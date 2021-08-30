Асьсэ кужыменызы выльдӥсько

Можга ёросысь Пичи Сюгаысь Малиновская ульчае туэ гуртъёсты котыр ласянь азинтон кун программая газ кыскизы. Коркаосы тани-тани шуныт пыроз.

Можга ёросысь Пичи Сюга гуртын кылдӥз семьяен шутэтскон инты

Туспуктӥз Елена Сараматова

Шунытын улозы

Гуртын али ог 600 улӥсез. Бадӟым Пудга поселениен кивалтӥсь Марина Данилова пусъемъя, Сюгае корка пуктӥсьёс арысь аре тросгес луо.

— Можгалы артэ луэменымы валче Сюгае улыны выжисьёс йыло. Городын кадь улӥськомы ук: шуныт ву, сьӧрос, 1960-тӥ арысен газ котькуд коркан сямен вань, асфальт кисьтэмын. Школа, нылпи сад, фельдшер-акушер пункт, клуб, музей, библиотека, магазинъёс — ваньмыз вань. Квартираоссэс вузаса но, ми доры пуктӥсько, — шуэ Марина Владиславовна.

2013-тӥ арын выль ульчалы шуыса 34 участокъёс люкылӥзы, урамез Малиновская нимазы. Нош солэсь азьвыл отын школалэн бусыез вал. Марина Данилова верамъя, отын нылпиосын ӵош картошка но мукет бакча сиён мерттылӥзы. Адямиослы пуктӥськыны музъем кулэ шуыса, бусыез гуртлы сётӥмы, пе. Адямиос соку ик лэсьтӥськон борды басьтӥськизы, уноез — мукет ёросъёсысь но городысь лыктэмъёс, но ваньзы егит семьяос. Туннэ татын 6 коркан толэн-гужемен уло ни, мукетъёсаз но ӝоген пырозы. Юртъёссэс йылаз-пумаз ӧз вуттылэ вал, выль ульчаын газ ӧвӧл шуыса.

— Ми 2014-тӥ арын ик кредитэн пуктӥськыны кутскимы, — вера 2 нылпиё анай Ксения Старкова. — Весь анай-атайёс вӧзын уд улы шуыса, 2017-тӥ арын юртамы выжимы. Со аре газ пыртозы шуыса оскытӥзы вал. Соин но сокем дӥсьтыса корка пырон ортчытӥмы. Но шуныт ӧз сётэ. Асьмеос но валаллямы: бусы шорын кӧня ке кузя улӥськомы, ми понна гинэ нокин газ уз кыскы. Эстӥськыны пу басьтӥмы, электрообогревательёс пуктӥмы. Улэмъя гинэ шуг-секытэз валано. Толзэ потыны 32 сюрс манет тыр пу басьтоно, эшшо тыллы толэзьлы быдэ 3-5 сюрс манет тыроно. Гур гинэ эстыса, шуныт уг тырмы ук. Собере, мон школае кошкисько, картэ пожарной частяз дыртэ. Юрт быдэс нуналлы огназ кыле, сӥя. Нылпиос висьыло. Тазьы улыны тырмоз шуимы, ульчаысьтымы калыкен люкаськимы, поселенилэсь кивалтӥсьсэ ӧтимы. Ваньмы ӵош огкылэ вуимы: газ кыскыны асьмелы уксё люкано. Соку дунтэк газ кыскон сярысь нокыӵе вераськонъёс ӧй вал на. Озьы туэ тулыс ог 300 сюрс манет люкамы. Эшшо ёрос администрация но Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство коньдон висъязы на. Гуртъёсты котыр ласянь азинтон программае сюрыны быгатӥмы. Нырысь кышкыт вал, кинлы меда 11 сюрс манет котыр уксёез сётӥськомы шуыса. Ульчаысьтымы ог-огмес рос-прос ум но тодӥське вал ай. Но газ пыртонэн вырон ик милемыз ваньместы огазеяз, эшъяськытӥз. Сӥзьыл коркаосы шуныт пыроз ни, шуо. Али котькуд юрт вадьсы стоякъёс поттэмын. Газ лэзизы ке, адямиос корка пушсэс но тупатъяны кутскозы. Соку 6 семьяен гинэ ум улэ ни. Али пеймытэн укное учкыны ик кышкыт — урамын тём-тём пеймыт, тӧл шула.

