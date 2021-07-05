Шудзэ пуньыен омыръя

Дэри ёросысь Юсь гуртысь покчи классъёсты дышетӥсь Елена Васильевна ИВАНОВА калыклы шуак усьтӥськиз 2019-тӥ арын, шаерамы анай кыллы дышетӥсьёс пӧлын устоез луыса. Кылем арын со Россиысь конкурсын 2-тӥ инты басьтӥз. Туэ «Дышетон» нацпроектлэн конкурсаз вормиз, Россиысь усто дышетӥсьёс пӧлы сюриз. Нылпиосын удмурт мультфильмъёс лэсьтэменыз паймытъя.

Елена Иванова

— Елена Васильевна, кыӵе семьяын тӥ будэмын?

— Дэри ёросысь Лудӟыл гуртысь мон. Атае, Василий Иванович Афанасьев, колхозын тракторист луыса ужа. Анае, Нина Сергеевна, кунян сюдӥз, али Ижысь 2 номеро больницаын санитаркаын тырше. Ужлэсь ваньмон дырзы ик ӧй вал кадь. Агае мынэсьтым 2 ареслы гинэ бадӟым, но мон со сьӧрысь ӧй кыльылы. Милемын песянаймы, Анастасия Николаевна, утиськиз ни. Со милемыз тросэзлы дышетӥз. Туж визьмо вал. Быдӟым ож вакытэз ӵемысь тодаз вайылӥз. Война кутскыку, песянаймылы 14 арес гинэ вал. Иж заводэ пыӵал тӥрлык лэсьтыны келяллям. Пероггуртысен Ижозь весь пыдын ветлӥськом вал, шуылӥз. Огпол толалтэ, кутэз куашкаса, носки пыд бертэм. Купырмем пыдъёсыз вылэ ялан ӝожтӥськылӥз, висемезлэсь кытчы пырон инты шедьтытэк. 16 час но станок сьӧрын сылӥськомы вал, шуылӥз. Жадьыса станок сьӧрын умме усисьёсыз но вылэм, циркуляркаен вандӥськыны шедьылӥллям. Нянь понна ужаны ветлылӥм, шуэ вал песянае. Вормон Нуналэз со станок сьӧрын пумитамын.

Песянаймы туж лякыт но ужась вал. Тэк пукемзэ ум ик тодӥське. Милемлы но весь шуэ вал: кин ке ужа ке, ваньзылы ужано, нош кин ке ӝӧк сьӧры пуксе ке, ваньзылы пуксёно. Со нодъямен ик, скал кыскыны дыши. 7-тӥ классысен пудо утялтон но скал кыскон мыным оскемын вал. Юртъермы бадӟым, пудо трос вордӥськомы вал. 1990-тӥ аръёсы колхозын уждун ӧз сётъялэ, пудо но бакча ванен кӧттыро улӥмы. Ёрмыса ӧм улэ ке но, песянаймы гур вылын весь сукыри куасьтэ вал. Война вылтӥ сямен сютэм улон вуоз шуыса кышкалляз. Анае кемагес кыллем сукыризэ пудолы сётэ вал, нош песянай — нош ­куасьтэ.

— Колхозын но ужады-а?

— 5-тӥ классысен колхозэ потаны ӧдъяй. Кужмысь косӥсез ӧй вал. Но агаея мылкыды ӝутӥськиз. Уждун басьто, семьялы юрттӥсь луо шуыса малпай. Контора азбарын ӟус вылын ӵукналы быдэ разнарядка ортчытъяллязы. Ми, пичиос, бызьыса ик мынӥськом вал отчы, милемлы но уж мед сётозы шуыса. Колхозын соку «закон» вал: котькин мед лыктоз — уж сётоно. Ми, пичиос, 15-20 кузя сяртчы урыны люкаськылӥм. Гуртмы бадӟым ӧй вал. Огвакытэ бырыны но кутскиз ни вал, али выльысь пуктӥськыны ӧдъязы. Мон будон вакытэ котькуд классын 7-8 кузя гинэ нылпиос дышетскизы. Оло, соин но дэмен улӥм. Вожмаськыса кадь уриськылӥм. Чуръёс кузезь. 1 чур понна 11 манет уждун тыро вал. Нуналаз 2 чур васькид ке, 22 манет басьтод. Соку мороженой 1 манет но 30 копейка сылӥз. Шумпотэменымы ӵукна тэтчаса ик бусые потӥськомы вал. Агроном лыктэ но толло ужаммы понна уксё люкылэ. Нош ми асьмелы асьмеос бадӟым муртъёс кадь йӧтылӥмы. Бусые потасьтэм пиналъёс милемлы вожъяськылӥзы. Анай кыӵе шумпотылӥз. Братэным ӵош нуналаз 44 манет вайиськомы вал ук. Уриськон быре ке, кубиста вылэ ву кисьтаськом, кунян сюдыны кузялпот ишкиськом. Нокинэ но колхозысь уг улляло вал.

