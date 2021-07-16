Шуг-секытъёс адямиез чебергес каро

Людмила Чернова

Кужмо нылкышноос шоры котьку паймыса но синмаськыса учко, куддыр вожъясько. Но соос асьсэос гинэ тодо, макем секытэн сётӥське юн луон, куддыр асьсэос ик абдрало, кызьы чиданзы уг пӧсьты. Сыӵе зол кышномуртъёс пӧлысь огез — Можга ёросысь Уча черкогуртысь «Россия» хозяйствоысь скал кыскись Людмила Аркадьевна ЧЕРНОВА. Со Удмурт Элькунлэн Данъян пул вылаз пыртэмын. Ас вакытаз шаерысьтымы армрестлинген но гира ӝутъянэн вырись нылкышноос пӧлын кужмоез вал, шаермылэсь данзэ утьылӥз Россиысь ӵошатсконъёсын. Но тужгес бадӟым вормонэн лыдъя нылпиоссэ.

— Людмила Аркадьевна, пичи дырысеныды шуг-секытъёс пыр потоно луиды, егит дырлэсь ческытсэ веръятэк ик, бадӟым муртлэсь улонзэ мытӥды…

— Пичиысен пиосмурт ужез быдэсъяно луи. Туннэ ке но мон воргорон интыын. Шудэ сыӵе, дыр. Папае, Аркадий Егорович, улонысь вазь кошкиз — 44 арес дыръяз сюлэмыз шуак дугдӥз. 1981-тӥ ар вал со. Мон 7-тӥ классын дышетскисько, Валерий агае — Ижысь мединститутын 1-тӥ курсын. Пыд улысь музъем куашказ кадь. Ми папаеным туж матын вал. Со колхозын трактористын гинэ ужалляз, но дунне шоры учконэз сыӵе паськыт вал! Мон солы вань лушкем малпанъёсме вералляй. Со котьку шыпыт кылзоз, ас малпанзэ ганяк вералоз, буйгатоз. Атайме ыштон вӧсе али ке но пушкам бугыръяське, пӧсьтыны уг вала. Мамаен ӵошен но бӧрдыса улӥм, кайгулы чидатэк. Мамае, Анна Ивановна, весь ужысь ӧз ваньмылы. Со 46 ар участковой больницаын санитаркаын ужаз, колхозэ но поталляз.

Папае кулон азяз юртъермес тупатъяны кутскиз вал. Мамаен кыкнамы пуктӥськонэз йылпумъямы ни. Ярам, ӵыжы-выжыосмы, бускельёсмы юрттӥзы. Соостэк олокызьы «кышъяськонмес» вуттысалмы.

Нош огпол толалтэ тэль вайизы. Пильылыны кулэ. Одӥг нуналэ, школае мынытэк ик, колун но тӥр борды басьтӥськи. Суй уг вормы. Пӧсясько. Ӟырдаменым кезьыт ву юисько. Уг юртты — кылиськи. Аслым шуисько: ӝытозь ӝынызэ ке но быдтоно, кылемзэ ӵуказе пильыло. Тӧл шуккем, лэся, ӵукнаяз султэме ӧз луы ни — пыэдлэсь пограй. Мырдэм катьяськи. Уксёлы ёрмыса улэменымы но, мамалы юрттон вылысь но, кӧня ке коть ял мед кароз шуыса, отпуске потыкуз, со интые санитаркае кутскылӥ. Нош каникулъёсы колхозын ужалляй.

Курадӟыса улэменымы, агае, дышетсконзэ куштыса, гуртэ бертӥз. Ӵошен капчигес луоз, шуиз. Берло логопедлы дышетскиз на. Али Учалась коррекционной школаын нылпиосты дышетэ. Шумпотӥськомы, ми ог-огмылэн вань шуыса.

— Асьтэлэн пичи дыръяды кин луэмды потэ вал?

— Пудо котырын пичиысен бергасько вал бере, ветеринар луо шуыса малпалляй. 10-тӥ классэз йылпумъяса, Можгала училищее пудо першаллы дышетскыны мынӥ. Но арлэсь кема дышетскыны ӧз кылды. Мама туж зол висьыны кутскиз. Султэмез уг луы. Дышетсконме куштыса, бертӥ. Катьяськемез бере дышетскыны ыстэ на вал, но ӧй ни ӝутӥськы. Со вакытэ колхозын дояркаын ужасько ни вал. Скал кыскисьёс гуртын ноку уг тырмо бере, шумпотыса кутӥзы. Соку йӧлэз бачоке кыскиськомы вал на. Одӥгаз 20 литр тэре. Кӧня со секыт бачокъёсты ӝутъяськиз! Пинал дыръя секытсэ шӧдоно ӧвӧл — 50 арес тырмем бере выльысь шукке. Нылкышноослэн группаязы 25-26 скал вал, мынам — 28.

