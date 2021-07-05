Шаермес данъязы

11-тӥ-12-тӥ инвожое Саранскын ортчиз фольклоръя «Предания старины» 4-тӥез калыккуспо фестиваль.

Алнаш ёросысь Выль Утчанысь «Ӵук ӟардон» коллектив — Саранскын.

Фото: Елена Ильина

Удмуртилэсь данзэ утизы Алнаш ёросысь 2 коллективъёс — Улын Сыръезьысь «Азвесь гырлы» но Выль Утчанысь «Ӵук ӟардон». Кузь сюрес вылэ потэмзылэсь азьло та коллективъёслы заочной турез ортчоно вал. Вожвылъяськонэ 140 пала куриськон вуиз. Финалэ потэмъёс пӧлы Удмуртиысь 2 коллектив гинэ сюриз.

Улын Сыръезь гуртысь кырӟась апайёс Удмуртилэн палэназ ортчылӥсь вожвылъяськонъёсы ӵемысь поталляло но вормонъёсын бертыло. Таяз учыре но, армие келян но куно пумитан гуръёсты быдэстыса, 1-тӥ степенё лауреатъёс луизы. Нош выль утчанъёс кузь сюрес вылэ нырысьсэ потазы но 2-тӥ степенё лауреатъёс луыса бертӥзы. Таӵе вормонзылы соос туж шумпотэмын.

— 3 ар талэсь азьло Саранске мыныны мылкыдмы вал ни, — шуэ «Ӵук ӟардон» коллективен кивалтӥсь Елена Ильина. — Кылем арын но мынӥськомы ни вал, поездэ билетъёс ӧм шедьтэ, вылаз ик, пандемия кутскиз. Льӧль малпанъёсмы туэ гинэ быдэсмизы. Кырӟась апайёсмы но соку ик мыном шуизы, ваньмыз понна асьме кисыысь коньдон тыримы ке но. Алнашысь 2 коллектив одӥг автобусэн мынӥмы. Нырысь нуналаз быгатонлыкъёсмес эскеризы, собере устооссэ гала-концертэ бырйизы. Ми «Акашка» сямез возьматӥмы.

Ужрадэз ортчытӥсьёс артистъёслэсь ваньмон дырзэс пайдаё радъян сярысь сюлмаськиллям, пӧртэм экскурсиос, мастер-классъёс радъяса.

Людмила Сурчакова