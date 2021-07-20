Литератураен уртче но солы пумит

Нырысетӥ удмурт нылкышно драматурглы, веросчилы Мария Баженовалы — 115 ар

1920-тӥ аръёсы, удмурт литература но лулчеберет пушъён вакытэ, гожъяськыны кутске Мария Баженова (1906-1988) — веросчи, дышетӥсь, нырысетӥ удмурт нылкышно драматург.

Нырысетӥ удмурт нылкышно драматург Мария Баженова

Малпанэзлэсь ӧз куштӥськы

Мария Герасимовна Баженова вордскиз 14-тӥ пӧсьтолэзе 115 ар талэсь азьло Дэбес ёросысь Удмурт Льӧм гуртын. Ижысь педагогикая техникумын дышетскыкуз, студентъёслэн драмая кружоказы ветлэ, пьесаос кылдытъяны кутске. Гожъяськыны сое лӧпкытъяло но визьнодало техникумлэн директорез Г. Федотов но удмурт прозаик но драматург, «Гудыри» газетлэн со вакытысь редакторез Кедра Митрей. Отӥяз М. Баженовалэсь «Удмурт сюан» пьесазэ Ижысь Удмурт клублэн сцена вылаз пуктӥзы. Пьеса нимаз книгаен но печатламын вал, но, жаляса верано, асьме дырозь та издание ӧз вуы.

1930-тӥ арозь Мария Баженовалэн (со аслыз «Льӧм Маня» кушем ним кутӥз) веросъёсыз но пьесаосыз печатласькылӥзы «Гудыри» газетын но «Кенеш» журналын. Та вакытлы шедьтэмын 7 веросэз («Дугдытэк ужатӥзы, улонэз быдтӥзы», «Панти будэ», «Ӵужодӥгъёс», «Шарае потэ», «Батыр улон», «Тодмо адями», «Экскурси») но 5 пьесаез («Вынъёс», «Вася но визьмо луэм вал ни», «Попен пелляськисен огкаден», «Быжйылъёс», «Шарае потэ»). «Вынъёс» пьесаез печатламын 1983-тӥ арын, нош тодэ ваёнъёсын «Дышетӥсь» очеркез потӥз «Молот» журналын 1988-тӥ арын — та аре ик М. Баженова улонысь кошкиз. М. Баженовалы быгатонлыксэ йӧнала усьтыны ӧз сётэ — нырысетӥ удмурт нылкышно кылбурчилэн Ашальчи Окилэн сямен ик, гожъяськон сюресэз куспетӥ каремын вал.

1930-тӥ арын январь толэзе Ижын ортчиз ВУАРП-лэн (Удмуртиысь революционной писательёслэн ассоциацизы) конференциез. Ужрадлэн нырысетӥ нуналаз потэм «Гудыри» газетлэн номераз печатламын вал «Нош ик критика но ВУАРП сярысь» шара гожтэт. Та гожтэтазы егит удмурт гожъяськисьёс: Кельд Чужайнен, Лади Мики,

Александр Эрик, Игнат Айшон, Шмаки Тими но Мария Баженова — ВУАРП-лэн кивалтэтэзлы, солэн ужан амалъёсызлы, критикъёслы пумит луэмзэс веразы. Соос ӵектӥзы ВУАРП-ез «сузяны но курткыны». Конференция дыръя но, со бӧрсьы но «Платформа шести» группаез («Куатёез», озьы нимазы егит писательёсты) зол курлазы критикъёс, писательёс, партилэн кивалтӥсьёсыз. Таин сэрен «куатё» пӧлысь тросэз асьсэлэн кылъёссылэсь куштӥськоно луизы. Кельд Чужайнен но Мария Баженова гинэ асьсэлэн малпанзылэсь ӧз танӥське. Литература улон шоры «кырыж» учкемез понна ик нылкышно гожъяськисьлэн пероез чигтэмын вал.