Сюрес лэсьтозы

Газ пыртонэн Россиын югдур воштӥськемен, Малиновская ульчае вуттэм газэз, коркаос дорозь дунтэк кыскыны туртто. Марина Данилова пусъемъя, али «Газпромлэн» Удмуртиысь ёзэныз кенешонъёс мыно. Гуртазы туннэ газ гумыосты тупатъяло, со ужъёсты йылпумъязы ке, выль ульчае но газ лэзёзы. Гуртоос котёлъёс басьяло ни. Старковъёс ик проектлы но котёл басьтонлы 150 сюрс манет кредит кутӥзы.

— Уксё жаль ӧвӧл — толбыт пуэн но электроен эстӥськыны сомында ик кошкысал ай, — шуо Малиновская ульчаысь трос нылпиё Корепанов кузпалъёс. — Газ пыриз ке, сюресъёсмес но волятэммы, ульчаямы тыл но кыскеммы луоз. Али копак бугыръямын. Зоръёс бере бусыосысь ву но сюресмес гылтэ, 60 сантиметр мурда канава кылдэмын ни. Али кылем-мылем кирпичъёсын сое ӵоксаськомы. Но зорыку ульчаямы машинаосын пыреммы уг луы — артысь ураме кельтӥськомы но пыдын вамыштӥськомы, пыдесозь коласа. Быдэс Сюгаын асфальтэн уло, ми но вожъяськиськом.

Соин ик егит семьяос асьсэ ульчаязы асфальт кисьтыны медо, «Милям кичӧлтонмы» программае пыриськыса. Уксё бичано шуыса, али ик кенешимы ни, пе. Озьы Пичи Сюгаын Садовой но Заречной урамъёссэс, калыкысь уксё люкаса, щебенен кисьтӥзы ни. Со сяна, гурт шорысь семьяен шутэтскон парксэс, нылпиослы шудон площадказэс выльдӥзы. Вуоно арын спортплощадка лэсьтыны уксё бичаны медо. Нылпиослэн воркаутэн выремзы потэ, шуэ поселениен кивалтӥсь Марина Данилова. 108 пинал школае ветлэ, 52-ез — нылпи садэ. Пичиос эшшо тросгес луозы шуыса оскон вань — али Сюгаын эшшо одӥг выль ульчалы участокъёс люкылӥзы. Отын 2 корка ӝутэмын ни.

— Фермеръёсмы гуртэз выльдыны котьку юртто вал ай, но туэ засухаен сэрен шуге-леке вуизы бере, уксё

бичаны шуг луиз. Котьма ке но оскиськом, оло, эшшо огпол пыриськыны быгатомы гуртъёсты котыр ласянь азинтон программае. Соя уго гуртэ ву но, тыл но кыскыны, соц­объектъёсты но тупатъяны, шутэтскон инты но лэсьтыны луэ, — шуэ Марина Владиславовна.

Та программалэсь Пичи Сюгаын быдэсмемзэ чакланы вуылӥз гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.

— Сюгалы юрттыны быгатэммылы шумпотӥськомы, — шуэ Ольга Викторовна. — Озьы ик мукет ёросъёсын но ужаны луоз — табере опыт вань. Нялтас вераса, туэ гуртъёсты котыр ласянь азинтон программая 510 миллион манет висъяны чакламын. 46 миллион манет сётӥськоз Кез, Кияса, Эгра ёросъёсысь 5 хозяйствоосын ужась семьяослэсь улонзэс умоятыны. Ар кутсконын 19 семьялы сертификат сётӥмы ни. Со сяна, 409 миллион манетлы выльдомы соцобъектъёсты, гуртысь инфраструктураез умоятомы. Кылсярысь, юрттомы Грак ёросысь Пуклё гуртысь нылпи садэз лэсьтыны, татысь ик Вужгуртысь ФАП лэсьтӥськоз. Кизнер каргуртэ ву гумыос кыскомы. Ува ёросысь Нылга черкогуртын шутэтскон интызэс тупатъяломы.

Елена Сараматова