— Ӧз жалялэ шат, сомында скал сётӥзы?

— Кин-о жалялоз? Уж сётыкузы, ужано. Тау эшъёсылы. Серафима Зворыгина, Елена Выгодчикова, Лидия Российских юрттӥзы, валэктӥзы, кызьы умойгес луоз, мар кароно, скал йӧлзэ медам ӝуты шуыса. Палэнысен учкыса, скал кысконлэн мар секытэз кадь. Но секретъ­ёсыз вань ик. Самой секытэз вал вазь ӵукна султон: 5 часын фермаын луыны кулэ ни. 9-10 часозь кыскиськод, собере тӥрлыкез утялтӥськод, кыед сузяськод но — нош скал кысконо ни. Нуналаз 3 пол кыскылӥм. Фермаысь ум потаське вал. Ӝамдэ ӵыдэтскиськод но, ӟигар выльысь потэ. Ёросын мон котькуд скаллэсь араз 3 сюрс килограмм йӧл кыскыны быгатӥсь егитъёс пӧлын нырысетӥез луи. Нош кӧня скалэз кунянакуз быронлэсь ути. Кунян ёркаса потыны уг вормы — кыскаса-кыскаса поттай.

— Фермаысь кошкон сярысь огпол но ӧд малпалэ шат? Егит муртлэн чебер дӥсяськем но, ческыт сиськем но потэ ук. Нош татын весь кыед зын пӧлын…

— Озьы, фермаын ужаса, бордысь сяська зын воксё уг поты — кыед зын весяклы сямен пыӵа. Но соин йырин ӧй кошкы. Двоюродной апае, анаез кулыса, ми вӧзын быдэсмиз, будӥз. Со Иже кошкиз, больницае ужаны интыяськиз. Берталля вал картэныз. Мужикез мыным весь шуылӥз: «Быдэс улондэ гидын ужалод шат? Тырмоз гуртын улыны, каньылгес улон но вань, ойдо городэ, уж шедьтом». Со монэ подшипник лэсьтон заводэ интыяз. Мамалэн «эн мыны» но, «мын» но шуэмез ӧвӧл. Кутысалыз ке, кыльысал но, дыр. Озьы мон,

3 ар дояркаын ужаса, заводэ кутски.

Соку заводын заказъёс трос вал. Монэ контролёре пуктӥзы. Талэсь кӧтвеськантэм уж уд малпа. Пудоен ик капчигес: скал лек кылзэ но уз вера, ӵыжиз ке но, лыз-вож луэм бервыл ортчоз. Адямиен ужаны быгатыны кулэ. Военной техникалы подшипник лэсьтӥм. Сое эскероно, бракез ӧвӧл-а шуыса. Синэз кыньыны уг луы — шекозэ кельтӥд ке, астэ янгыш карозы, техника но сӧриськыны быгатоз. Нош шараяд ке, кин умойтэм ужаз, со премитэк кылёз. Озьы кык тылъёс вискын кадь ужаськиз. Сыӵе подшипникъёсты лушкем выльысь лэсьтӥськомы вал, нокинлы но «пӧсь» медам йӧты шуыса.

Заводын вуоно картме пумитай. Ми соин одӥг цехын ужамы. Бызи. Гена весь шуэ вал: «Городын улэме уг поты, ойдо гуртэ бертом». Уча палъёс солы туж яразы. Аслаз вордскем палъёсаз, Сьӧлта ёросысь Кейлуд-Ӟуння гуртын, уж йӧнала ӧй вал. Мон декретын. Огпол бертӥз но шуэ: мон заводысь рассчитаться кариськи, Учала бертӥськом. Озьы заводын ужаме 3 ар луиз. Гена строительной бригадае кутскиз. Мон колхозэ интыяськи. Дышетсконэн йырин нош ӧз луы — семья академия кутскиз. Нырысь огез, бӧрысь мукетыз нылмы вордӥськиз.