Творчествозэ уретэмзы бере М. Баженова улонзэ сӥзиз дышетон удыслы. Педагогикая Удмурт кун институтэз йылпумъяса, Ижысь школаосын дышетӥсь луыса ужаз, Дышетӥсьёслэсь тодон-валанзэс будэтонъя элькун институтын методистын тыршиз.

Серекъятыны быгатӥз

Мария Баженовалэн творчествоез кема дыр ӵоже вужерын улӥз, берло аръёсы гинэ тодосчиос солэсь веросъёссэ, пьесаоссэ эскерыны кутскизы. 2 веросэз печатламын вал «Сюрес вожын» антологиын (2010-тӥ ар, люкасез — тодосчи Светлана Арекеева).

М. Баженовалэн веросъёсаз, пьесаосаз ӝутэм ужпумъёсты, геройёссэ, гожъяськон манерзэ эскерыса, таӵе малпанэ вуиськомы — нылкышно гожъяськиз, та дырлы тупась курон-косонъёсты чакласа. Произведениосаз возьматӥз колхозэз ӝутонлы пумит султӥсь муртъёсты, пушнераз гуртоосты пӧяса возись попъёсты но туно-пеллёосты, кулакъёсты, со дыре ик чеберъяса суредаз выль улон понна нюръяськись, революция, колхозъёс понна дурбасьтӥсь геройёсты. Зэмлык понна тыршись геройёсызлэн туссы но чебер. Соосты автор суреда, фольклорысь формулаос­ты, чеберман амалъёсты уже кутыса: «бубыли кадь», «бам йылъёсыз мак сяська кадь», «чагыр синмо» но мукет.

М. Баженовалэн веросъёсаз возьматэмын классовой нюръяськон, куанер калыклэн улэмез, революция бере гуртысь улон-вылонлэн воштӥськемез. Нимысьтыз пусйысал гожъяськисьлэсь серемес жанрын ужаны быгатэмзэ. Солэн «Ӵужодӥгъёс» но «Экскурси» веросъёсыз тужгес адӟымонъёсыз пӧлы пыро.

«Ӵужодӥгъёс» (1928-тӥ ар) веросын гуртысь шоро-куспо улӥсь Петырлы кулэ луэ семьяезлэсь куанеръёс пӧлы пыремзэ возьматӥсь «достоверення»: Коля пизэ дышетыны пыртэмез потэ. Кудӟем Петыр уйшор уйин гурт тӧро Егор Иванович дӥне лыктэ (соос ӵужодӥгъёс луо). Автор пӧртэм амалъёсын лыдӟисьёсты серекъятэ, кылсярысь, «курег сямен ӵуш-ӵуш нырулыса пукись» Егор Иванычез суреда. Иземысь сайкатэм тӧро мырдэм вала Петырлэсь ӟуч кылын шузи-мази вераськемзэ: «Прямо «из бедной класс» шуыса гожты: корова, лошадь один, изба один, стоит на курьих ножках…». Верослэн пумаз лӧптэм Петыр, пизэ дышетскыны пыртыса, дораз валэн бертэ. Син шоры йӧтэ геройлэн валэз: «…суред вылын кадь, карой ужпиез: чырты — питырано, гонэз — чильк-вальк кисьтаське». 1920-тӥ аръёсы вал — ӟеч, бай улонлэн тодметэз, со дыре ик та образ адямиослэсь эрказмемзэс возьматыны юрттэ.

Та веросын геройёслэн психологизы быгатыса суредамын. Петыр — котькыӵе югдурын табыш поттыны быгатӥсь мурт — туж яркыт, син азе но йырсазе кылись образ, авторлэн творческой вормонэз. Калыкысь потэм, уксёез яратӥсь, амало гурт тӧро Егор Иваныч — та вакытысь адямиослэсь психологизэс ӟеч возьматӥсь герой. Таӵе типаж 1920-тӥ аръёсы удмурт прозаын пумиськылэ, шуом, тодэ лыкто Константин Яковлевлэн «Коньяк», «Ардальон Ардальоныч» веросъёсыз. Озьыен, удмурт литература совето вакытлэн кутсконысьтыз бюрократилэсь «вордскемзэ», «кагаз лэсьтӥсь» кивалтӥсьёсты шараяны быгатӥз ини.

