Выжы ке зол, вайёс юнэсь

Елена Белослудцева — Кияса ёросысь удмурт культурая центрлэн кивалтӥсез. Со выльысь улӟытыны быгатӥз Уддядиысь песянай-песятайёсызлэсь улэм юртсэс, соин ӵош — вашкала удмурт сям-йылолъёсты. Лымшор удмуртъёслэн улэм-вылэменызы тодматскыны табере палэнысь но уно куноос вуыло, вань удмурт калыклы синмасько. Елена Белослудцева Удмуртиысь культура удысын дано ужась луэ.

Елена Белослудцева

Артановъёс но Мазитовъёс

— Елена Петровна, вашкалаосты туж шумпото, дыр, выжыостэс утиськоды шуыса.

— Мыным но озьы потэ. Шумпото но, юрттӥсько но кадь. Удмурт культурая центр­мылы туэ 10 ар тырме. Солэсь азьло татын ёросысьтымы киужъёсъя центрлэн филиалэз вал. Соин быгатыса кивалтӥз Надежда Пахомова.

Нош ачиз юртъер куашкан калэ вуэмын ни вал. Центр усьтыкумы, вуж корка сяна, сылӥз на кырыжам кенос гинэ. Но та интыез мынам туж утеме потӥз. Татын вашкала дыръёсы гуртоосмы Быдӟым куала возиллям. Со борды юрт пуктӥллям Артан выжыос — атаея мон но соос пӧлысь луисько. Ачиз Актан (но сельсоветын сое Артан гожтыны шедьтӥллям) мирошка вылэм. Нош таӵеослы музъем но уг висъяло вылэм. Вӧсяськон интые уг пуктӥсько ке но вал, Актан, мар карыны паймыса, куала борды ик интыяськоно луэм. Кышнояськем 2 нылпиен кышномуртэн — будӥллям Матвей но Микайло пиоссы. Ӵапак Микайло та коркаез 1870-тӥ аръёсы пуктэм. Улӥллям ёрмытэк, кеноссы гинэ 5 вылэм, гид тыр пудо вордӥллям.

Центр усьтыны малпаса, юри ветлӥ Микайлолэн шайвылаз, кыласа-бураса вазиськи: азьло кыӵе шулдыр вал та юртъерын, сое сыӵе ик бай карыны мед быгатом. Калленэн-калленэн мар но со лэсьтӥськом. Берлозэ татын улӥз ни мынам песянае Евдокия Артанова. 1959-тӥ арын Быдӟым куала сэрттэмын вал ни ке но, солэсь бервылзэ песяе туж чакласа возиз, отӥ нокинэ ветлыны ӧз лэзьылы. Кулӥз со 1993-тӥ арын.

Та юртын вордскемын на мынам бадӟымез апае. Но бӧрысь анае-атае яна потӥллям. Нырысетӥосыз 2-ез пиналъёссы кулӥллям. Озьы 3-тӥез нылпизы вордскем бере туно-пелё доры ветлӥллям. Со ик шуэм: улон интыдэс ӧд вош­тэ ке, улонды уз пӧрмы. Соку туно-пелёослы оскон бадӟым вал. Выль интые потэмзы бере анай-атаелэн бӧрсьысь бӧрсе нылпиоссы вордскиллям. Зэм, висказы эшшо огез кулэм на. Озьы 10 пинал пӧлысь 7-ез улэп кылемын. Мон берпуметӥез, сизьыметӥез, пинал луисько.

— Тодӥсько: анайды ласянь но выжыды огшоры ӧвӧл — быдэс шаермылы тодмо луэм кибашлы Мазитоваос пӧлысь луиськоды. Озьыен, вордскыкуды ик, вылды, гожтэмын ни вал: тӥледлы вашкала сям-йылолъёсты утёно луоз.

— 5 сузэр-апайёс пӧлысь киужъёсыныз тужгес тодмо луиз Зоя Алексеевна Мазитова. Мынамез анае, Зинаида Алексеевна, пӧлысьтызы тужгес гань-ганез вал. Солэсь 10 аресаз пужъятэм ӵушконзэ али но возисько — сыӵе ӝикыт, чебер пӧрмытэм сое. Туж ужась вал.

