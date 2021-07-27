Чебер интыын ӝоггес бурмиськод

Шаерысьтымы гурт поселениосын кивалтӥсьёс пӧлын огез тужгес адӟем карымонэз — Алнаш ёросысь «Техникумовское» поселенилэн йырыз Валерий Юрьевич ПЕРВУШИН. Поселениысь гуртъёсты ӝутон вылысь, пӧртэм проектъёсы пыриськыса, берло аръёсы со ваньмызлэсь трос коньдон кыскыны быгатӥз. Йырмы ачиз но милемлы котьку котьмаин юрттэ, шуо гуртоос: документъёс лэсьтонын, музъем я корка басьтонын, улон-вылонын адямилэн шуг-секытэз кылдэ ке, Валерий Юрьевич сое бурд улаз басьтэ. Валерий Первушин шуэ: адямиослы киез котьку сётоно, соку соос но тон пала ымнырын берытскозы. Быгатыса ужамез пусъемын Удмурт Элькунлэн Данъян грамотаеныз, уно таукаронъёсын.

Валерий Первушин

Туспуктӥз максим Егоров

— Валерий Юрьевич, тӥляд фамилиды Дэбес палась кадь.

— Выжые Дэбесысь, ачим Алнашысь. Мамае, Маргарита Константиновна, вордскемын Кез, папае, Юрий Фёдорович, Дэбес ёросын. Мамае Ижын математиклы, папае зоотехниклы дышетскыкузы тодматскиллям, семья кылдытӥллям. Распределениен соосты Дэбесэ келяллям. Татын кема улыса вуттӥллямтэ — газетысь ялон адӟиллям, Алнаш ёросысь Асан совхоз-техникуме дышетӥсьёс утчало шуыса. Асьсэды эскерон, выль улон мытон вылысь шаермылэн лымшор палаз вуиллям. Кыкназэс но техникуме кутӥллям. Улон инты висъяллям. Гуртысь огаз баракын мон но сузэре вордӥським.

Дэбес ёросын будысал ке, оло, удмурт кылэз но тодысал. Техникум со вакытэ ӟучомемын вал, милемын удмурт сямен вераськись ӧй вал. Родняос ӧй вал. Мамаен папа уж дурысь ноку ӧз ваньмылэ. Соос гуртын гажано дышетӥсьёс вал. Уроке мынытэк уд кыльы, амалзы ӧй вал — милемыз огнамес келлязы. Мыным пичиысен оскылӥзы гур эстыны, сиён пӧраны. Со дырысен сиён пӧзьтыны яратӥсько. Со вакытэ гуртъёстӥ юртъертэк кылем нылкышноос ветло вал, нылпи утись кариськыса. Огзэ ми семьяямы басьтӥмы. Со милемын одӥг липет улын улӥз. Вань люкам ваньбурзэ сьӧраз сандыкен нуллэ вал. Со сиён пӧралляз, милемыз утьылӥз. Будэммы бере мукетъёсыз доры кошкиз. Али выльысь малпасько, кызьы меда радъяськиз солэн улонэз?

Кӧня асме тодӥсько, мон весь командир вал. Пионер отрядын но, дружинаын но, комсомоллэн комитетаз но. Мугорын ваньзылэсь лапег ке но, котырам вань пиналъёс кыстӥськылӥзы. Дэмен кыӵе но ӟеч уж ӧм бергатэ! Классме котьку сьӧрам кыскыны тырши. Бумага, корт бичанъя, кинлы ке ӟеч уж лэсьтонъя ми котьку тужгес юнэз класс вал. Со понна милемыз Пермьысь Кунгур пещераосы путёвкаен нуллӥзы. Нош монэ Алнаш ёросысь тужгес устоез пионерез нимын но гадьпусэн пусйизы, «Орлёнок» лагере келязы. Отын но мон асме умой ласянь возьматӥ, флагман луи.

— Тӥ сыӵе сабырлы вал-а?

Пичи дырыз

— Пичи дырысьтым куд-ог учыръёсы понна али но туж возьыт луэ. Асьме лэсьтэм пистолетъёсысь огпол ачим кадь шальтрапаосын урамысь вань лампаосты пильылӥм. Берпуметӥзэ пилеммы бере «ура!» шуыса кесяським. Умойтэм лэсьтӥм шуыса, йыре соку ик ӧз пыры. Нош ыбылӥськыны «пугач» лэсьтон понна тракторъёслэсь топливо виятон ыргон гумыоссэс вандылӥськомы вал. Ог-огедъя шаплы луиськод, лэся.

