Одӥг пол ужысь бертко но адӟисько: нюк улын сюреслэсь палэнын сьӧд машина сылэ, шунды шорын чиль-дол чиля.

— Нош со машина отын мар-о меда каре, гуждор вылэ уд но нӧды кадь? — ас поннам малпаса вамыштӥсько.

Кыдёкысен ик адӟисько: сопалась лыктӥсь адямиос машина доры кожыло, мар ке верасько но кошко. Мон но матаз вуи — машинаын пукись воргорон дораз ӧте, юа:

— Телефонэд вань-а?

— Вань, — шуко.

— Пожалуйста, пожалуйста, кышноелы жингырты вал. За вознаграждение.

— А кӧня-о сётод? — юасько.

Мылазь кисыысьтыз зӧк кошелёксэ поттӥз но, лар-лар усьтыса, лачмыт тырем гордлыкъёсыз пӧлысь одӥгзэ мыным мычиз. Трос эн супыльты, пе, шу: «Яратӥ, яратӥсько, ярато».

Телефонме аслыз сётыны турттӥсько вал: ме, ачид ик жингырты, мурт воргоронлэсь кылытозь, ачид верад ке, кышноед уката шумпотоз.

Соглаш ӧз кариськы. Жингыртӥ, мар косӥз, верай. Уксёзэ басьтӥ но ну! чаляк кошки. Мар муген меда озьы мурт адямиез кышноезлы жингыртыны куриз — ӧй вала. Но дорам капкаез усьтӥ гинэ но, кышное пумита, мылкыдыз лопыръяське кадь. — Мон но тонэ яратӥсько! — шуэ.

Та кылъёссэ пинал дыръёсам гинэ кылэме вал. Шуак луэмысьтым, интыям ик онгырай. Кисыысьтым «халявной» гордлыкме кызьы солы мычи — ачим но ӧй шӧды:

— Ме, Мани, таиныз аслыд дэрем басьты!

Марзэ-созэ берлогес валай: мурт кышнолы жингыртэм интые, асламезлы яратэмме вераськем. Ӵок, та учырын трос валантэмез. Но валай: матысьёсыдлы яратэмед сярысь ӵемгес вералляно. Ми кузпалэным выльысь егитомим кадь.

Захар Семон