Нош ӵужатае нырысетӥ удмурт съездлэн делегатэз, 1920-тӥ арын Сарапулын ортчем беднякъёслэн съездзылэн делегатэз вылэм. Доразы туж трос тодмо адямиос ветлӥллям. Нош анае сузэръёсыныз со вакытэ сэндраын ватскыса кыллё вылэм — вань вераськемзэс кылылӥллям. Ма, ми вордскем бере но ай выжы-кумыосмы доры пырась-потасьёс ӧз бырылэ. Ӵемысь вуылӥзы Венгриысь, Финляндиысь куноос но. Удмуртъёслэн 20-тӥ дауре улэм-вылэмзылы сӥзем кинолэсь оглюкетсэ но — лэсьтӥзы Эстониысь этнографической но Удмуртиысь шаертодонъя музейёс — Мазитовъёс дорын снимать каремын ук.

Ӵужанае-ӵужатае вань вашкала арбериосты туж утизы. Шуом, паласъёс потӥзы но, тросэз куиськон станокъёссэс куштӥзы. Нош милям котькуд вашкала арбери кеносын, корка сигын лач-лач тыремын вал. Коть соку ик музей усьты. Мон, ваньзэ тае адӟыса, будӥ. Соин ик мар герӟаськемын вашкала улонэн — ваньмыз со мыным вирам пыӵамын.

— Озьыен, пичи дырды кеносысь вашкала арбериос пӧлын бугыръяськыса, дорады вуылӥсь куноосты пумитаса-келяса ортчиз?

— Но озьы ке но, мон туж шаян вал. Тросгес шудылӥ пиосын — агайёсы монэ чаклазы, угось апайёсылы корка котырын юрттӥськоно вал.

Со сяна, мон санаторийёсын будэмын — о-о! отысь воксё городской луыса бертылӥ. Эшъёсме ӟуч сямен вераськыны дышетылӥ. Нина Ивановна дышетӥсьмы вал, эшъёсылы индылӥ: со Нина Ивановна ӧвӧл, Нина Иванна — чебер верано.

Нош малы мон санаторие ветлылӥ? Малы ке шуоно атае, Пётр Павлович Артанов, ожысь инвалид вал, туберкулёзэн висиз. 17 аресъем маке МТС-ын ужа вылэм. Запчасть ӧвӧлэн, огпол 3 нунал юнме пуконо луэм. Собере ик отысь кошконо кариськем — луӵӵе, пе, нюлэс кораны мыно. Но ужысьтыз ас мылкыдызъя кошкиз шуыса, сое Сарапулэ тюрьмае пуктӥллям. Отысен пырак фронтэ келяллям. Песяе котомкаен сиён нуыса мынэм на вылэм, но пизэ адӟытэк ик, бертэм.

1943-тӥ арын песятае, атаелэн атаез, Ленинград котырын бырем. Соин ик песяе уйин куалае вӧсяськыны пота вылэм, пиез коть суйтэк, пыдтэк ке но, улэп мед бертоз шуыса курылэм. Атае 1 толэзь сяна ожмаськыса вуттымтэ. 2 пол сӧсырмыны шедем. Кыкетӥ ползэ — туж зол. Кызьы озьы луиз — умой-умой ноку ӧз вералля. Шуылӥз гинэ: сӧсырмыса кылльыкум, котырысьтым кытчыозь сузьтӥськисько, отчыозь вань сулепез сии, собере ӟырдай, куа­лекъяса кынмыны кутски но, ӵукнапал пуныосын санитаръёс шедьтӥзы.

Егит дыр

2016-тӥ арын Вооружённой кужымъёсъя музей документъёссэ цифрае поттӥз. Соку ни тодӥм: атае «За отвагу» медален пусъемын вылэм. Медальзэ ми ноку ӧм адӟылэ. Со документъёсысь ик тодӥм: Климович станция дорын ӟырдыт ож пуромем. Атае, кияз пулемёт кутыса, немецъёслэн окопъёссы дорозь вуэм но ыбылыны кутскем. Соосыз шуак луыса ыштӥськиллям. Со вискын асьмелэнъёс атакае потӥллям. 7 толэзь госпитальын атае кыллем — отысь фотоез но вань.

Куала, кенос, гуӵин…

— Елена Петровна, культурая центр усьтонлы ма кутскон сётӥз?