Агаеныз

— Пичи дыръяды шаплы вал, дыр?

— Покчи классъёсын дышетскыкумы, мон 6 пиос пӧлын огнам ныл вал. Королева кадь вал мон соос пӧлын. Со дыре ик жугылӥзы но, ныл карыса. Но нюлымтэ кунян ӧй вал. Пиос пӧлын будон сям вылын шӧдӥське, лэся.

Одӥг гужем гидкуазьын сылӥсь мотоцикл маза ӧз сёты. Братэ армиын. Атайме ёртӥ: ойдо тупатом, ворттылыны дышетскеме потэ. Кесям, сузям, вӧям, лэсьтӥм. Заводим но, ужа. Но кытысь мон тодӥсько вал, «Планета» мото «ӵыжаське»

шуыса. Педальзэ зӥби но — пыдам сётӥз ук! Пограмме ик ӧй вала, тӥяськиз кожаса. Учкисько но, быдэс. Нош заводи. Кельше вал тӧлэз кутылыны, гуртэтӥ ворттылыны. Атае тракторзэ но оскылӥз. Тужгес но — турнан вакытэ: семьяос воз лёго, мон руль бергатӥсько. Нялтас ­вераса, вань техникаен ворттылыны быгатӥсько, но правое ӧвӧл. Кызьы озьы правое ӧвӧл на шуыса, ваньзы паймо. Право басьтыны ӧй кисьма на. Уже ныр улам, кытчы кулэ, отчы картэ нуллэ. Пыӵ куртчиз ке, дышетско.

— Кин луэмды потэ вал?

— Пичи дыръям весь вузчи я банкир кариськыса шудӥсько вал. Писпуосысь куаръёсты ишкыса, соосты пужыятылӥ. Сирень куар 100 манет вал, палэзьпу куаръёс — копейкаос. Будыса пинь эмъясь луо шуисько вал. Нош пыри Ижысь педучилищее. Подшивал школаысь классэн кивалтӥсьмы, Галина Прохорова, 9-тӥ классэз йылпумъякум, кин луэме потэ шуыса юалляськиз. Нылыз педучилищеез йылпумъя вал, туж ушъяса вераз училище, отысь дышетӥсьёс сярысь. «Ну, айда, ветлом, адӟом», — шуиз анай. Училищее вуим но, сюлэм ӧз ӵыды ни. Автостанциысен но мынонэз кыдёкын ӧвӧл. Экзамен сётоно кариськи. Мон кадьёс люкаськимы ик: 1 интые 3 мурт куриське. 15 балл пӧлысь 14 люкай но пыри. Группаямы 18 кузя луимы, 14-ез — нылъёс. Кыӵе мон талы шумпотӥ, нылъёс пӧлын дышетско шуыса. Нош группамес подгруппаослы люкизы но, воксё лӧптӥ. Ӟучъёсты нимаз люкизы, нош удмуртъёсты, бигеръёсты, азербайджанъёсты, поръёсты но мукет выжыысь калыкъёсты — нимаз. Ог-огмылэн сям-йылолъёсынымы тодматскимы. Ог-огмы доры сюанэ ветлылӥмы.

— Тӥляд но сюанады быдэс группады ик вуылӥз-а?

— Озьы луиз кадь. Агаелы тау, солы луыса 20 арескам бызи. Со Ижын каменщиклы дышетске вал. Нялтас вераса, али но лэсьтӥськон удысын ужа — мастер. Огпол агае сьӧры Юськие куриськи. Со двоюродной агайёсынымы ӵош отчы дискотекае ӵемысь вуылэ вал. Ымусьтон праздник. Нылъёслы но Юськиез возьмато, ачим но адӟо, шуисько. Пиос вазё: отын кинэ ке асьтэлы синмаськытоды шуыса эн малпалэ — Юськиын асьсэлэн трос чебер нылъёссы. Ымусьтон уе Сергей эктыны ӧтиз. Тодматскон ӝытысенымы ик ог-огмылы кельшимы. Эктон куспын ик йырмы бергаз, лэся. Мон берпуметӥ курсын дышетскисько, со Ижысь гурт удысъя академиез йылпумъя. Весь малпасько вал: картэ вылӥ образованиен луоз. Кузпалъяськеммы дырысен туэ 30-тӥ июне 14 ар тырмиз ни. Дышетскон бордын шуд ӧвӧл — ог-огмес валамысь гинэ медам дугдэ. Сергей совхозэ ӝыны арлы пыралляз ик, но отӥяз кошкиз, уждун уг тыро шуыса. Бератаз автопаркын механик луыса ужаз. Собере лэсьтӥськон удысэ кошкиз. Али ас вылаз ужа, бригада кылдытӥз. Уж сюре, лэся, гуртэ но уг вуылы. Толалтэ гинэ эрикогес.