Нылкышно синмын

Тунсыко Мария Баженовалэн «Панти будэ» веросэз (1928-тӥ ар). Татын со куанер семьяез суреда. Автор чурыт, лек воргоронэз возьматэ: со пиоссэ жалятэк ӵукнаысен ӝытозь бусыын ужатэ, кышнозэ кышкатыса возе. Малань анайлэн осконэз — Панти пиез. Со уг курда атаезлы пумит султыны, анаез понна дурбасьтыны. Панти гуртысь мукет куанеръёслы но юрттӥське. Пантилэсь ӟеч сямо луэмзэ М. Баженова герӟа солэн комсомолец луэменыз. Озьы автор возьматэ 1920-тӥ-1930-тӥ аръёсысь егит азьветлӥсьлэсь выль улон понна нюръяськемзэ.

Пусйыны кулэ: кутскись авторлэн произведенияз публицистикалэн тодметъёсыз бадӟым инты басьто. Комсомолецлэсь малпанъёссэ возьматыкуз, автор ӧзгес быгаты на солэсь психологизэ мур возьматыны. Александр Шкляев литературовед верамъя, ӵапак публицистикалы луыса азинскыны кутскизы удмурт литератураысь тросэз жанръёс. Со дыре ик, писательёс произведениоссэс газет жанръёслэн куронъёсызъя гожъямзы сэрен текстъёслэн чеберлыксы, геройёслэн психологизы изъянмыны шедьылӥз.

«Панти будэ» веросын автор саклык висъя нылкышнолыкен герӟаськем ужпумъёслы: шудтэм кышно но нылпиосын кусып возён. «Ӵужодӥгъёс» веросаз адӟыны быгатӥськом удмурт семьяын нылкышнолэсь интызэ: произведениын возьматэмын, кызьы амало воргоронъёс кышнооссылэсь кылзӥсько, соос узатэмъя ужало. Ваньмаз сямен произведениосаз Льӧм Маня удмурт гуртысь удмурт семьялэсь улонзэ суредаз, возьматӥз, кызьы революция бере калыклэн улоназ «выль» сямъёс но мертэтъёс пыӵаны кутскизы. Нылкышно геройёсыз ӵемысь вашкала, огдышем сямынгес улыны тыршо. Оглом М. Баженова вакытлэсь, литературалэсь куронъёссэ чакласа гожъяське ке но, нылкышно синмын дунне шоры учкемез но, нылкышно манерен гожъяськемез но шӧдскымонэсь луо.

Мон понна Мария Баженова но Ашальчи Оки — удмурт литературалэн ошмесъёсыз. Соослэсь юзмыт вузэс куасьтыны турттӥзы, гожъяськон, лобан бурдъёссэс тӥязы. Но соос аръёс-изъёс пыр потыны быгатӥзы. Ашальчи Окилэн кылбуръёсыз-кырӟанъёсыз кошкизы но улӥзы калыкын, ярам, соос потыса вуизы нимаз бичетэн («Сюрес дурын»,1925), нош веросъёсыз газет бамъёсы кылизы но 20-тӥ даурлэн пумаз гинэ калык доры вуизы. Сыӵе ик югдур вал Льӧм Манялэн веросъёсыныз но пьесаосыныз, соин лыдӟись доры соослэн сюрессы туж кузь вал.

Монэ весь сюлэмшугъяськытэ юан: та нылкышноос ог-огенызы 1920-тӥ аръёсы кытын ке куке пумиськылӥзы-кенешылӥзы меда? Сямъёссыя но гожъяськон манерзыя соос туж пӧртэмесь вал ке но, кыкназы ик возьматӥзы: нылкышнолэн литератураын аслаз интыез но, куараез но вань.

Любовь Фёдорова, педагогика наукаосъя кандидат