Ноку ӧй малпа, палкышно кылё шуыса. Пичиезлы пиналмылы 2, бадӟымезлы 4 арес сяна ӧй вал, Гена кулыку. Соослы луыса гинэ чидай кадь. Ӝыны арзэ бус пӧлын кадь улӥ. Нырысетӥ арнязэ картэлэн кулэмезлы ӧй оскы. Гена арняосын гуртъёстӥ строительной бригадаен ветлэ вал бере, стройкае кошкем кадь потылӥз. Пятница вуиз но, тани-тани ӧсэтӥ пыроз кадь, нош картэ уг берты. Соку гинэ валай: ноку уз берты ни. Весь малпасько вал, улэп луысал ке, мар верасалыз, мар карысалмы шуыса. Уж дорын вунэтэм кадь луиськод ай, нош бертӥськод но, визьтэм мурт кадь, номыре уд валаськы, номырлы ӟигар уг тырмы. Одӥг пересь кышномурт огпол шуэ: сю грамм ке но ю, капчигес луоз. Соку тыбыр кузянам васькытӥзы кадь. Кинлэн юэмез потэ, мед юоз, но со сюлэмез капчи уз кары. Ымам но ноку медам поны, шуи.

Парсьпи ӟеч будэтэмез понна элькун премиен пусйылӥзы

— Анайдылэсь адӟонзэ адӟиськоды шуыса малпась­коды-а?

— Оломар но малпасько. Мама, висёнъёсыд гинэ но мыным паласькемын ук, шуисько. Солы 88 арес ни, «за себя и за тех парней живу» шуэ со. Тау анаелы — нылъёсме но учкиз, монэ но ужлы ӝутъялляз, юскиськыны ӧз сёты. Юртъер ӝутон, сисьмем гидъёсты, мунчоосты сэзъян гинэ но ас вылам вуиз ук. Ярано коть, агае, ӵыжы-выжыосы артэ вал. Соос котьку валэктӥзы: тазьы лэсьтом, озьы каром, таиз чидалоз ай. Пуктӥськыны уксё мед тырмоз шуыса, гид тыр парсь, ыж, ош, кӧня ке скал вордыны выри. Фермаысь жадьыса бертӥськод — аслад гидад потӥськод. Кызьы пыд йылысьтым ӧй погра меда шуыса паймисько. Ачим выль дӥсь вылэ но ӧй вуылы кадь. Колхозын уждун пичи вал. Нош нылъёсты дӥсяно-сюдоно. Соослэн ноку но созэ я тазэ басьты шуыса куремзы ӧй вал, но чебер мед пӧрмозы кадь потылӥз. Будэмзы бере ни, улонлэсь кудпала бергамзэ валаны кутскыса, вераны ӧдъязы: мама, милям дӥсьмы вань, табере тыныд басьтоно. Шоразы учкыса, сюлэм вирын пыласькылӥз. Папазылэн агаез адӟиськыны лыктэ ке, ал вылысьтыз уг васькало вал. Сокем ӧз тырмы нылъёсылы атай шуныт. Ачим озьы будэмын бере, туж валалляй соосты.

— Выльысь бызьыны ӧд малпалэ ни-а?

— Огпол ӵыжы-выжымы нылъёсылы шуиз: мамадылы оген секыт, мед бызёз.

Пиналъёсы пештырскизы. Эшшо мар ке ӧвӧл-а, шуизы. Соос соку пичиесь вал на. Но та веранзы сюлэмам пыриз. Ачим но валай: сомында кайгу пыр потыса, улонэз выльысь мытыны секыт ни. Кышкан но кылдэ. Собере, дышоно, лэся, пиосмурттэк, аслыд ачид оскиськод. Табере умой­ёсыз воргоронъёс семьяосын уло ни, мурт кусыпъёсты уд тарка.

Али внукъёс понна улоно ни. Соос мынам 3 кузя. «Бабуш, кыӵе ужъёсыд?» шуыса нуналаз уг жингырто ке, сюлмы шуг луыны кутске — ачим номерзэс бичасько. Ярам ай, телефон малпаллям, шуисько. Нылъёсы туж умоесь. Огез Можгалан, мукетыз Ижын уло. Шумпотӥсько, нылъёсме ӝутыны быгатӥ шуыса. Соос но ялан тау каро, умой будэтӥд, пе. Школаын дышетскыкузы, анай-атайёслэн собраниосазы но ветлыны ӧй быгатылы: собрание ӝыт ортчыто, нош мыным скал кыскыны кошконо. Мон интые песянайзы ветлылӥз. Огпол но нылъёсмы сярысь уродэн верамзы ӧй вал. Ляб дышетскысалзы ке, дышетӥсьёссы доры ачим ик мынысал.