Семьяеныз

— Асьтэдыз пиналъёс кызьы пумитазы?

— Педучилищеез йылпумъяме бере Ижысь 31 номеро школае ужаны кутски. Бӧрдыса но уроке мынӥсько вал. Пиналъёс шаянэсь, йӧнтэмесь — суворовской классэ сюри. 23 нылпи пӧлын «боевой крещение» ортчи кадь. Кызьы быдэс ар чидалод ай шуыса, уже мынӥсько вал. Ачим но соосын ӵош дышетски кадь. Аслад пиналыд ӧвӧл ке, муртлэсьсэ валаны шуг. Тае уката зол валай ни пиме ваеме бере — ваньмыз шоры мукет синмын учкыны кутскиськод. Котькыӵе ужын опыт кулэ. Но соку нылпиосын огкыл шедьтыны быгатӥ ик. Классмы юн луиз. Валтӥсез — дышетыны мылкыды ӧз быры. Психологе но висказ дышетски на.

Декретысь потыса, Юськи школае ужаны кутски но валай: татын мынам интые. Городын сярысь, гуртын ик умойгес. Омыр но чылкытгес. Пиналъёс но сабырлыесьгес. Милям классъёсмы пичиесь — котькудаз 8-10 адями. Нош кыӵе соос, ыме учкыса ик, кылзӥсько. Та бадӟым шуд ук. Али гинэ улыны кутскись пиналлы выль дуннеез усьтӥськод, улонэз валэктӥськод, чеберлыкез возьматӥськод. Самой секытэз — анай-атайёсын кусып тупатон. Соосын огкыл шедьтӥд ке, дышетон но дунне шоры учконъёсты тупазы ке, ӝыныез уж лэсьтэмын ни. Со сяна, пиналъёсты валаны, гажаны кулэ. Соку тонэ кылъёстэк но валало.

Огпол урок вискын мукет кабинетэ кошкылоно луиз. Берытскисько но, ӟубис усьтэм ӧс дорын завуч сылэ. Мон доры лыктэм. Йыгаськыса вуттымтэ на. Монэ адӟиз но пайме: тӥ классын ӧвӧл ке но, нылпиос сыӵе шып пуко-а? Куд-огъёсыз дышетӥсьсы вӧзын но юр-яр каро ук, пе. Пиналъёслэн ужзы вань, шуисько, малы куашетозы. Котькуд нылпиез кылыны быгатыны кулэ. Котькудӥзлэн аслаз сямыз, аслаз кыӵе ке аспӧртэмлыкез вань, со аспӧртэмлыкез усьтыны но азинтыны тыршоно, соку пинал но син азьын пушъе-сяськая. Кылсярысь, калык азьын вераськыны возьдаськись пинал, оло, суредаськыны усто, озьыен, суредаськыны мылкыдзэ ӝутоно. Пиналъёслы быгатонлыкъёссыя ик заданиос но сётъясько. Ялан тыршиськомы экскурсиосы ­потаны, походъёсы ветлӥськомы, анай-атайёсты но ӧтиськомы. Сыӵе дыръя анай-атайёслэн нылпиосынызы кусыпъёссы эшшо юнэсьгес луо кадь потэ. Соку нылпиос но шудогес будо, урокъёсы капчи мылкыдын лыкто.

— Юськи ӟучоме. Секыт, дыр, нылпиосты удмурт кыллы дышетыны?

