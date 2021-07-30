Черлы пумит — дэмен

Коронавируслы пумит вакцина пуктылонэз радъянын мыло-кыдо юрттӥсько волонтёръёс.

Туспуктӥз Максим Егоров

Ижысь Шор площадьын вазен нырысетӥ ползэ гинэ прививка пуктыло ке вал, табере отчы лыктыны луэ ни кыкетӥ ползэ пуктон понна но. Шугъяськонъёс медаз кылдэ шуыса, эмъясьёс ужало 2 интыын: Шор площадьысь нимысьтыз усьтэм палаткаын сяна, Операя но балетъя театрлэн фойеаз. Берлояз вакциналэсь 2-тӥ компонентсэ пуктыло. Тазалыкез утёнъя министерство ивортэмъя, татчы 20 сюрслэсь ятыр адями вазиськылӥз ни.

Эмъясьёс 8 часысен 20 часозь ужало. Соослы туж умой юрттӥсько волонтёръёс — нуналлы быдэ 6-20 мурт ас мылкыд каремезъя дежурствое потэ. Доброволецъёс калыклы валэкто, кызьы анкета гожтоно, кытчы черодэ султоно, чак­лало, кызьы асьсэдыз шӧдо прививка пуктэмъёс. Прививка пуктылонъя палатка 1 но ӝыны толэзь ӵоже ужатозь, волонтёръёс татын 4 но ӝыны сюрс пала маскаос люкылӥзы, 600 литр ву, дезинфекцилы 7 литр суретъёс вайизы ни.

Ижысь Милана Малышева ваньмон висказ нуналлы быдэ лыктэ Шор площаде эмъясьёслы юрттон вылысь. Сюлэмы, пе, ялан кинлы ке ӟеч лэсьтыны куре.

— Вакцинацияя пунктын нуналаз 6-7 час ӵоже дежурить кариськом, — шуэ со. — Нырысь секыт йӧтэ вал — калык трос, мар карыны соку ик валано ӧвӧл. Но мон котькинэн огкыл шедьтыны быгатӥсько кадь потэ. Ветлӥсько эктыны, но малы ке но берло дыре доброволец луыны тунсыкогес потэ.

Прививка пуктӥсьёс та вакытэ трос. Соин ик эмъясьёслы юрттӥськисьёс ялан кулэ. Таин валче волонтёръёслэн огъя штабзы шумпотыса кутэ мыло-кыдоосты. Доброволецъёс озьы ик юрттӥсько поликлиникаосын — висисьёслы валэкто, кыӵе кабинетэ врач доры вазиськоно, кытын прививка пуктоно но мукет.

Волонтёръёс радэ итӥсь­кыны быгато 16 аресысен 65 аресозь вань мылкыд карисьёс — сюлэм но сэр висёнъёсын, диабетэн, лек пыктосъёсын, астмаен курадӟисьёс сяна. Эмъян организациослы юрттыны мылкыд карисьёс куриськон гожтыны быгато, Удмуртиысь доброволецъёслэн сайтазы пырыса: molcentr18.ru.

Сергей Захаров