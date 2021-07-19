Чеберлыкез — вамышлы быдэ

Турцилэн марӟанэз гочатэ дуннеысь вань туристъёсты

Пичи Пурга черкогуртысь англи кылъя дышетӥсь Лариса Еманова туэ ас синмыныз адӟиз Турцилэсь марӟанзэ — Каппадокиез. Интыяськемын со кунлэн шораз ик, Сьӧд но Средиземной зарезьёслэсь палэнын. Огпалаз — вольыт бусыос, мукет палаз — Эрджияс но Хасан гурезьёс.



Лариса Еманова Каппадокиын

Пещераын — корка но, черк но

— Каппадокие путёвка басьтӥ Выль ар бере ик, — веранзэ мытӥз Лариса. — Нош сюрес вылэ потӥ, кызьы шуо турокъёс, зарни вакытэ — апрель шорын: мартэ отын салкым, апрель кутсконын зорo, нош мае ӝокыт. Уксё ласянь но та вакыт усто. Туристъёс ичиен дунъёс кулэсмо. Путёвкалы 18 сюрс манет сётӥ, сюреслы 12 сюрс манет быдтӥ. Группаямы 16 кузя вал, бадӟым люкетэз — Удмуртиысь туристъёс. Ваньмы одӥг сямоесь тупаськеммы — гурезьёсты, палаткаосын улонэз яратӥсьёс. 10 нунал куспын милемлы, Каппадокиен тодматскем сяна, вуттоно вал отысь ик Ликийской тропаез ортчыны.

3 нуналзэ улӥмы Каппадокилэн сюлэмаз — Гёреме каргуртын, сое эшшо кун парк шуо на. Туж трос пещераосыз. Вашкала дауръёсы калык ӵапак отын улэмын-вылэмын. Али соос туала каремын ини. Бордазы пристрой лэсьямын но отельлы, хостеллы пӧрмытэмын. Черкъёссы но пещера пушкын ик, соос татын 30 котыр. Асьсэос турокъёс пещераосын уггес уло, ӵемгес туристъёсты интыяло. Изьыны отын туж кельшиз: ӝокыт но, салкым но, мускыт но ӧй вал, тыл ӝомо-югдо пиштылӥз, куддыр вӧлдэтысь векчи пырыос куашкаллязы.

Каппадокия гурезьёсыныз но пещераосыныз гинэ бордаз уг биньы. Быдэс дуннелы со тодмо дирижабльёсыныз. Туж сюлмаськи, соин лобаса ум вуттэ шуыса. Угось урамын тӧл но ӧвӧл кадь, нош шаръёсты инме уг лэзё, инструкторъёс метеорологъёслэсь зол кылзӥсько. Лобаны уг яра шуо ке, нокин но янгышен но уз ӝутскы. 3 ӵукназэ вазь султылӥмы — 5 часын ик автобусэн милемыз дирижабльёс дӥне вуттылӥзы. 2 полаз ветлэммы юнме луиз — тӧласькиз. 3-тӥяз лобӟимы ик. Час пала лобаммы понна 70 доллар тыримы. Шуизы: со, пе, дунтэм ай, туристъёс трос люкаськыку, дун 2-3 поллы йылэ.

Кыдёкысен дирижабльёс огкадесь адско. Матысен эскериськод ке, паймиськод: огаз корзинае 10 пала, мукетаз 20 котыр адями тэре. Макем пичи корзина, сокем бадӟым билет дун. Корзина люкемын отсекъёслы. Отчы адямиосты чакласа султыто — сопалаз но, тапалаз но сектала огвыллем мед луоз.

Монгольфьеръёслэсь ужам­зэс кема витёно ӧз луы — шарез пӧсь омырен час куспын пельтӥзы. Бордамы 2 инструктор вал. Лобыкумы соос киысьтызы рацизэс ӧз ик куялэ, ялан юалляськизы тӧл сярысь. Соин ик, вылды, усьылон-шуккиськон учыръёс туж шер луыло. Азьвыл аръёсы татын шоу ортчытъяло вылэм. Соку огвакытэ 250 дирижабль ӝутскылӥз. Но пандемиен сэрен та ужрад али дугдытэмын. Инме 27-лэсь трос шарез уг лэзё. Дирижабльёс котырын трос туспуктылӥсьёс ветло, нылъёс я кузпалъяськисьёс чебер дэремъёсын фотосессия ортчытъяло.