Куд-ог тодмо адямиослэсь юало: улондэс шонер улӥды-а, озьы ик улысалды-а? Мынэсьтым юасалзы ке, верасал: мон мае но сое воштысал. Аръёс люкаськемъя троссэ валаськод. Мама, папа монэ весь визьманы тыршизы: ул озьы, ми тон понна медам гордэктэ шуыса. Соин ик котыр ласянь умой луыны тырши. Будэмъям эшъёсме урод ужъёслэсь алылӥ. Соослы адӟымон луыны выри. Гажаллязы монэ, кылзӥськылӥзы мынэсьтым.

Мама ялан индылӥз: папаедлэн врач луэмез туж потэ вал, ӧз быгаты, тон солэсь малпанзэ быдэсты, калыкез эмъя.

Ижысь мединститутэ пырон понна аслым ачим шуи: ӝыны арзэ киное но, эктонэ но уд ветлӥськы — дышетскиськод. Весь лыдӟиськисько, конспектъёс гожъясько вал. Экзаменъёсме умой сётӥ. Хирург луэме потэ вал, но мыным приёмной комиссиын йырме берыктӥзы, педиатре мыныны косыса. Соку педиатръёс быдэс Совето Союзын уг тырмо вал. Нылпиосты яратӥсько бере, педиатр луо, шуи.

Общежитиын бадӟым семья кадь улӥмы. Монэ соку ик касса возись каризы, тур-тар медам каре шуыса, уксёзэс мон кие сётъяллязы. Биг Бой кушем ним понӥзы. «Маленький мальчик Биг Бой, но человек он большой» шуыса кырӟан но мон сярысь малпазы.

Мединститут монэ, ваньместы сямен ик, зол воштӥз. Мурт улон понна кыл кутон адямиез сазёмытэ. Тон доры висисьёс приёме лыкто ке, выльысь вордӥськиськод кадь. Тужгес но практикаын висисен нырысьсэ ваче син кыльыкуд, йырсиед пежыр ӝутске. Валаськод: адямиос тыныд усьтӥсько, улонзэс оско, озьыен, тон оскымон луыны кулэ.

Дышетсконме йылпумъяме бере распределениея Иркутске шеди. Отын нылпи врачъёссы ӧй вал. Калининград, Владивосток… Кыӵе но интыосысь ми Иркутске ӧм люкаське! Тужгес трос кузя Удмуртиысь вуимы. Нош мон кузпалылы тау шуисько. Ми соин Ижысен ӵош — дэмен дышетским, общежитиын артэ улӥм. Иркутск

кусыпъёсмес эшшо зол юнматӥз. Мон туж шудо, кышное вань шуыса. Малпаны ик кышкыт, мар луысал, Надеждаме ыштысал ке. Нылпимы вордӥськем бере шуге-леке вуимы. Киям вож нуныен. Кузпалме больницаысь уг лэзё. Общежитиетӥ бызьылӥсько, нылпи ваем кышномуртъёсты пиналме нонтыны курыса. Огзы но ӧз уллялэ, тау. Кузпалы но бурмиз.

— Нош кызьы тӥ ӵошеннады ик Асан совхоз-техникумысь участковой больницае вуиды? Иркутск акыльтӥз шат?

— Иркутскез али но уйвӧтам адӟылӥсько. 4 ар отын ужано вал. Ми 3 ар ужамы. Техникуме участковой больница пуктӥзы. Валтӥсь врач уг шедьто. Папае доры лыктӥллям, пидэ гуртэ вай шуыса. Нош монэ уг лэзё. Иркутскын педиатръёс пӧлын огнам пиосмурт вал. Тужгес пыдлось участок сётӥзы. Тужгес секыт висисьёсты оскылӥзы. Атае Москвае мынӥз. Тазалыкез утёнъя министр соку вал Удмуртилэсь быръем депутат. Отысен ни Иркутске гожтэт вуиз, Первушинъёсты Удмуртие лэзёно шуыса.

Техникумын кыкмы но участковой врач луыса ужаны кутскимы. Кузпалы али ке но ужа. Гажало но ярато сое. Мыным валтӥсь врачлэсь но ужзэ оскылӥзы. Больницаын бератаз ёркыт луиз: нылкышноос декретысь потӥзы. Соослы инты бушатоно кариськи. Медицинаын жадёно но. Котькуд вӧсез сюлэм вылэ басьтоно.

