Борщлы емышъёс дунтэмазы

Улосъёсын дунъёсты серметаны курыса, кичӧлтонэн потӥз «Огъя Россия» партия

Партие пырисьёс, Правительстволэн ёзчиосыз, озьы ик улосъёслэн йыръёссы, котрес ӝӧк сьӧры пуксьыса, 19-тӥ июле кенешизы бакча сиёнъёслы дунъёсты кулэстон сярысь. Отчы пыриськизы бакча сиён поттӥсьёс но вуз каронъя сетьёс. Огкылэ вуизы: борщ пӧзьтыны кулэ луись емышъёслы дунъёс ӝутскыны кулэ ӧвӧл. Та кичӧлтонзылы дурбасьтӥз Президент Владимир Путин.

Дунъёсты чаклан вылысь кылдытэмын ужась группа. Кивалтӥсе юнматэмын Кун Думалэн Тӧроезлэн воштӥсез Алексей Гордеев. Со шуиз:

— Бакча сиёнъёс тужгес но шӧдскымон дунтэмазы базаръёсын но ярмаркаосын. Соин ик улосъёслэн йыръёссылы косэмын вал тросгес таӵе интыосты усьтыны. Та ласянь тужгес адӟем карымон тыршизы Краснодар улос, Крым но Бурятия республикаос: улосъёсазы ватсаса 30-50 ярмаркаос усьтӥзы. Ваньзэ-ӧвӧлзэ кунамы ватсаса усьтэмын 1 сюрс 200 пала ярмаркаос. «Огъя Россия» партилэн улосъёсысь ёзъёсыз нуналлы быдэ дунъёсты чакласа возё. Кусып возиськомы вуз каронъя сетьёсын но фермеръёсын: соос но дунъёсты медаз ӝутэ. Синмаськымон ужазы Липецк улосысь партилэн ёзаз пырисьёс но вуз каронъя сетьёс: соос куспазы огкыл тупатӥзы, емышлы дунъёс 10-15 процентлэсь ятырлы ӝутскыны кулэ ӧвӧл шуыса. Та уж мынэ мукет улосъёсын но, — шуиз со.

Россиысь гурт хозяйствоя но сиён-юонъя министрлэн воштӥсез Джамбулат Хатуов верамъя, 80-лэсь ятыр улосъёсын партилэн кичӧлтонэз быдэсъяське.

— Кунамы 15 сюрслэсь ятыр площадкаос кылдытэмын — юри фермеръёслы бакча сиёнэнызы вуз карон понна. Картош дунтэмаз 30 процентозь, сугон, ӵуж кушман, кубиста — 20 процентозь. Дунъёслэн кулэсмемзы соку ик шӧдӥськиз басьяськисьёс вылын: бакча сиён вузамын ваньзэ-ӧвӧлзэ 4 сюрс 200 тонна — кылем арнялэсь 600 тонналы ятыргес. Ӝоген вань мерттэм-будэм емышез утялтон вакыт кутскоз, солы дунъёс уката кулэсмозы, — пусйиз со.