Вань шаръёс одӥг маршрутъя — ваньзэ-ӧвӧлзэ 5 иськем котыр — лобо: я улӥетӥ, коркаослэн липетъёссы йылтӥ (турокъёс соку, киосынызы шонаса ик, ӟечбуръясько туристъёсын), я 1 сюрс метр вылӥетӥ. Дирижабль зыл-зыл лобе, самолётын выллем зуркыт ӧвӧл. Инметӥ гожеръяны тужгес секыт, пе, июль толэзе — шунды пыжем сяна, корзинаез шарлэн горилкаез шунтэ.

Инмысен Каппадокия выжыкыл дуннелы укша. Юнме шорысь ЮНЕСКО огазеяськон сое уг утьы вылэм. Губилы укшась гурезьёс, Льӧль долина, Гёреме, Чавушин, Аванос городокъёс… Лобамы сылыса, но васькыкумы милемыз пуксьыны куризы. Музъем вылэ вуэммы бере шампанскоен куноятӥзы, сэзь возиськеммы понна сертификат сётӥзы.

Каппадокия, перс кылысь берыктыса, валъёслэн кунзы шуэмез возьматэ. Отын соос туж трос, соин ик фермаоссы но лачак. Валъёс калыклы дышемын, уг керӟегъясько, сюресэз инструкторъёслэсь ӟечгес тодо. Йырамы шлем дӥсяса, кӧттырымонамы ворттылӥмы пичи гуртъёстӥ. Калыксы капчи мылкыдо, туристъёсты шуныт пумитало, али гинэ пызьыртэм апельсин вуэн куноято.

Сюрес ортче 20 город пыр

— Ликийской тропа дуннеысь тужгес чебер 10 сюресъёс пӧлы пыртэмын, — веранзэ азьланьтэ Л. Еманова.

— Сое ортчыны быгатоз котькуд мылкыд карись. Средиземной зарезь кузя со 540 иськем кыстӥське. Но ми 85-сэ гинэ ортчимы. Вашкала дауръёсы та сюрес котырын Ликия кун интыяськемын вылэм.

Тулыс — сюреслэн тужгес чебер дырыз: гурезьёслэн йылъёсазы лымы пуке на, нош улӥязы сяськаос пуштыр-пуштыр ӝутско ини. Тулыс толалтэ кадь уг пильмаськылы, лымы-зор уг усьы, шунды но зол уг пыжы. Но озьы-а, тазьы-а — ми дась вал котькыӵе куазьлы. Отын самой кулэез — ӟеч пыдкук. Кутӥмы сьӧрамы шаплы куасьмись штан, футболка, нырӵушет (ымныр кузя ву жальыр ваське), шунды сиослэсь утись очки но крем. Гидмы кутыны косӥз на шулан, тылпоттон, эмъюм но пурт.







Котькуд нунал 15-20 иськемез ортчылӥмы. Сюрес пӧртэм вал: я выро-гопо, я вольыт. Соин ик жадьыса но, шутэтскыса но вуттоно. Инкуазеныз сяна, тропа паймытӥз историеныз. Трос вашкала городъёсын пумиськылӥмы: Фетхие, Олюдениз, Калкан, Каш, Демре… — тропа кузя ваньзэ-ӧвӧлзэ 20 кар интыяськемын.

Изьылӥмы палаткаосын, пыласькылӥмы тыметъёсын. Сиён пӧраллямы тылскем вылын. Пу утчаса, ӧм курадӟе — со азьлапал ик дасяса кельтэмын вал. Кӧтмес тыримы емышъёсын, куарен.

Туристъёс трос. Ваньзы — эшлыко мылкыдоесь. Ми эшеным йыромим ик вал. Пумитамы шедизы Австриысь егитъёс. Шуизы: асьтэлэнъёстэс, пе, ӧд шедьтэ ке, гажаса ӧтиськомы бордамы. Зэм, татын кин ке сюресэз огназ вормыны выре, кин ке уллёен вамышъя. Гурезьёс, нюлэсъёс пыр ортчоно ке но, йыромыны секыт ик, угось котькуд 50 метрлы пуктылэмын горд стрелкаос. Та сяна, сюреслэн картаез вал Интернетын, сое котьку учкыны луиз телефонысь.

Каппадокиын фотоаппаратме кисыям ӧй ик тырылы — созэ но, тазэ но туспуктэме, Удмурт шаерам ваеме потӥз. Та чеберез кылъёсын вераны уг луы, соин ик сое одно аслыд адӟоно.

Ольга Корепанова