2 сюрс 730 егит спасательёс

Президентлэн фондысьтыз грантлы луыса Воткаысь пиналъёс спасательлэн уженыз тодматскизы.

Егит спасательёс нырысетӥ юрттэт сётыны дышетско.

Туспуктэм басьтэмын Спортъя, мугорез кыдатонъя но егитъёсын ужан политикая министерстволэн

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Воткаысь тылпу кысӥсьёс­лэн-доб­роволецъёслэн огазеяськонзы Егит спасательлэсь школазэ нырысьсэ радъяз.

4 толэзь ӵоже бадӟым классъёсын дышетскись 2 сюрс 730 пиналъёс тодон-валан но басьтӥзы, мугорзэс но кыдатӥзы. Табере соос тодо, кызьы противогаз дӥсяно, адямиез ӝуась коркась поттоно но мукет.

— Школаямы нылпиос спортэн выро, походъёсы ветло, — вераз огазеяськонлэн кивалтӥсез Михаил Никитин. — Татын басьтэм тодон-валанъёссы соослы азьланяз туж кулэ луозы. Кин тодэ, оло, кинлэн ке спасатель луыса ужамез потоз — милемыз со туж шумпоттоз, иське, школамылэн емышез луоз.

Радъясьёслэн верамзыя, пиналъёслы туж тунсыко вал тодыны, кызьы юрттоно кизэ я пыдзэ чигтэм, сутскыны шедем, кынмем муртлы. Соос паймиллям, йӧ улэ усем адямиез гозыен капчиен поттыны луэ шуыса. Дышетӥсьёс — Югдурез утёнъя министерствоын ужасьёс — пиналъёсын ӵош пӧртэм учыръёсты сэрттыны-пертчыны тыршизы.

Егит спасательёсты Сива шур дуре но нуллӥзы, отын катамаранэн ворттылӥзы, инкуазь тодметъёсъя сикын сюрес шедьтыны дышетскизы.

Табере пиналъёс Спасательёслэсь шудонъёссэс витё, отын, ог-огенызы ӵошатскыса, малы дышемзэс возьматозы. Экзамен бере школа пыр ортчемзы сярысь сертификатъёс басьтозы.

Мария Михайлова