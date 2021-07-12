Эктоно ке — пальышаса!

Одӥг ӝытэ Ижысь Нылпи творчествоя юртын 3 часлэсь ятыр чузъяськиз крезьгур. Со улсын азербайджан калык эктонэз быдэстыны дышетскиз удмурт эстрадаысь кырӟась Иван Котельников.

Иван Котельников азербайджан эктонэз дышетэ

Туспуктӥз Елена Скворцова

Иванлэсь тапыртэмзэ адӟыны луоз ай сӥзьыл гинэ. Али «Мынам Удмуртие» телеканал дасяське выль сезонлы. Сӥзьыл ик «Эктом али» программалэн 2-тӥ сезонэз кутскоз. Таяз радэ учкисьёслы Удмуртиын улӥсь калыкъёслэн эктонъёсынызы тодматскыны ӵектозы.

«Эктом али» проектэ ӧтизы азербайджанъёслэн воскресной школаязы ветлӥсь нылпиосты. Соослэн эктонъя студизы вань. Татчы пиос но, нылъёс но ветло. Пиналъёсты эктыны дышетэ Аллахверди Аллахвердиев.

— Съёмкаосы ӧтизы но, соку ик соглаш луэмме верай. Малы ке шуоно таӵе проектэ пыриськон нылпиослэсь мылкыдзэс одно ик ӝутоз. Воскресной школаямы эктонъя студимы 7 ар ужа ни. 3 ар талэсь азьло пичиоссэ но люкамы. Но та дыре эктыны мыло-кыдогес лыкто нылъёс, покчи джигитъёсмес калык эктон сокем уг синмаськыты, — вера хореограф Аллахверди Аллахвердиев.

Азербайджанъёс «Шалахо» эктонзэс дасяллям. Татын пиос вожмасько ныллэсь йырзэ ас палазы берыктон понна.

— Кызьы 2 час куспын эктыны дышетод? Нылпиосын 1 эктонэз быдэс ар ӵоже валаны выриськом, выросъёсмес волятӥськом. Конечно, луэ пыдъёсты, киосты шонер пуктыны, но зэмос эктон – сюлэмысь потыны кулэ, — шугъяське азербайджан эктонъёслы дышетӥсь.

Сюлмаськон тус пыӵамын кырӟасьлы Иван Котельниковлы но.

— Иванэз программае пыриськыны 2 пол ӧтим. Нырысь удмурт эктонъёсы вазиськом вал, тани 3-тӥ полаз гинэ быгатӥз, — шуэ проектлэн огез авторез Анастасия Пушкина. — Та дырозь Ваняез сцена вылын кырӟамезъя но арганэн шудэмезъя дунъяло вал. Нош милям потэ сое учкисьлы выль удысын возьматэммы.

«Эктом али» программалэн нырысетӥ выпускез туэ мартэ эфире потӥз. Оглом телеэкран пыр 8 пӧртэм удмурт эктонъёслы дышетыны чакламын. Котькуд программаын выль герой луэ, сое эктыны дышето. Геройёс пӧлын — тодосчиос но чиновникъёс, артистъёс но егитъёс. Проектлэн авторъёсыз — «Мынам Удмуртие» телеканалысь журналистъёс Вероника Ваулина но Анастасия Пушкина. Кичӧлтӥсез — «Удмурт Кенеш» огазеяськон. Проектлы быдэсмыны юрттэ Йӧскалык политикая министерство.

4 азербайджан пиос «Шалахо» эктонэз крезьгур шудэм улсын быдэстӥзы. Нош собере пӧлазы потӥз Иван Котельников. Хореограф сое нырысь ик пыд выросъёслы дышетыны ӧдъяз. Кырӟасьлэн пыдъёсыз капчи мыно, ритмез шӧдэ. Азербайджан эктон пыдчиньы йылын ортче.

— Мон туфлиме куштысал ни. Носкиен эктыны яра-а? — юа Иван.

Талы пумит съёмкаез радъясьёс пельпумъёссэс ӝуткало: котьма кар, пе.

Но таиз самой секытэз вылымтэ ай. Табере пыдъёс борды киосты ватсано на. Озьыен, тыбырез шонер возё­но, Иванлэн пыд улаз учкыны амалыз уг ни кыльы. Но секыт ке но, артист вала: пальпотонтэк сцена вылын нокызьы уг луы, соин ымнырысьтыз пальышанэз уг ышылы.

— Съёмкаосмы 2-3 час но кыстӥсько. Но программае 15 минутэз гинэ пыроз. Выль сезонын чакламын 5 калык эктонъёслы — азербайджан, чиган, узбек, таджик но армян — саклык висъяны. Но солэсь азьло милям удмурт эктонъёсын программаосмы но мастер-классъёсмы луозы на. Нимысьтыз передачаосмы сӥземын «Чебеляй» ансамбльлы но «Эктон корка» студилы. Чаклалэ телепрограммаез, учке выль адӟытонъёсмес, — вера проектлэн мукетыз авторез Вероника Ваулина.

Елена СКВОРЦОВА