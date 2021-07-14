«iВолга» форум ортчоз 20-тӥ-24-тӥ августэ проектлэн онлайн-платформаяз
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Приволжск федерал округысь егитъёслэн «iВолга» форумзы ортчоз 20-тӥ-24-тӥ августэ проектлэн онлайн-платформаяз.
Учкисьёслы но форуме пыриськисьёслы отын 8 ӧръя дышетон программаос чакламын. Ужрадэ пыриськон понна ivolgaforum.ru сайтэ куриськон гожтоно.
Форум дыръя грантъёсты люкылон ортчоз, тужгес устоосыз проектъёс коньдон утозы. Удмурт кун университетысь удмурт филологияя, фино-угроведениея но журналистикая факультетысь студентка Светлана Ерёмина «Киноуикенд» ӵектосэныз тодматыны малпа. Со вормиз ке, Шаркан ёросын нылпиослы видео лэсьтонъя медиа-лагерь усьтӥськоз. Сарапулысь Алёна Соколова «Операция ОК» проектэз улсын волонтёръёсты люканы малпа. Соос тымет дурысь шутэтскон интыез утялтозы, калыкез инкуазез утьыны дышетозы.
Форум Президентлэн Приволжск федерал округъя оскем муртэзлэн Игорь Комаровлэн бурд улаз ортче. Кылем арын «iВолга» огеазеяз 82 улосъёсысь 70 сюрс пала егитъёсты. 151 мурт вал Удмуртиысь.
УД
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