Нылъёсы мынэсьтым медам возьдаське шуыса, пыр умой ужаны тырши, котькинлэсь тросгес йӧл мед кыском, котькинлэсь тросгес парсьпи пиятыны мед быгатом, кунянъёсы котькинлэсь ӝог мед будозы кадь потылӥз. Весь передовойын ветлӥ, али но озьы ик.

— Тӥ мукет сямен ужаны но уд быгатӥське, дыр?

— Уг кадь. Огпол пыдысьтым вирсэръёсме вандылӥзы. Капчи уж кулэ, асьтэдыз чаклалэ, шуизы эмъясьёс. Озьы контора миськисе выжтӥзы. 2 толэзь утялски но, «асьтэос та капчи ужын ужалэ» шуыса, фермае куриськи. Секыт ведраос ӝутъяса, тазалыкме медам быдты шуыса, заведующиймы монэ вордскем парсьпиосты утялтыны ыстӥз. Огезлы но бырыны уг сётӥськы вал, нылпиосты сямен, вешаса-вешаса будэтӥ. Сюлмысь выриськод ке, котькыӵе ужын ваньмыз пӧрме. Вань кыл кутонэз ас вылад басьтыны тыршиськод ке, нокин вылэ уд чӧлскиськы ке, — нокытын капчи ӧвӧл. Астэ жаляд ке, вормонъёс уд басьты.

— Ужамдэс колхозады гинэ ӧвӧл, быдэс элькунын дунъязы.

— Нырысетӥ награда сётӥз Александр Волков президентмы 2010-тӥ арын. Гурт удысын ужасьёслэн элькун праздниказы бадӟым сцена вылын трос парсьпи пиятэме, ӟеч будэтэме понна премиен пусйиз. Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов кунянъёсты утеме-вордэме понна кылем арын сӥлы кариз. Элькунмылэн Данъян пул вылаз сюро шуыса, ӧй малпалля. Со понна ӧй но ужа. Но туж шумпотоно. Со быдӟа кивалтӥсь киез кутылэ ке, ӟечкыла ке, куалектоно. Ӵыжы-выжыосы шумпотӥзы,

данъяськиськом, шуо. Сыӵе дыръя эшшо золгес ужам потэ. Колхозын табере 30 арлэсь кема ужасько ни. Берло дыре ужан амалъёс зол воштӥськизы. Гидын гинэ но али шуныт, чылкыт — майбыр. Али мынам группаям 170 скал. Котькудӥзлэсь нуналаз 28-32 литр йӧл кыскисько. Йӧл гумы кузя кошке.

Сӥлы кариз Удмуртилэн Тороез А. Бречалов

— Нош кыӵе сюрес тӥледыз спортэ вуттӥз? Уката ик гира ӝутъянэ?

— Двоюродной агае, Леонид Романов, спортсмен вал, спортклубен кивалтӥз. Огпол ёросын ортчоно Гурт шудонъёслы дасяське. Со вакытэ, армрестлинген сяна, ядроез донганы кулэ на вал. Мынӥсь уг шедьты. Люд, командае адями туж кулэ, шуэ. Лёня, мынам та ӵошатсконъёс сярысь кылэме ик ӧвӧл, шуисько, техникаез но уг тодӥськы. Ачим валэкто, пе. Ёртӥз. Кӧня ке нунал куспын дыши. Соку та 2 амалъя ӵо­шатсконъёсын ик

ворми. Агае мынэсьтым зол шумпотӥз! Монэ элькун ӵо­шатсконъёсы ӧт­чаны кутскизы. Удмуртиын вормисько вал бере, Россиысь Гурт шудонъёсы келязы. Озьы Йошкар-Олае но Омске ӵошатсконъёсы вуылӥ. Соку ик шӧдӥськиз: вормыны секыт луоз — татчы зэмос спортсменъёс келямын. Соос олокӧня ар мугорзэс кыдато, спортэн гинэ уло, ялан тренировкаосы ветло. Нош мон кадь гуртоос, соревнованиос азьын гинэ снарядэз адӟисьёс, кӧня ке кузя гинэ люкаськимы. Котьма ке но Йошкар-Олаын 4-тӥ интыозь вуи. Та тужгес ӝожез вал. Вормон пьедесталэ султыны кӧня ке баллэ ӧз тырмы. Нош Омскын 5-тӥ луи. 24 килограммъем гираез 64 пол ӝутӥ, нош 1-тӥ инты басьтэмез спортсмен 100-озь ӝутӥз. Берло шараяськиз, со быдэс дуннеысь спортсменъёслэн ӵошатсконъёсазы пыриськылэ ни шуыса. 2-тӥ, 3-тӥ интыосты басьтэмъёс но зэмос профессионалъёс вылӥллям. Сыӵе дыръя спортсменъёсты нимаз, нош ми кадь гуртоосты нимаз дунъяны кулэ, дыр.