— Войналэсь азьло ай Уддядиын котьку пусйылӥллям акашка сям-йылолэз. Нош вой­на вакытэ со пумен вуныны кутскиз. Берло Быдӟым куаламы ӧй вал ни бере, вӧсям ӝукен гурт кузя ортчылӥзы, клуб азьын сиылӥзы. Соин ик та интыез одно улӟытоно, юртэз усьтоно вал.

Удмурт культурая центрмы 2011-тӥ арын усьтӥськиз ке, 2013-тӥ арын Быдӟым куала интые выльзэ лэсьтӥм ни.

Нош нырысетӥ уксё поттыны быгатӥм центрез усьтэмлэсь азьло ик, 2010-тӥ арын, туристъёслы экскурсиос ортчытыса. Али кадь тодӥсько: 65 сюрс манет люкам. Соин коркамылэсь липетсэ выльдӥм, кеносэз, лапасъёсты тупатӥм.

Мон соку ик туж трос книгаосын бугыръяськи, гуртысьтымы пересьёс дортӥ ортчи, «Лудорвай» музей-заповедникын ужась племянницаеным Светлана Даниловаен кенеши — озьы мон удмурт сям-йылолъёс, гуртмылэн историез сярысь материалъёс люкай. Ваньзэ сое нимысьтыз бичетэ пыртӥ — кылем арын Зоя Алексеевна Мазитовалы сӥзем музей усьтӥм, солы сӥзи со брошюраме.

Нош тодэм-валамез туристъёслы тунсыко вераны быгатоно на. Мынам туж потӥз, экскурсиосмы кӧсытэсь медаз луэ шуыса. Ваньзэ верасько, сюлмы, лулы пыр поттыса, аслэсьтым ӵыжы-выжыосме тодам вайыса. Куддыр ачим ик валасько: тани-тани синкылиосы питырскозы.

Нырысетӥ нуналысеныз ик мон ӝабыр-ӝабыр басьтӥськи проектъёс гожъян борды, ӵемысь пыриськиськом элькунамы но палэнын ортчылӥсь ужрадъёсы. Огпол вераським Удмуртилэн президентэныз Александр Волковен. Со паймиз: Кияса ёросысь Уддядиын сыӵе тунсыко центр вань? Нош огпол бертӥсько Москваысь, киосам — тодмоосылы кузьымъёс. Кабинетысьтым ӧсэз усьтӥсько но, выж вылын бадӟым конверт кылле — почтальонлы ачим шуи вал: гожтэтъёсты ӧс пасетӥ кабинетам куяса кельтылы. Конверт вылын чиньы зӧкта букваосын гожтэмын: «Аппарат президента Удмуртской Республики». Куалектэменым сумкае усиз, сувениръёсы пилиськизы. Дӥсьтытэк усьтӥ конвертэз: мар меда уродзэ мон кари элькун кивалтэтлы? Нош отын шуэмын: президентлэн фондысьтыз, пе, 100 сюрс манет висъяськоз! Со уксёен ми куноосты пумитаны-кӧлтыны нырысетӥзэ коркамес пуктӥм.

— Туннэ центр шӧдскымон паськытамын ни?

— Нырысь ми малпам, туристъёсын гинэ ужалом шуыса. Но табере гуртоос но дорамы мыло-кыдо лыкто — татчы курисько вордскем нуналъёссэс, сюанъёссэс пусйыны. Собере радъялляськом пӧртэм симпозиумъёс, конференциос. Гужемзэ нылпиослы, волонтёръёслы лагерьёс усьтӥськом. Арлы быдэ гуртоосты колхозниклэсь нуналзэ пусйыны люкалляськом — гурт хозяйствомы быремын бере, соосты сӥлы карись ӧвӧл ни. Со сяна, дэмен вань праздникъёсты ортчытъяськом. Озьы интымы пичи шуыса, басьтӥм ни артысь юртъерез но — со но азьло Артан выжыослэн ик вал. Но бӧрысь вузамын вал. Выль кузёосыз шер вуылӥзы, ӧз учке. Мон басьтоно кариськи — кӧня дун пуктӥзы, соглаш луи, дуно шуыса ӧй учкы. Со корка борды притык пуктӥм на. Табере огдыре 60 муртэ тэрытӥськом. Но нош ик интымы пичигес кадь потэ ни.

