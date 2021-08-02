Гужем шутэтскон нуналъёс

Сюлэмы тырме шуныт малпанъёсын, йыры кудӟе тодэ ваёнъёсын. Тодам лыктэ, кызьы ортчытъямы гужем шутэтскон нуналъёсмес 1970-тӥ-1975-тӥ аръ­ёсы.

Можга ёросысь Гозегысь нылъёс совхоз бусыосы уриськыны пото. Туспуктэм Надежда Ивановалэн архивысьтыз



Ужлэсь син уг кышка

Гужем кутскыку ик, ми, пиналъёс, производственной бригадае гожтӥськылӥм. Бригадаез люкылӥзы звеноослы. Милям ёзъёсмылэн бригадирмы вал Тарасова (Егорова) Люда — туж чупрес, нокыӵе шуг-секытъёслэсь кышкасьтэм нылаш, умой дышетскиз, баскетболэн выриз, котькытчы вуттӥськиз. Звеноос ог-огенызы ӵошатскыса ужазы.

Бригадамы юрттӥськиз «Пычас» совхозлэн Лудӟи-Шудӟи (Гозег) бригадаезлы. Милемлы оскылӥзы 5 гектар вылысь куузикаез, етӥнэз октыны-калтыны, возь вылысь турынэз утялтыны. Ужам сяна, гурт калыклы концерт возьматъямы, КВН ортчытъямы. Куузика-галанкаез одӥг техникатэк но мерттӥськомы вал. Азямы пиос чурен-чурен лопатаен пичи гопъёс гудыса мынылӥзы, соос бӧрсьы трактор бакен ву нуылӥз. Ми гопъёсы ведраен ву кисьтаськомы но удъёсыз мерттӥськомы вал. Нунал, арня ортчылӥз, куузикаез урон дыр вуылӥз.

Бусыын етӥн 10 сантиметр кузьда будэ ке ини, сое урыны потылӥмы. Радэн-радэн султыса, бусыез кутсконысеныз пумозяз чылкытатылӥм. Етӥн будэтонын бригадир-звеньевой луылӥз Галина Павловна Овчинникова.

Турын но мажес

Нош возь вылын ужам нуналъёсмы шутэтскон лагерьын кадь вал. Ӵукна ик гуртысь пиналъёс но мӧйыос, шыкысъёсысьтызы чебер дэремъёссэс дӥсяса, контора азе люкаськылӥзы. Машина вуэ ке, ваньмы лачак пуксьылӥмы кузовысь ӟусъёс вылэ. Сюрес кузя кырӟаса ширтылӥмы. Мӧйыос но куа­разэс ӧз жалялэ. Кырӟаны уката устоесь вал Микайло Мила апай, Кими Юля апай, Кузьма Вася кышно — Софья апай. Машинамы милемыз сюрес дорозь нуылӥз, отӥзэ пудэн (пыдын) Вало шур дорозь мынылӥмы. Вамышъям возь кузя, чечы кадь ческыт омырен шокаса. Писпуос, ми шоры вайёсынызы шонаса, шуылӥзы кадь: «Ӟеч кӧлӥды-а, ӟеч вуиды-а, гыдыосы?»

Бӧрсямы валъёсын ворттыса вуо пиос. Кудӥз ке мажсаське, мукетыз валэн

волокушае турын тыре. Бадӟымъёс кабан ӝуто. Турын лёго Гозегпочинкаысь Сима апай но Петыр Ольга, озьы ик Гозегысь Надя апай. Отын но татын калык кир-пазь ужа. Вож-вож возь вылын сяськаос кадь адӟисько соос.

Пиналъёсты ужаны дышетыны туж яратэ вал Петя Вара апай.

— Мажестэс бергатса эн сылэ, вуэ эн донгалэ: куазь зороз, — индылэ вал со.

Ужамъя дыр шаплы ортче. Ӝоген нуназеян вакыт вуэ. Ческыт шыд зын нырез бичатэ. Ваньмы черодэ султыса, басьтӥськомы шыд. Кылдэ ньылод! Сыӵе ческыт пӧзьтэ вал Граня апай. Нош чай шербет кадь.

Кӧт тыриз бере — шутэтсконо. Но возь вылэ выдыны нокин уг дырты. Ваньмы Вало шуре пыласькыны

бызиськомы. Кин зымылэ, кин чорыг кадь уя, кин ке, вуэ мур пырытэк, ярдураз чомбылляське. Кужым люкамын — нош ик ужаны.

Нуназе бере куазь эшшо пӧсь луэ. Мӧйыос кышет улазы люгыкуар керттыло, пыдкутчаназы но сое тыро. Кинлэн ымдурыз пилиськылэмын — пужыкуар лякыло. Весь малпасько, арлыдоосмы кыӵе визьмоесь вылӥллям шуыса.

Нош пиналъёслэн пӧсь куазен весь юэммы потэ. Бызьыса шур дуре мынӥськом но шур вуэз омыръяськом. Нокыӵе висён но ӧй вал. Ужаса шӧдоно ик ӧвӧл ӝыт вуэмез.

Норма — 700 аньы

Возь выл ужез быдэстэм бере етӥн утялтон дыр вуэ. Етӥнэз бусы дуръёстӥ но, шортӥз но ишконо — тракторен теребилкалы сюрес

усьтоно. Котыр сюрес усь­тӥськом ке, бусые трактор етӥн ишкон техникаен пыре, со бӧрсьы валем половик кадь кыле ни. Соку ваньмы кутӥськомы удыс. Тани чуръёс син куспын аньыослы пӧрмизы. Со аньыослэсь пуктосъёс кылдӥзы — кинлэн дасэн, кинлэн кызен. Тупатэм норма — 700 аньы.

Ужаса-тыршыса етӥн

бусы буша. Аньыослэн йыръёссы шунды шорын куасьмем бере бусы шоры ик лэсьтылӥм иншыр. Сое, машинаен ворттылыса, волятылӥзы, собере кутскылӥз етӥн кидыс жильдон. Етӥнэз йырыныз йырын тырылӥм, со вылтӥ ветлэ вал машина, кидыс кисьтӥське. Кисьтӥськем кидысэз ӵужыса огазе люкаллям.

Озьы ужаса-тыршыса гужемлэсь ортчемзэ ик ӧм валаллялэ. Нош школае мыныны асьмелэн поттэм коньдонэнымы октӥськомы ни дӥськут но, дышетскон тӥрлык но. Будэтэм куузикамес куарусён толэзе октылӥмы — урокъёс бере, шутэтскон нуналъёсы бусые ужаны поталлямы.

Коньывуон толэзе школаын котьку лэсьто вал «День урожая». Соку пиналъёслы ческыт винегрет сюдо, чай сектало, данъян бумагаос но книгаос кузьмало. Солы кыӵе шумпотылӥм.

Аръёс ортчизы, дыр вош­­тӥськиз. Ужась киосыз воштӥзы машинаос. Туж сюлэм шуг: валалозы-а али будӥсь нылпиос няньлэсь ческытсэ, гурт ужлэсь шӧмзэ?

Надежда Иванова.

Можга ёросысь Гозег гурт