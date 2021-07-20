Школа пытсаськиз — калык кошке

Балезино ёросысь Варыжгурт муниципал кылдытэтэ 3 гурт пыре, пӧлысьтыз одӥгез бырон калэ вуэмын. Гуртоослэн сюлмаськонъёссы но улэм-вылэмзы сярысь мадиз муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Александр Черенев.

балезино ёросысь Варыж муниципальной кылдытэтэн кивалтӥсь Александр Черенев

Туспуктӥз В. Емельянова

— Ёросысь муниципал кылдытэтъёс пӧлысь милямез тужгес пичиез лыдъяське, огъя улӥсез 300 пала гинэ. Гуртъёсын улон арысь аре чусгес луэ, егитъёс но, пенсие потон радэ вуэм арлыдоос но гуртысь кошко. 3 гурт пӧлысь бадӟымез — Варыжгурт, отын ужа нылпи сад, культурая юрт, магазин, библиотека, ФАП. Школа 2014-тӥ арын ворсаськиз, пиналъёсты Люке нулло. Фермаын сюро таза пудо вордо, колхоз кузёзы ялан вошъяськемен гурт удысын ужасьёссы но арысь аре ичи кылё.

Сюресмы асфальт, юртъёсы ву но газ кыскемын, нош калык гуртысь кошке, — шуэ муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Александр Черенев. — Калык уката кошкыны кутскиз школаез пытсамзы бере. Егитъёсты валаны луэ кадь, нош, чебер корка пуктыса но, пенсие потон азязы кошкисьёсты шуг валаны. Кошкисез кошке бере, гуртэз уд аналты ук, маке ужаны тыршиськомы. Варыжгуртысь ӝыныез ульчаос асфальтэн шобыртэмын, нош кылемаз щебень вӧлдыны дасяськимы. Азьпалан та гуртын музей кылдытыны малпаськомы.

Ёрос центрысь Варыжгуртозь 25 иськем луэ, нош муниципал кылдытэтэ пырись гуртъёслэн кусыпсы 3-ысен 12 иськем луэ. Кыдёкысез — Ӟатчашур. Со гуртэ нуись сюресэз но туэ тупатъязы, щебенен волятӥзы. Та вие 40 пала улӥсез, гуртын магазин гинэ вань. Клубзы вазенгес пытсаськиз. Отын трос аръёс ӵоже ужамын Нина Ившина. Сюлмыз ик вӧсь луэ, пытсаськем юртэз адӟыса, пичи гуртысь клубын ужасьёслы но, пе, коньдон поттыны косӥзы. Ма карыны паймыса, ужысьтыз ик кошкиз. Клубез чылкак пытсаськемын но шуыны уг луы — куд-ог дыръя клублэн фойеяз гуртоос люкаськыло ик, кенеш ортчытъяло.

Та муниципал кылдытэтэ пырись гуртъёс пӧлысь тужгес аспӧртэмлыкоез луэ Новое Липово. Со 1990-тӥ аръёсы гинэ кылдэмын. Глазовысь птицефабрика сик шоры фермаос пуктэм вылэм, ужасьёсызлы 7 юрт ӝутэм. Аръёс ортчыса, ужзы куашказ, фермазэс кызьы пуктӥзы, озьы ик тарказы но нуизы, нош улӥсьёсыз отчы пыраклы кылизы. Та вие 3 юртын 6 мурт улӥсез, ваньзы пенсионеръёс. Гуртэ асфальт сюрес вуттэ, юртъёссэс пуэн эсто.

Валентина Емельянова