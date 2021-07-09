Яратонэз — алнаш калык

Сюлэмыз жугиськемысь дугдӥз культура удысысь дано ужасьлэн, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн дано муртэзлэн Вячеслав Булдаковлэн.

Вячеслав Булдаков

Вячеслав Михайлович вордӥськиз Глазов ёросын, но улонзэ герӟаз Алнаш палъ­ёсын. Алнаш борды сюлмыныз сокем юн биниськиз — берпуметӥ нуналозяз данъялляз сое. Калык но яратӥз йӧно воргоронэз, угось выл-тӥяськон сямыз чик ӧй вал — егитэныз но, мӧйыэныз но матысь эшеныз кадь вераськылӥз. Котькыӵе учырын кыллы кисыяз ӧз пырылы.

В. Булдаков трос лэсьтӥз культура удысын. Ёросысь клубын со режиссёр но, актёр но вал, кивалтылӥз «Тюрагай» калык театрен, шаертодонъя музеен. Соин пуктэм «Сюан», «Ой, тӥ, чебер нылъёс», «Батрак» спектакльёс учкисьёслэн сюлэмъёсазы туннэ но кылемын. Кузёбайын ортчем удмуртъёслэн Гербер шулдыръяськонзы но ӧз на вуны — В. Булдаков та ужрадлэн

режиссёр-постановщикез вал.

— Вячеслав Михайловичен ми кема аръёс ӵоже ӵош ужамы, — вера Алнаш клубысь режиссёр Светлана Плотникова. — Со кадь усто сценаристэз мон уг тодӥськы. «Рокеръёс» сценказэ 16 ар, чик дугдылытэк, пӧртэм сценаос вылын шудылӥмы — учкисьёслы со сокем кельшиз! «Рокеръёсты» дасянэ пыриськиз кузпалыз Татьяна Зотовна но — частушкаос малпаз.

Нялтас вераса, кышноен Вячеслав Михайловичлы удалтӥз. Ӵошен будэтӥзы Олег, Миша пиоссэс но Оля нылзэс. Татьяна Зотовна тыршылӥз кузпалызлэсь ужаны мылкыдзэ бурдъяны. Угось тодылӥз: сямыз небыт,

лек кылзэ ноку уз вера, кӧт-ӝожъёссэ пушказ ватоз. Соин но, вылды, висёнъёс дырызлэсь вазь котыраз

тэбинизы. Татьяна Зотовна трос вашкала кырӟанъёсты, удмуртъёслэсь сям-йылолъ-ёссэс тодэ. Герберлы дасяськыкузы, Вячеслав Михайловичлы со ӵапак интыяз луиз.

— Кузёбайын ортчем Герберез туалаосыныз уд ӵошаты, — тодаз вае С. Плотникова. — Берло дыре Гербер пӧрмемын шулдыръяськонлы. Нош нырысетӥяз ужрадын бадӟым саклык висъямын вал инкуазьлы но удмуртъёслэн сям-йылолъёссылы. Вячеслав Михайлович тунсыкъяськылӥз историен, трос тодӥз районмылэн кылдэмез но улэм-вылэмез сярысь. Соин ик солы олокин но олокыӵе но юанъёсын вазиськылӥз. Улэп энциклопедия, шуылӥзы Булдаков сярысь.

Сцена вылын Вячеслав Михайловичен кӧня тумошо учыръёс вал — С. Плотникова лыдъяны ик уг басьтӥськы. Ваньмыз соос шӧдтэк шорысь луылӥзы, нош учкись малпалляз: озьы сценарийын гожтэмын!

— Син азям на: Быдӟым Вормонлы 60 ар тырмонлы сӥзьыса, Вячеслав Михайлович ӝӧк сьӧрын сценарий гожтэ — я синвуаське, я серекъя. Сыӵе вал со — сценарийёссэ котьку сюлэм пыртӥз поттылӥз. Соин ик ужрадъёсыз но котьку тунсыко ортчылӥзы, — вера

С. Плотникова.

Жаляса верано, одӥг бадӟым ужзэ — Алнаш калык театр сярысь книгазэ — Вячеслав Михайлович печатласа ӧз вутты. Но оскон вань, та ужзэ азинтозы эшъёсыз, тодмоосыз.

Ольга Корепанова