«Удмурт Кенеш» огазеяськон кичӧлтэмъя но Нациосын ужан политикая министерство юрттэмъя шаерысьтымы 10 дано удмуртъ­ёсты буре ваён пулъёс усьтӥськыло, инвожо толэзе 7-тӥез кылдӥз — тодмо кырӟасьлы Николай Вахрушевлы сӥземез.

Пулэз усьтон

Туспуктӥз В. Емельянова

Туспуктӥз В. Емельянова

Николай Вахурешевлэн ӵыжы-выжыосыз

Туспуктӥз Н. Владыкин

Кырӟась егитъёс

Балезино ёросысь Ӟат­чашур — пичи гинэ гурт, одӥг кузь ульча, 50 пала улӥсез, магазинзы вань. Гурт пичи ке но, коркаосазы чагыр эстӥськон кыскемын. Клубзы кӧня ке ар талэсь азьло пытсаськем, нош куке-соку отын концертъёс пуктылӥллям. Ас вакытаз гурт сцена вылын трос пол кырӟалляз Николай Вахрушев но.

— Быдӟым ож бере ваньмы секыт улӥмы, но туж шулдыр, — шуэ та гуртысь 82 аресаз мынӥсь Елена Ившина. — Коля Вахрушев мынэсьтым кӧня ке ареслы бадӟымгес вал. Соослэн семьяязы лачак пиналъёссы вал: Виталий, Веня, Саня, Валя, Валера, Володя но Коля. Колязы 2-тӥ классын дышетскыку, мамазы кулӥз, дядьзы (атайзы) соку мукет деревняысь кышно вайиз. Сьӧраз Коля нимо пиез вал на. Одӥг семьяын 2 Коляоссы будӥзы. Выль анайзы лякыт вал, вань нылпиоссэс огкадь яратӥз.

Вахрушевъёслэн анайзы туж мадиськись (кырӟась) вылэм, балалайкаен но ачиз ик шудэм. Соя ик нылпиоссы но мынӥллям, шӧдске. 1950-тӥ аръёсы гурт библиотекаязы Москва котырысь кышномурт ужаны лыктэм но егитъёслэсь улонзэс шулдыргес карон сярысь сюлмаськыны кутскем. Солэн нырысетӥ юрттӥсьёсыз вылӥллям гуртысь егитъёс, пӧлазы Коля Вахрушев но. Одӥг аре, пе, ёросазы ялӥл­лям самодеятельной коллективъёс пӧлын вожвылъяськон. Хорын кырӟаны мылкыд карисьёс гуртысьтызы 180 кузя люкаськиллям, 60-зэ гинэ кутӥллям. Соос 3 куараен кырӟаллям. Трос пол Карсовае (со вакытэ ёрос центр лыдъяськиз) концертэн ветлӥллям. Пичи гуртысь кырӟась хор паймытъя вылэм. Удмурт кырӟанэнызы Глазове но ветлӥллям.

— Со вакытэ гуртамы улӥсьёс трос вал ай, нош ӝыт шулдыръяськонъёсы Поспеловоысь, Люкысь, Ягошурысь, Верх-Люкысь но егитъёс вуылӥзы. Деревня сьӧрысь тэль дуре люкаськылӥмы, — шуэ Пётр Вахрушев. — Егитъёслэн кырӟам куаразы соку кыдёке чузъяськылӥз. Арлыдын бен мон Колялэсь пичигес луисько. Гужемъёссэ колхозын ӵош ужаллямы, мон чумолё ворттӥ, нош со турын ӝутъяз. Ужан куспаз куд-ог дыръя мадьылӥз (кырӟалляз), куараез юн чебер вал.

Гуртсэ данъясь

Николай Вахрушев атаез сямен тракторист луоз кожаз вал. Школазэ йылпумъяса, колхозын ужаз. Собере армие мынӥз. Тихоокеанской флотын службазэ ортчыкуз, художественной самодеятельносте ку­рись­­ке вылэм, куараез но крезьгурез валанэз ӧвӧл шуыса, басьтӥллямтэ! Но ре­петициосазы пукыны лэзиллям. Бӧрысь отын кылэм кырӟанъёсты ас ротаысьтыз эшъёсыныз дышетылэм.

Армия бере Глазовын механизаторлы дышетскем, нош ваньмон дыръяз культурая двореце кырӟаны ветлэм. Культура удысын ужасьёс пияшез Ижевске келяллям. Озьы 1960-тӥ арын солэсь быгатонлыкъёссэ «Италмас» ансамблен кивалтӥсьёс эскеризы но бордазы кутӥзы. «Италмас» ансамбльын ужаны кутскыса, крезьгуръя училищеын дышетскиз. Отӥяз Радиолэн но телевиденилэн хоразы кырӟаз, черкысь хорын чирдӥз.