— Поселениен кивалтӥсь луоды шуыса, куке мал­пады-а?

— Ноку ӧй. 2004-тӥ арын монэ сельсоветэ ӧтизы. Али каньыл улӥськомы. Нош соку бюджетын уксё воксё ӧй вал. Но шуг-секытъёс кыдатӥзы.

Кыӵе но ужез лэсьтоно ӧз луы! Огпол урамысь тылэз кысӥзы, малы, пе, техникум (училище) со понна тырыны кулэ. Сельсовет вылэ усиз. Мон ёросын тыл понна нырысь ик коньдон тырыны кутски, мукет сельсоветъёслы колхозъёс юрттӥзы. Адямиослэсь уксё бичаны ӧдъямы. Лампочкаос басьтӥмы. Тазьы но улыны луэ шуыса, паймисьёс трос вал. Собере гуртысь вань куакъёс пӧлысь тулыслы быдэ огнам жагез утялтыны жади. Мешокъёсын-мешокъёсын поттасько вал. Жаг бичась машина лыктэ, адямиос окты-калтызэс поттыса дыраз уг вутто но, тыро пуйызэс куак пӧлы зӥргато. Первушин сузялоз ай, шуо вал. Тазьы умой уз луы шуыса, 12 ар талэсь азьвыл гурт кузя контейнеръёс пуктылӥм. Дорысь пильылэм доскаосты вайыса, интыос дасям. Соку регоператор сярысь кылэмзы ик ӧй вал на. Жагмес машинаен мед потталозы шуыса, котькуд улӥсьлэсь толэзяз 11 манет бичаны кутскимы. Али ке но паймисько, кызьы кылъёс шедьтӥ валэктыны. Тырисьтэмез но вал. Одӥг кышномурт лыдъя: копейка гинэ ук со, тыро. Собере малпаськиз но шуэ: 4 адямилэсь семьяын толэзьлы быдэ, пе, 44 манет люкаське ни, нош араз 500 манет — ой трос, уг тыры. Но контейнере жагзэ вае вал.

2012-тӥ арын, ӵапак со контейнеръёсты тодазы вайыса ик, монэ депутатъёс но калык гурт поселенилы кивалтӥсе бырйиз. Адямилы луонлык сётӥськод ке, условиос кылдытӥськод ке, отӥяз улонзэ ачиз радъяны выре. Адями пудо ӧвӧл — ваньзэ вала.

— Ужтэк кылемъёслы, юисьёслы, йыртэмасьёслы юрттӥськоды, шуо.

— Соослы но та улонын шанс сётоно. Ки мычись дыраз медло. Соку адямилэн йырсазез берыктӥське. Куд-огез воксё юон бекчее усемын. Весь визь тырисько шуыса, син азям возьматӥськыны но уг дӥсьто. Ог вакытэ сюлэмы вӧсь луыса учкылӥ одӥг егит воргорон шоры. Кенер улын юыса костаське ни вал. Огпол, кык пол кенеши, эмъяськыны юрттӥ, уж сётӥ. Со ассэ ачиз зын вуысь поттӥз. Табере нылыз будэ. Кызьы шум уд поты?

Песянайёслы юртсэс, музъемзэс регистрировать карыны юрттӥсько. Гуртоос кыӵе ке документсэс лэсьтыны уг быгато ке, машинае пуктӥсько но Регпалатае, МФЦ-е нуисько. Сыӵе главаез уд но шедьты, шуо мыным. Нош мон малпасько, та улонын кинлы ке коть ӟеч лэсьтӥ. Юрттыны быгатӥсько ке, сюлэм вылын ик каньыл луэ, кинэ ке эмъям бере кадь. Лэсьтымтэез сярысь бӧрысь медад жаля шуыса улӥсько. Оло, соин но али уж доры шумпотыса ветлӥсько.

— Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов тӥледыз туж ушъя.