Малпанъёсмы азьланезлы бадӟымесь. Кылсярысь, тылысъёс (шалаш) лэсьтэммы потэ — гужемзэ туристъёс отын гинэ но ял карыны мед быгатозы. Пичияк ке но ӵыпетмы но мед луоз кадь потэ. Землянка лэсьтыны малпаськом на.

— Кытысь сомында малпанъёсты?

— Улонысь. Гуртамы нырысь ик 2 гинэ бӧляк вылэм — Салья но Пельга. Нош табере 25 ини — котькудӥзлэн вань аслаз пусэз. Озьы гуртмылэн историяз бугыръяськиськод ке, одно ик кыӵе но выль малпан чилектэ. Тани огезлэн бӧлякмылэн выжыез ӟуч. Ог 200 ар талэсь азьло вылэм ни со. Гуртамы кышноен картэн кураськыса вуиллям. Кышноез гуртамы ик кулэм. Воргорон огназ кошкымтэ ни. Музъеме гудӥськыса улэм. Нырысетӥ удмурт кыл, кудзэ со тодэм — куака. Соя ассэ но Куа­ка шуо вылэм, нимзэ тодӥсь ӧй вал. Бӧрысь со кышнояськем узыр семьяысь кышномуртэн. Пи вордӥллям. Нош со пи сыӵе зол пушъет сётэм! Выжызы али но узыр. Та выжылэсь кызьы пушъемзэ малпаса ик, землянка лэсьтэммы потыны кутскиз. Ма, вашкала адямиос ведь ваньзы ик землянкаосын улэмын ай — тодосчиос озьы верало. Милям гуртамы но Гуӵин ураммы вань.

Гуртысь нылкышноослэн форумазы

— Кытысь но кин но дорады уг вуылы ни, вылды!

— Ар куспын шорлыдын ог 8 сюрс муртэ пумитаськом-келяськом. Со пӧлысь ӝыныез — асьме палъёс ик. Вань туж кыдёкысь вуисьёс но. Быдэс автобусъёсын лыкто Самара, Челябинск, Пермь, Екатеринбург но мукет городъёсысь. Тужгес кыдёкысез куномы Австралиысь вал, Америкаысь одӥг воргорон 2 пол вуылӥз ни.

Ми пыриськом «Камский берег» кластере. Кияса, Камбарка, Каракулино но Сарапул ёросъёс, огазе кариськыса, туристъёслы тужгес тунсыко интыосмес возьматыны чакласьком — проектмес туэ сӥзьыл улонэ пыӵатыны быгатом ни, малпасько. Пусъёно, гуртын туризмез азинтонлы берло дыре тросгес саклык висъяське, Кун Думаын таин герӟаськем нимысьтыз закон но юнматэмын. Малпасько, ужаны луонлыкъёсмы уката паськытгес луозы!

Нылкышно шуд

— Елена Петровна, туэ элькунамы нырысьсэ ортчиз гуртысь нылкышноослэн форумзы. Тӥ отын делегат вал.

— Зэм но, асме городын улӥсен нокызьы син азям пуктыны уг быгатӥськы. Лулыным-сюлмыным бурмемын гурт борды. Кыӵе со, гурт нылкышно? Нясь-нясь, котькыӵе уж борды дӥсьтыса басьтӥськись. Со гурт котырын но берга, бакчае но потэ, нылпиоссэ но будэтэ, уже но кошке… Центрамы 6 кузя ужаськом. Мон но ваньмыныз ӵош утялтӥськисько но, табань но пыжисько, экскурсиос но ортчытъясько. Куиськыны быгатэмелы шумпотӥсько, дыр сюрыку, вуриськон машина сьӧры но пуксьылӥсько. Бумага ужъёсын вырисько калык ӧвӧл дыръя, шыпытын гинэ.

Гуртысь нылкышно ваньзэ вормоз, конешно, вӧзаз оскымон адямиез луиз ке. Мынам, тау Инмарлы, ваньмыз умой. Александр кузпалы удмурт культурая центрын ик ужа — киыз котьмалы мынэ. Ачиз со Кез палъёсысь, тодматскыкумы Ижын телемастер луыса ужа вал. Табере котьку артэ. Мар ке тӥяське ке, ваньзэ лэсьтэ — центрын но, дорын но. Ачим уг ваньмиськы ке, сиён но пӧзьтоз, чипы-курег но сюдоз…

— Озьыен, тӥ шудо нылкышно?

