыганы яратылӥз Алексейлэн песянаез Анна Овчинникова. Солэн ымаз котьку но тамакез луэ вал. Чорыгасьёс та вие но Тюптишурйылэ куд-ог дыръя вуыло ик.

— Песянае сярысь ӵемысь мадьылӥз мамае Апполинария Максимовна но, жаляса верано, кылем арын улонысь кошкиз, — шуэ Алексей Валентинович. — Солы 83 арес вал ни, Шурйылын вордӥськемын, татчы ик быземын вал. 6 пинал вордӥз — 5 ныл но пи. Нылъёсмы сьӧрло бызизы, нош мон атай юртын улӥсько, ӵыжы-выжыосмы трос, улэм-вылэмме эскерыны вуыло. Соин ик чылкак огнам кылемын ӧй шуысал.

Надежда Данилова