— Тӧро пайме, дыр, кызьы сыӵе лапег мугоро адями сомында лэсьтэ. Берло 5 ар ӵоже гинэ гуртмылэн тусыз зол воштӥськиз. Кӧня алям писпуосты, куакъёсты корамы. Училищелэн вашкала общежитиез куакъёс пӧлын сисьме ни вал. Гурт шорын ик. Отчы юисьёс люкаськыло вал. Вӧзтӥзы югыт куазен ортчыны кышкыт. Тазьы улыны уг яра ни, шуи. Корамы со куакъёсты, люкаськон интызэс таркаса. Мешокъёсын жаг поттӥмы. Бушам бервылэ нылпи площадка лэсьтоно ке? Интыез ышыг, тӧл уг шула. Артэ — крезьгуръя школа. Быдэс комплекс лэсьтыны луэ, малпай. Калыкен вераськи. Киямы лопатаосын потӥмы. Ужбергатӥсьёс коньдонэн юрттӥзы. Собере «Милям кичӧлтонмы» программае проектэнымы пыриськимы, вормимы. Егитъёс кыстӥськизы, Интернетын ужмы сярысь веразы. Уксё ӝог люкаськиз. Ог 2 миллион манет тыр усиз нылпи площадка. Городын но сыӵеез ӧвӧл, дыр. Сыӵе ик площадка Туме лэсьтӥмы.

Сӥлы кариз Удмуртилэн Тороез

Дэмен трос ужез вырӟытыны луэ шуыса адӟизы. Огез улӥсьмы пиез понна каток кисьтоно кариськиз, хоккеен шудэ. Луо вайыны, тыл кыскыны юрттӥ. Нылпиос шудозы шуыса, огмылэн но осконмы ӧй вал. Толалтэ вуиз но, отын юр-яр каро, вожмаськыса конькиос басьяло. Нош дӥсьсэс воштон инты — сисьмем будка гинэ. Озьы ми, «Атмосфера» проектэ пыриськыса, шутэтскон но дӥсь воштон юрт пуктӥмы.

Али ожын быремъёслы сӥзем синпелетъёсты выльдыны бюджетысь уксё висъяське. Нош ми асьмелэсьсэ, калыклэсь коньдонзэ бичаса, лэсьтӥмы, котыраз нуись сюресъёсты асфальтэн шобыртӥмы, аллеямес чеберъямы.

2 урамысьтымы ву гумыосты тупатӥмы. Техникумысь но Новотроицкысь сюресъёсты асфальтэн кисьтӥмы. Канализация лэсьтӥмы. Огаз выль ураме газ пыртӥмы. Ваньмыз со калыклэсь уксё бичаса. Улон трактор гинэ но басьтыны косӥз. Азьвыл вуж техникаез кутӥськом, тупатъяськом, сюрес сузяськом вал. Тӥяське ке, коть караул кесяськы. Адямиос али уже но, садэ но машинаен мыно ни. Потэммы уг луы шуыса жингырто. Нош «скорой» кызьы ветлыны кулэ? Адямиосын кенешимы, проектэ пыриськимы но трактор басьтӥмы. Табере 3 гуртэз — Техникумез, Тумез, Новотроицкез — тазатӥськомы. Поселениямы 1 сюрс 639 улӥсез. Ваньзылэсь сюлмаськонъёссэс но куронъёссэс кылыны тыршиськомы.

— Выль проектъёс малпаны, адямиослы шуг-секытысь потыны юрттыны жадёно ӧвӧл-а?

— Со мынам улонэ. Мыным кельше. Трос мар лэсьтэм потэ на. Волейболэн шудон площадка лэсьтоно. Гуртэтӥ ортчыкузы, калык шум мед потоз. Али тани Техникум шорысь эшшо одӥг интыысь алям куакъёсты корамы. Талы вожзэс поттӥсьёс но сюро. Писпу быдтӥсь, шуо. Но мон йырси ӵышкись кадь аслым потӥсько: гуртэз чебергес карисько. Американской клён, алям куакъёс малы кулэ? Соос интые чеберзэ мерттыны кулэ. Тани сузям бервылэ волейболэн но баскетболэн шудон площадка лэсьтомы. Школьникъёсын ӵыпетэз алигес сузямы. Вуысь кыӵе но силёез ӧз поты! Нылпиос асьсэос но шумпотӥзы. Пыласько, чорыгало. Табере эшшо огзэ ӵыпетэз тазатоно. Гуртамы выль амбулатория пуктоно. Калыклэн туала куронъёслы тупась интыын эмъяськемез мед луоз. Чебер интыын ӝоггес бурмиськод.

— Калыкен ужаны секыт, дыр?