— Берло дыре гуртамы выль посёлок кылдэ, трос нылпиё семьяослы отчы пуктӥськыны участок висъяло. Татарстан но Башкортостан улосъёсысь но семьяос выжыясько. Шумпотӥсько, пӧлазы удмурт семьяос но вань. Берло дыре, удмурт классэ шуыса, ­анай-атайёс дорам тросгес куриськыны кутскизы, нылпиоссы кыӵак ӟуч ке но. Дышетскон ар шорын но нылпиоссэс мон доры выж­то. Кылсярысь, али 10 пинал пӧлысь 3-ез гинэ удмурт сямен валало. Мукетъёсыныз удмурт кылэз ми кунгожсьӧр кылэз сямен дышетӥськомы. Но соос шумпотыса уроке лыкто, «ура, наконец-то удмурт кыл» шуо. Электронной учебникъёсмы но вань. Удмурт крезьгур но кылзӥськом, удмурт сценкаос пуктӥськом.

Анай-атайёс малы со удмурт кыл кулэ шуо ке, нылпиоссы но вордскем кыл шоры кырыж учко. Семьяын удмурт кылэз ушъяса верало ке, сое дышетоно шуо ке, пиналлэн но мылкыдыз сыӵе ик луоз. Пичи дыръязы соос уго ­анай-атайзылэн синъёссы пыр дунне шоры учко. Удмурт кылэз тодэм нянь уз куры, шуисько. Мон но кытысь тодӥсько вал, удмурт кылы монэ Москвае вуттоз шуыса, верасько. Соглаш карисько. Али тани «Гуждор» фестивале, удмурт дэрем дӥсяса, нылпиосын ветлӥмы, мукет классысь нылпиос вожъяськыса ик шорамы учкизы, милям но сыӵе дэрем нуллэммы потэ, шуизы.

2012-тӥ арысен пиналъёсын удмурт мультфильмъёс кылдытъяськом, Интернетэ поттаськом. Ваньмызлы талы кутскон сётӥз, шуыны луоз, завучмы. 2012-тӥ арын ёрос конкурсэ пыриськыны косӥз, мультфильм, пе, малпано. Мультфильм лэсьтон программаез адӟылэме но ӧй вал. Но малы уд пыриськы меда? Огеныз семьяен кенеши но, пиналзы пластилинлэсь герой лэсьтӥз — пароход. Ачим сценарий ӝогак гожтӥ. Съёмкаос ортчытӥм. Озьы арня куспын мультфильм кисьмаз но конкурсын вормиз. Пиналъёслы шуисько: пластилинлэсь фокус возьматом-а? Паймо, кызьы лэсьтэм арберизы экранын улӟе. Милям но, пе, озьы ик лэсьтэммы потэ. Мылкыдзы вань бере, малы утчантэм? Табере 20-лэсь трос мультфильм­мы ни. Нош кутскыкумы шаерысьтымы школаосын нокин но озьы уг лэсьтылы вал на. Шаерамы конкурсъёсын вормонъёс басьяны кутскимы. Милесьтым мукетъёсыз адӟем каризы. Али «Мынам ­Удмуртие» телеканаллэн «УдМульт» проектаз пыриськиськомы. Ольга Фархутдинова озьы кӧня ке гурт школаосысь пиналъ­ёсты огазеяно кариськиз. Проект улсын 10 удмурт мультфильм кылдыны кулэ. Тани 2-тӥ классэ потэм пиналъёсылы ивортӥ ке, лӧптозы. Январе фестиваль луоз, отчы мыномы на. Асьсэ кадь пиналъёсты адӟыса, эшшо золгес шумпотозы. Соос ваньзэ валало но шӧдо ук, мугорзы пичи ке но.

Школаысь удмурт кылэз дышетӥсь пиналъёсын

Удмурт мультфильм кылдытон — со пиналлы удмурт кылэз гажан мылкыд пыӵатыны огез амал. Со сяна, нылпиос пичиысен дышетско компьютер технологиосын ужаны. Валало ни программаын дырзэ но титрзэ пуктыны, асьсэос фотоос быръё, чеберез адӟыны дышо. Котькудӥзлэн потэ, солэн но куараез мультфильмын мед чузъяськоз шуыса. Нош со понна куара, интонация но дикция бордын ужано. Кыӵе соос тыршо, вераськыны эшшо но умойгес мед пӧрмоз шуыса. Нош пластилинлэсь шудонъёссэс макем волято, эшшо чебергес медло шуыса. Озьы нылпиос син шорын воштӥсько, будо, асьсэлы осконзы но мультфильм пыр ик юнма. Анай-атайёс но шумпото, нылпиоссэс эшшо золгес дунъяны кутско, быгатонлыкъёссылы паймо. Асьсэос ӝутъяны кутско конкурсъёсы. Классын суро семьяос трос бере, выжыоссэс, сямъёссэс мед тодозы кадь потэ. Соин ик йӧскалык конкурсъёсы тросгес пыриськиськом.