Али куронъёсъя нылкышноослы 16 килограммъем гираосты гинэ ӝутыны лэземын, пиосмуртъёс 24 килограммзэ ӝутъяло. Азарт дыръя вӧсез валаны уг луы. Берло шукке. Сюрлыям кӧня ке интыосын грыжаез вань. Но мон номыр сярысь уг жаляськы. Дуннеез адӟи. Сомында эшъёс шедьтӥ. Али но кусып возиськомы. Аслым улыны ӟигар шедьтылӥ. Собере, келяны но быгатыны кулэ ук. Огзэ тодӥсько: нылъ­ёсылэн син азязы ноку ӧй усьылы. Быдэс гуртамы данъясько вал монэн. Уж кыле, нош тон соревнование мынӥськод шуыса, огпол но пыкылэмзы ӧвӧл. Ужын но, ӵошатсконын но вормонъёс басьтэме понна «Россия» колхозмы санаторийёсы путевкаос огпол гинэ ӧз кузьмалля. Тыршиськод ке, адӟо.

— Вожъяськисьёс но сюрылӥзы, дыр.

— Улонын котьмаиз вал. Шунды но огкадь ваньзэсты уг шунты ук. Лек кылзэс но верало вал. Тыршисько пелям басьтытэк яке вӧсьме калыклы возьматытэк. Солы но ӟигар кулэ. Операя кырӟасьлэн Мария Калласлэн верамез вань: «Когда у меня не останется врагов, тогда я пойму, что уже ничего не стою». Малы ке улонын берло дыре лек адямиос уногес. Мӧйымемъя созэ но адӟиськод: котькуд адями ас понназ улыны, ачиз понна гинэ ужаны тырше. Асме буйгатӥсь­ко: тон сыӵе ӧвӧл, шумпот. Быгатэмея адямиослы но котьку юрттыны тыршисько.

Картэныз но бадзымез нылыныз

— Секыт-а кужмо нылкышно луыны?

— Фаина Раневская актриса шуиз: «Женщины — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски». Самой секытэз — пересьмон. Ялан малпасько: кинэн улод? Оген кылёнлэсь туж кышкасько.

— Ӵукна султыны кытысь ӟигар басьтӥськоды?

— Киужен вырыса буйгасько. Керттӥськыны яратӥсько. Но вень кутыны дыр уг тырмы. Куддыр мынэсьтым юало: улондэ выль сямен улыны сётысалзы ке, кызьы улысалыд? Тазэ улонме ик улысал. Шуг-секытъёс адямиез чебергес каро. Котькудмылэн киосмес лэзьыны, депрессие усьыны трос мугъёсмы вань. Котькинлэн правоез вань ляб кариськыны, но кӧня ке нунал ортчыса, нош ик азьлань вамыштоно. Со самой бадӟымез вормон — аслэсьтыд ляб палдэ вормыны быгатон. Мон мукет сямен уг быгатӥськы. Ваньмыз со нылпиос понна. Самой бадӟымез шумпотонэ — со нылъёсы но внукъёсы. Соостэк улонме син азям уг пуктӥськы. Нош нылкышно шуд сярысь малпатэк улыны тыршисько. Оломар сярысь но малпад ке, шузимод, дыр. Так но пурысьтамын.

Юртъер котырын берганы капчигес медло шуыса, нылъёсы али гидысь кунянъёсмес вузазы. Табере, пе, скалэдлэсь мозмытсконо вал. Но скалтэк мон улыны уг быгаты. Парсьёсме но эн исалэ, шуисько. Гид тыро луыны кулэ, сотэк со ӝог сисьмоз. Асме пудотэк син азям пуктыны уг быгатӥськы. Фермаын пудоед трос, шуо. Колхозысь но, гуртысь но пудолы саклыке тырмоз, малпасько.

Али машинаен ворттылыны праволы дышетскисько. Дышетскы, ми машина басьтом, шуо нылъёсы. Августэ 54 арес тырмонэлы аслым кузьым лэсьтэме потэ. Пыдъёслэн нуэмзы уг поты ни — ферма дорозь 2 но ӝыны иськем, мырдэм вуисько. Нош ужам потэ на. Кылдӥз ке, уж доры машинаен ветло. Эшшо одӥг вормонэ луоз.

Елена Сараматова