Солэн чебер баритон куараез вал. Огназ кырӟам сяна, Николай Копысовен но Вячеслав Фатеевен кырӟалляз. Яратоно кырӟанэз вал «Берен вай сюлэмме».

Бадӟым сцена вылын Николай Дмитриевич 40 ар пала кырӟаз. УАССР-ысь калык артист луиз, аспӧртэм куараез понна калыкын сое Уйпал уӵы шуылӥзы. 1999-тӥ арын Удмурт филармониын солэн 60 аресэзлы сӥзем ӝыт ортчиз. Гуртысь библиотекаын ужам Нина Ившина вера: вордскем палъёсысьтыз быдэс делегация ӝытэ ветлӥз.

Шутэтскыны потыса, Николай Дмитриевич сюлэмзэ буйгатылӥз сад-бакчаяз, чорыгалляз, туж потэ на вылэм кырӟанъёссэ плёнка вылэ тросгес гожтыса кельтэмез. Но юбилеез бӧрсьы ӝыны ар ортчыса, Семён Перевощиков кылбурчилэн творческой ӝытэз дыръя Николай Дмитриевичлэн сюлмыз ужамысь дугдӥз…

Дораз бертӥз

Николай Вахрушевлэн вордскем юртэз Ӟатчашурын ӧвӧл ни, матысь ӵыжы-выжыосыз но гуртаз уг уло. Озьы ке но гуртоосыз, ёросын улӥсьёс туннэ но сое тодазы возё. Кылем арын «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёросысь ёзэныз кивалтӥсьлэн Лидия Ивановалэн ӵектэмезъя дано артистлы вордскем гуртаз буре ваён пул шуккон сярысь кенешизы.

— Ӟатчашур гурт арысь аре пичигес кыле, нош буре ваён пулэз тросгес калык мед адӟоз, со сярысь тросгес калык мед тодоз кадь потэ. Соин ик данъян пулэз муниципал кылдытэтысь Варыжгуртэ пуктон сярысь кылпум поттылӥзы вал, — шуэ Варыжгуртысь библиотекаын ужась Нина Касаткина. — Но озьы ми ӟатчашуръёсты обидьысалмы. Ӟатчашурын улӥсьёсын кенешимы, сход люкамы но огкылысь малпанэ вуимы: Н. Вахрушевез буре ваён пулэз гурт шоры пуктомы, Быдӟым оже пыриськемъёслы сӥзем синпелет вӧзы.

Синпелетэз усьтонэ пыриськизы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тӧроез Татьяна Ишматова, Балезино ёросысь Депутатъёслэн Кенешенызы кивалтӥсь Ни­­­колай Бабинцев, Варыжгурт муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Александр Черенев, шаерысьтымы культура удысысь дано ужась Геннадий Корепанов, журналистъёс но гуртоос. Ужрадэз радъязы но нуизы Люк черкогуртысь культура удысын ужасьёс.

— Николай Дмитриевичез буре вайыса, гуртын данъян пул усьтӥськомы, туж шумпотӥсько, дано удмурт воргоронмы дораз бертӥз шуыса, — вераз Татьяна Ишматова. — Балезиноос гинэ соин уг данъясько, быдэс Удмурт шаер. Таӵе адямиосты вунэтоно ӧвӧл, будӥсь пиналъёс но соос сярысь мед тодозы. Дано артистлэн кырӟам куараез азьланяз но медаз чусомы.

— Николай Вахрушев зэмос артист вал, ассэ вылэ ӝутӥсьтэм, шудо воргорон вал со, ӧз но валалля кадь куараеныз данъяськыны, — шуэ Геннадий Корепанов. — Котьку сюлмысь кырӟалляз, Инмар куара сётэм, кужмо баритон куараен кырӟасьёс шаерамы чиньыен лыдъямон. Калык кырӟанъёсты сюлмысь быдэсъямез понна ик учкисьёс сое юн кичабонъёсын пумиталлязы.

Вордскем палъёсазы бер­тылӥзы Н. Вахрушевлэн Ижын улӥсь Татьяна нылыз но мукет ӵыжы-выжыосыз. Аръёс, пе, ӝог ортчо, гурт воштӥське, нош тодэ ваёнъёс пыраклы сюлэме кылё. Буре ваён пулэз адӟыса, соослэн пушсы тыриз, атайзэс, дядязэс гуртоос ялан тодазы возё шуыса.

Валентина Емельянова