— 2019-тӥ арын шаерысьтымы анай кыллы дышетӥсьёс пӧлын устоез луыса, кылем арын Москваын Удмуртилэсь данзэ утиды. Вормон эшшо золгес бурдъя, дыр?

— Туж зол бурдъя. Кылем арын Москвае анай кылэз дышетӥсьёс быдэс Россиысь 35 кузя люкаськимы. Вазь ӵукна ик йырсиме тупатъяй, учкисько но, дыры вань ай. Кафее кожи. Кофе басьтӥ, ӝӧк сьӧры интыяськи но шӧдӥсько: шорам кин ке мыр-мыр учке. Тӥ конкурсэ, пе, лыктӥды-а? Бен, конкурсэ, шуисько. Нимме-тулме, кытысь луэмме тодэ. Мон жюриын пукисько, пе, урок ортчытэмды син азям, презентациды туж яркыт. Мон отын ӵапак удмурт кылын мультфильм лэсьтонэз возьматӥ вал. Тусбуйды син азям кылиз, туж кельшиды, пе. Та пумиськон бере куалекъянэ уката будӥз кадь.

Конкурсын сцена вылэ мон 27-тӥ туби. Ма ачим сярысь верай-возьматӥ, куалекъяменым ӧй но вала — ваньмыз бус пыртӥ кадь ортчиз. 21 час ӝыт, Удмуртиысь жингырто, гожъяло: вормид-а ни, пе. Нош ми весь ӵошатскиськомы на. Огзэ данъяны сцена вылэ ӧтё, мукетсэ. Таиз но номинация мыным тупа кадь, соиз но. Но малы ке фамилиме уг верало. Номыртэк берто шат? Учкы ай, ваньмыз кузьымъёсын ни. Кылӥсько: 2-тӥ интыын Елена Иванова, пе. Шокчеме но уг луы ни шумпотыса. Москваысь бертэме бере юало: чик ӧд кышка шат? Удмурт шаерысь дышетӥсьёс пӧлын ворми бере, чигнаны уг яра ни вал. Али гинэ валасько, кыӵе со бадӟым кыл кутон. Тау кареме потэ ӵош ужась эшъёсылы, ёросысь дышетонъя управлениысь Ирина Гавриловалы, Лудорвай школалэн директорезлы Надежда Мерзляковалы бурдъямзы, юрттэмзы понна.

Удмуртиын 2019-тӥ арын анай кылъя устоез дышетӥсь луиз

— Юськиын тӥледыз ки йылазы гинэ нулло, луоз?

— Самокритичной мон. Котьку шуисько: вералэ шекъёсме, умой палъёсме ачим но тодӥсько, мыным шекъ­ёсы бордын ужано, сотэк азьлань уд мыны. Вормиськод ке, пӧрме ке, аслыд ачид осконэд будэ. Анае мынэсьтым золгес шумпотӥз кадь, атаед но бӧрдӥз, шуиз. Улэмъя валаськод: аслад шумпотонэд сярысь, семьялэн шумпотонэз дуногес. Та улонын ваньмыз семья понна лэсьтӥське. Тау картэлы но, солэн анаезлы но. Людмила Михайловна утисе кадь луэмын. Ми соин одӥг юртын улӥськомы. Мамае пӧсь сиёнэн котьку пумита, пиналъёсты учке. Ӵош сяська будэтӥськомы. Картинаос пужыятыса, буйгасько. Пудоен вырыны яратӥсько. Муш котырын бергасько. Картэ азьвыл мушъёсын огназ выре вал. Жаль потӥз, ужез уг бырылы шуыса. Бордаз итӥськи. Табере палдэм муш палэпез вешаса-вешаса бичасько ни, пу пуньыен омыръяса-омыръяса октыкум, сюлэмы ик шумпотэ. Улонэз но озьы ик дыртытэк омыръяно-шӧмъяно.

Дырме котькинлы тырмытыны турттӥсько. Нылы туэ 1-тӥ классэ мыноз, пие — 8-тӥе. Али быдэс семьяен байдаркаосын Лымшор Урал котырысь Ай шур кузя уямы, пещераостӥ, гротъёстӥ, водопад бервылъёстӥ ортчимы, тылскем дурын пукимы-кырӟамы. Но турист сямен гинэ ветлэм уг поты — выль интыосысь, конкурсъёсысь выль вормонъёсын бертэм потэ.

Елена Сараматова