— Валэктыны, ас палад берыктыны секыт. Техникуме улыны палэнысь лыктэмъёс трос. Соосын вераськыны уката трос кужым быре. Кинэ ке сьӧрад кыскыны, валэктыны кулэ. Тонэ калык бырйиз бере, тон калык азьын, нош калык тон азьын кыл кутыны кулэ. Зэм, уксё сярысь вераськон ӝутӥське ке, куд-огез синъёссэ ик ватэ. Ми котькуд семьялэсь 200-500 манетлэсь трос ум но бичаське. Куд-огез уг сёты, но со дыре ик курытсэ, тамак я ческыт сиён басьтыны уксёзэ уг жаля. Сюрес лэсьтыны гинэ но ваньзы коньдон уг тыро, асьсэос нуналлы быдэ сюрес вылэ пото ке но. Огез песянай весь тышкаськиз, малы нылпиослы шудон площадка уд лэсьтӥськы шуыса, нош ачиз копейказэ но сое вуттыны ӧз сёты — мынам, пе, нылпиосы татын ӧвӧл ни. Та улон идеальной луысал ке, югдурез утисьёс но кулэ ӧй луысалзы, шуисько сыӵе дыръя. Но калыкез пӧртэм проектъёсы кыскон, гурт понна маке лэсьтыны тыршон адямиослэсь дунне шоры учконзэс пумен воштэ. Ог-огзэс адӟыны, кылыны, дунъяны кутско. Ачим но ялан валэктӥсько: асьмелы котькудмылы луонлык сётӥське муртъёс понна та улонын маке умойзэ лэсьтыны. Бӧрысь котькудмылэн вераммы луоз, тазэ я созэ проектэз быдэстыны мон но юрттӥськи вал шуыса.

Мама весь шуэ вал: котьку калыкез малпаса ул, верамъёссэ пеляд пон, кулэяськонъёссэс, куронъёссэс быдэстыны тыршы, астэ вунэтыса но. Озьы ик улыны тыршисько. Мон калыктэк улыны но уг быгатӥськы ни кадь. Одӥг арзэ совхоз-техникумлэн директорез луыса ужай. Вань ёросъёсысь котькуд школае вуттӥськи, дорамы пиналъёсыз дышетскыны ӧтьыса. Эшшо кыльыны косо на вал. Но валай: мыным сюлэмыя ӧвӧл со. Гурт калык пӧлын ик йыр берга, ки лэсьтэ.

— Дорады тӥледыз адӟыны ик уг луы шуыса, семьяостылэн кӧтсы ӝож ӧвӧл-а?

— Кузпалме ассэ но дорысь уд шедьты. Врачъёслэн ужзы эшшо но тросгес, дыр. Мон ӵемгес дорын ай. Нылы нылпиен пуке, со Калыкез улон-вылонын утён политикая министерствоын сиротаосын ужа. Пие — ужбергатӥсь. Ачим ваньмыкум мушъёс дӥне потӥсько — соос мылкыд но сёто, сюдо но. Бюджетын ужасьёслы огвакытэ уждунзэс ӝегатылыкузы, мушъёс семьямес сюдӥзы. Соин ик соос мыным семья кадь пото.

Семьяеныз

Нош семьямы милям бадӟым. Кузпалылэн гинэ 4 сузэр-вынъёсыз. Ваньмы дэмен араз огпол ке но люкаськиськом, пукиськом, вераськиськом. Шулдыргес мед луоз шуыса, арлы быдэ кыӵе ке темая дӥсяськиськом, конкурсъёс малпаськом. Озьы я Гавайи шормуӵе вуиськомы, я мушъёс кариськиськом, я коронавирус дӥсяськиськом.

Сузэре сонгроослэн школаязы ужа. Со но бордамы кариське. Огез жаль: кема висьыса, папа раклэсь кулӥз. Соин люкиськыса, вераськыса вуттӥ ик. Нош мама кроссворд лэсьтон куспаз ик шуак кулӥз. Солы «вождэ эн вайы» но ӧй шуы. Мон мамае выжые мынэмын: сое но, монэ но кыдёкысен кылыны луэ. Со туж зэмлыкез яратэ вал, ваньзылы юрттыны тыршиз.

— Марлэсь кышкаськоды?

— Возьытэ усёнлэсь. Палэнысен ваньмыз туж капчи адӟиське, но улонын номыр но каньылэн уг сётӥськы. Огзэ тодӥсько: котькыӵе секыт медло, но шонер улоно, лэсьтыны кутскемзэ пумозяз вуттоно. Сюрес шорын дугдыны уг яра. Мылкыды туж куашка, кинлы ке осконэ шуак чигиське ке. Соин ик малпасько: тон нокинлэсь но осконзэ медад тӥя. Нош со бадӟым кыл кутон.

Елена Сараматова