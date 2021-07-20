Гуртоос шумпото

Удмуртие туэ ватсаса 510 миллион манет вуоз «Гурт улонэз азинтон» кун программа чотын.

Ува ёросысь Жужгесын улӥсьёс мыло-кыдо эшъясько таза улонэн. Соин ик соос туж возьмало, ку выльдозы спортзалзэс.

Туспуктӥз Надежда Шутова

Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов ивортэмъя, та коньдон мыноз гуртоослэсь улон-вылонзэс капчиятонлы — льгота амалэн сётӥськись ипотекалы, тупатъян-выльдон ужъёслы. Кылсярысь, соцвыплатаос басьтозы 40-лэсь ятыр семьяос, огъя 46 миллион манет тыр. 55 миллион манет кошкоз благоустройстволы, озьы шаерысьтымы гуртоослэн 54 проектсы улонэ пыӵалоз.

— Рос-прос тупатъян ужъёс мынозы но выль объектъёс кылдозы Грак, Ува, Можга ёросъёсын, ваньмыз-ӧвӧлэз талы 409 миллион манет чакламын. Кылсярысь, Грак ёросысь Вуж Эгра гуртын ӝутӥськоз культурая-спортъя комплекс, отын ик луоз нылпи сад но. Кык выль группа усьтӥськоз Пуклё черкогуртысь садикын. Ува ёросысь Нылга черкогуртын кылдоз шутэтсконъя но дырез пайдаё ортчытонъя центр. Кизнерысь ву гумыос выльдӥськозы, Можга ёросысь Малая Сюга гуртысь — газ кыскон гумыос. Со сяна, Кизнер каргуртын школа тупатъямын луоз, — шуиз Александр Бречалов.

Зол шумпотозы туэ уваос. Ёросысь 2-ез клуб выльдэмын луоз. Туссэ воштоз Поршурысь лулчеберетъя юрт. Рос-прос тупатъян ужъёс витё Уваысь Первомайской клубез но. Та культура

юртлэн кивалтӥсез Наталья Азаматова верамъя, выльдӥськонъёсты соос кемалась возьмало ни.

— Клубмы 1951-тӥ арын усьтэмын, пу юрт кирпичен котыртэмын. 12 ар ужатозям, егитъёсын но, асьме кужымен но тупатъяны, буяны, утялтыны выриськом, озьы 4-ез ик кабинетмы «лулоесь». Калык клубе кыстӥське, тулыс но гужем каникулъёс дыръя нылпи­осын ужаськом. Вань вашкала кырӟанъёсты утись «Надежда» ансамбльмы, удмуртэз нимаське «Инвожо». Ужам потэ шуныт, югыт юртын. Соин ик чидатэк ви­тиськомы выльдӥськонъёсты. Туэ сӥзьыл клубмы воштӥськы­ны кутскоз, дыр. Лэсьтӥськон ужъёс туж трос, воштэмын луозы вань укноос, ӧсъёс, выж, вӧлдэт, борддоръёс но буяськозы. Милям залысь пуконъёсты но воштэммы потэ, оло, спонсоръёс шедьтӥмы ке, тазэ но быдэстом, — шуэ Наталья Викторовна.

Ува ёросысь Жужгес гуртын улӥсьёсты но умой пала воштӥськонъёс витё. Татын выльдозы спортзалзэс.

Жужгесысь клубен ки­валтӥсь Алевтина Макарова верамъя, лэсьтӥськон ужъёс та нуналъёсы кутскозы ни.

— Спортзалмес копаксэ выльдозы — мугорез кыдатон, спортэз азинтон инты гуртоослы туж кулэ. Милям тани нылъёсмы-кышноосмы волейболэн зол шудо, ёрос ӵошатсконъёсын ӵем вормыло. Кайта, «Милям кичӧлтонмы» программае пыриськыса, заламы тренажёръёс басьтэммы потэ, гуртын улӥсьёс куро бере, тыршомы. Туэ «Культура» нацпроект ванен клубмылэсь липетсэ воштӥзы. Нош али ми асьме кужымен ини клублэсь 2-тӥ этажзэ, зрительной залэз буяськом, вӧлдэтсэ воштӥм ини, — шумпотэмзэ уг ваты Алевтина Матвеевна.

Галина Семёнова