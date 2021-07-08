Яратон ворме жадёнэз

8-тӥ июле — Семьялэн но яратонлэн нуналзы. Та празднике шаерысьтымы тужгес синмаськымон, 25 но солэсь трос ар валче улэм 75 кузпалъёсты сӥлы карозы. «За любовь и верность» гадьпусэн пусъёзы Грак ёросысь Вужгуртысь Галина но Александр Ложкинъёсты но.

Грак ёросысь Вужгуртысь Галина но Александр Ложкинъёс 38 ар валче уло.

Туспуктӥз Елена Мастерова

Галина Викторовналэн но Александр Петровичлэн кузпалъяськемзы дырысен туэ 38 ар тырмоз ни. Соос понна медальлэн дуныз туж бадӟым. Таӵе шуд усемлы али но ум оскиське, шуо.

— Ми Шурикеным кыкнамы но Вужгуртысь, — вера Галина Ложкина. — Гуртмы бадӟым, со одӥг палысьтыз, мон мукет палысьтыз — армиысь бертэмезлэсь азьвыл ог-огмес ӧм тодылэ кадь. Школаез йылпумъяса, дышетскыса, Ижысь огаз магазинэ ужаны кутски. Огпол эшеным бертӥ, солы гуртме возьмато шуыса. Со нуналэ ик сое Муркемыре кельтӥзы. Эшме куракузы ик, Шурикен ог-огмес адӟимы. Шурик шуиз: гуртын улэме потэ. Ужысь мозмытыны курыса, 2-3 пол куриськон гожъяй — басьяськисьёсын огкыл шедьтыны быгатэмысьтым, лэземзы уг поты вал.

Нылзы вордӥськиз гинэ, толэзь ортчыса, Галина Викторовнаез тэльмырыса ик райполэн Вужгуртысь магазиназ ужаны ӧтизы: ужась, пе, кулэ.

— Пичи дырысеным гуртысьтымы Лидапай шоры синмаськыса учкылӥ, со кадь, магазинын ужало, шуылӥ. Озьы ик луиз. Кин гинэ басьяськыны пыре, ваньзылэсь сямзэс, мар яратэмзэс тодӥсько ни вал. Нош кӧня секыт ящникъёсты ӝутъяськиз, кӧня шунды шорын вуз кариськиз. Сомында ар ужатозям, нокинлэн урод кылзэ верамез ӧвӧл.

Ӝыт ваньмон дыръ­ёсазы Ложкинъёс гуртысь «Жильыртӥсь ошмес» ансамбле ветлыло, концертъёсын быдэс республикаез котыръязы ни.

— Нэнэелы но атаелы тау, соос 3 нылпиосынымы кылё вал. 28 ар ни сцена вылэ потаськом. Сыӵе дыръя ог-огед шоры мукет синъёсын учкиськод, семья но юнма кадь, жадён но, кӧтӝож но вунэ. Шурике но колхозын кыӵе-кыӵе жаде вал. Трактористын, комбайнёрын ужалляз. Начальник луытозь, муртэн кивалтытозь, ачим ужало, шуэ вал. Но ферма понна но кыл кутоно луиз. Со али ке но водительын ужа. Нош мынам уже — сое келян но ужысь пумитан. Ӧсэтӥ пырыкуз ик, кыӵе мылкыдзэ валасько. Шурике мынам зарни адями. Ёрос библиотекаын лыдӟымтэ книгаез ӧвӧл. Котьмалы кибашлы. Со ёросысь волейболэн шудонъя командае пыре, куасэн нискыла. Мынам куас вылэ огпол гинэ султэме вань, соку но куаслэсь нырзэ чигтӥ. Табере пыдын но машинаен гинэ на ветлӥсько.

Нылпиоссы берто ке, сьӧразы пиналъёссэс ваё ке, зэмос праздник луэ. Ложкинъёслэн внукъёссы гинэ 7 кузя ни. Командаослы люкиськыса, волейболэн шудо. Семьяын гинэ ваньмыз умой медло, соку уж но пӧрме, шуо.

— Табере нылпиосмы понна улӥськом ни, — вера Галина Викторовна. — Бакчае мерттӥськиськом, пудо вордӥськом. Нылпиос, милемыз жаляса, эн курадӟе, табере ми тӥледыз сюдыны кулэ ни, шуо. Но кыӵе анай-атай луом ми, сьӧразы салам но келяны ӧм быгатэ ке? Мар ужаны кулэ сокузьда нуналын? Ми озьы салам пыр яратэммес возьматӥськомы ук. Нош яратон вань висёнэз но, жадёнэз но ворме.

Елена Сараматова