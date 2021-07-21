21-тӥ пӧсьтолэзе Тазалыкез утёнъя министрен М. Мурашкоен меӵак эфир радъяськоз
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Россиысь котькуд адями Тазалыкез утёнъя министрлы М. Мурашколы юан сётыны быгатоз коронавируслы пумит вакцина сярысь. Меӵак эфир кутскоз 16 часын. Акциез радъяло #Мывместе проектысь но «Знание» обществоысь адямиос.
Трансляция ортчоз https://covid.znanierussia.ru сайтын но https://vk.com/znanierussia «Вконтакте» группаяз.
Юанъёсты азьлапал ыстыны луоз та сайтъёсы пуктэм формаосы гожтыса. Тужгес сюлмаськытӥсьёсызлы валэктонъёс чузъяськозы меӵак эфир дыръя.
Озьы ик та сайтъёсысь тодыны луоз, мар верало но малпало вакцина сярысь Россиысь тодмо врачъёс, тодматскыны луоз медицина удысын эскеронъёсын но трос мукетыныз.
Сергей Захаров
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