— Аслым озьы потэ. Нылы но пие ас семьяосынызы уло ни. Песянай ӧз каре на. Малпасько, ваньмыз вылӥ Инмарен герӟаськемын. Со адӟе ук, мынам внукъёсын утиськыны дыры ӧвӧлгес на. Оскисько, сыӵе вакыт одно ик вуоз! Нош али асме ужетэк син азям пуктыны уг быгатӥськы на.

— Нош маке сярысь жаляськоды-а?

— Уг, ваньмыз луиз озьы, кызьы кулэ вал. Шуг-секытъёс пыр ортчоно луиз ке но. Нырысетӥ картэным люкиським — бызьылӥ вал Татарстанысь Сарсак-Омгае. Отын улон монэ зол кыдатӥз. Ужай клубын но, библиотекаын но, 4 арзэ кивалтӥ гурт администрациен.

Оглом 10 ар пала Уддядилэсь палэнын чидай. Гурт администрациен кивалтон вакытъёсме тодам вайисько ке, аслым ачим паймисько: кызьы мон сомында лэсьтыны быгатӥ! Инвалид дышетӥсьмы вал — улӥз школа квартираын. Одӥгез борддорез усьыны кутскиз. Выль корка пуктыса сётӥм! Нош уксё ӧвӧл — отысь но татысь адямиосты медъяны вырим.

Уддядиын улыкум ини, пересьёслэсь тодэ ваёнъёссэс бичаса, Сарсак-Омгае потай. Отын шуо: тонэ, пе, Тансари гуртын улӥсьёслэн адӟемзы туж потэ. Мынӥ адӟиськыны. Отын туж тау каризы: тӥ ке ӧй луысалды, али но газтэк улысалмы, пе. Ой, кызьы ми отчы газ пыртыны турттӥм! Бигерын ведь ёрослэн йырыз уксё висъя, нош вань ужез сельсовет радъяны кулэ. Озьы подрядчикъёс утчаса ёрмиськиз. Газ гумыосты гуртозь 6 иськеме нюр интыетӥ кысконо вал. Гурт пичи гинэ — барыш уд потты. Озьы одӥгез подрядчик лыктэ, учке, кошке. Мукетыз озьы ик… Мырдэм радъям та ужез. Газ сяна, ву но пыртӥм на отчы. Озьыен, Сарсак-Омгаын улыкум-ужакум, трос чидай ке но, калыклы маин ке ӟеч лэсьтыны быгатӥ шуыса шумпотӥсько.

Уддядиын блогеръёсын

— Туж синмаськоно асьтэдыз йӧно возьыны быгатэмдылы, лад-лад вераськемдылы.

— Вылӥ тодон-валан мон басьтӥ ини быземе бере — Казаньысь университетын огдыре юристлы но, менеджерлы но дышетски. Нош нырысь ик йылпумъяй Ижысь культпросвет­училищеез — хореограф луи. Отын туж тросэзлы дыши: асме калык пӧлын возьыны но, вераськыны но, сценарий но гожъяны, эктыны-кырӟаны но…

Троссэ басьтӥ, дыр, выжыосылэсь, гурт калыкелэсь. Анае чеберез туж вала вал — мон но чеберез соку ик адӟисько. Нош гурт калыкеным маке дэмен лэсьтыны быгатӥськом ке, мылкыд эшшо но эшшо ужаны бурдъяське. Тани кемалась ӧвӧл Сарали ошмесмы, выжмы котырын утялтӥським. Кин лопатаен, кин мажесэн, кин тӥрен-молотэн потӥз. Жуг-жагез утялтӥм, ошмес доры пырон интыез лэсьтӥм.

Туж шумпотӥсько: гуртамы мыло-кыдо адямиос трос! Соин ик туж оскисько: гуртмы азьланьын но азинскоз, чеберскоз, бӧлякъёсмы юнмалозы, будӥсь нылпиосмылэн выжызы юн луоз!

Элина Кумачёва