«Удмурт луэменым мон шудо!»

Ольга УРАСИНОВА — Москваысь удмуртъёслэн землячествоысьтызы одӥгез яркытэз ёзчи, 13-тӥ арзэ Москваын удмурт кылъя курсъёсты радъя. Со — политика наукаосъя кандидат, йылпумъямын Кунгожсьӧр министерство бордын кылдытэм Дипломатияя академиез. Тырше Москваысь Венгер культурая центрын, ваньмон дырзэ фин-угор дуннеен герӟаськем проектъёслы сӥзе.

Ольга Урасинова

— Кыӵе семьяын вордскиз-быдэсмиз такем чырткем, визьмо нылаш?

— Вордӥськи Балезино ёросысь Юнды черкогуртын. Атаея песятае Гай Урасинов — чылк-чылк бесерман. Выжымылэсь кытысь потэмзэ эскерыса, тодӥм: атаея выжы-кумыосы Киров улосысь вуэмын. 17-тӥ дауре соос Чупчи кузя Удмурт шаерозь васькиллям, Балезино палъёсы каръяськиллям. Черкогуртысьтымы вань Урасиновъёс бесерманъёс луо. Нош анаея выжые — уйпал удмуртъёс.

Вордӥськи мон, кызьы шуо, музъем ужасьёслэн семьяязы. Атае Владимир Гаевич колхозэн кивалтэмын, берло 30 арзэ Юнды поселенилэн йырыз луыса тырше. Анае Любовь Борисовна но колхозын агрономын ужамын, ас вакытаз парторг но вал. Ми агаеным вордскиськеммы но, солы колхозын ужаны маза сюрымтэ ни. Кыкнамы но юн бӧрдӥсесь вылӥськеммы: нунал лумбытэн нылпи садын вузыса улӥськом вылэм. Амалыз вылымтэ ни, ми борды нылпи садэ ужаны интыяськем. Бӧрысь почтаын но ужаз, поселенимылэн администрацияз но тыршиз.

Пичи дыры ортчиз бабае Агния Фёдоровна бордын — со песянаелэн анаез луэ. Юн лякыт сямо вал со. Ӟуч кылын вераськыны чик ӧз быгатылы. Ма, ачим но нылпи садэ вамыштӥ, одӥг ӟуч кылэз но тодытэк. Агния бабае 20-тӥ даурысь вань шуг-секытъёс пыр ортчемын вал, но ноку но улонлы, курадӟемезлы

ӧз ӝожтӥськылы. Калык веранъёсты мачке вал со, трос вералляз улонэз сярысь.

— Анай-атаед гурт удысын тыршемын, нош кин пыӵатӥз огъя фин-угор дуннее, удмуртлык борды кыстӥськон мылкыд?

— Мон юн данъяськисько выжыеным. Атаея тужгес адӟем карымон выжы-кумые — Анисия Николаевна Урасинова — песятаелэн атаезлэн апаез. Дышетӥсьын ужамын. Ӵапак со тыршемъя 1918-тӥ арын Глазов уездысь Ягошур черкогуртын пуктэмын вал удмурт кылын нырысетӥез постановка. Нимаське вал со «Ваньмыз со бордысь потэ» — ӟуч писательлэн Лев Толстойлэн «От ней все качества» пьесаезъя.

Нош анай выжыея тужгес но данъяськымон муртэ — Иван Григорьевич Калинин — ӵужатаелэн анаезлэн выныз. Со дӥсьтӥсь но визьмо дышетӥсь вылэм, Удмуртиысь дышетонъя нырысетӥез калык комиссар. Ас вакытаз «Гудыри» газетлэн редакторез но вылэм.

Анаеныз но агаеныз

Агаеныз

Нимаз пусъеме потэ яратоно бабаме — Ангелина Петровна Урасиноваез. Дышетон удысысь отличник, ужысь ветеран, Удмурт Элькунысь культура удысысь дано ужась. Со мон понна котыр ласянь адӟем карымон адями. Ӵапак со ик улонэлы сюрес возьматӥсь луиз, удмурт кыллы яратон пыӵатӥз. Гуртоос но, ӵыжы-выжыосмы но огымысь шуо — сямъёсыя, выросъёсыя, пе, мон тужгес но тупасько бабаелы. Быдэс улонзэ со нылпиосты дышетӥз: нырысь покчи классъёсты визьнодаз, бӧрысь удмурт кылъя но литературая урокъёсты нуиз. Со сярысь юнме уг шуо: бесерман калыклэн улэп энциклопедиез. Юндыын усьтӥз бесерман калыклэсь музейзэ — со Удмурт шаерысь гинэ ӧвӧл, кунгож сьӧрысь куноосты но ас бордаз кыске. Бабаелэн тужгес дуно кузьымез мон понна — вашкала бесерман дэрем. Пӧртэм ужрадъёс дыръя сое шумпотыса дӥсясько.

…Ӵапак бабаелэн музеяз ик пичи дыры ортчиз, шуыны луоз. Баба сьӧры отчы мынӥсько но ӝажыос вылэ пуктылэм арбериосты учкылӥсько, кутылӥсько, соос сярысь мачкыны курыса, бабаез ёртӥсько. Со сяна, солэн туж трос вал удмурт кылын книгаосыз. Мон соос пӧлын будӥ, лыдӟиськыны вазь дыши. Но таизлэн мукет мугез но вал, вылды: пичи дыръям дото возьдаськись, вераськисьтэм вылӥськем. Ворота сьӧры потаны но уг дӥсьтӥськы вал. Вылаз ик, ульчаямы пиналъёс ӧй вал, озьы эшъёстэк будӥ, шуыны луоз. Трос дырме ортчытъяй, пуныеным шудыса, бадӟымъёсын артэ пудо-живот котырын бергаса. Соин но, лэся, вазь лыдӟиськыны кутски. Тодӥсько на: 5-тӥ классын лыдӟиськыны яратӥсьёслэн конкурсазы пыриськи. Кыӵе ке кылбурлэсь люкетсэ учкытэк верано вал. Ӵапак соку тодматски удмурт кылбурчилэн Михаил Федотовлэн творчествоеныз. Оло, бесерман выжыысь луэмысьтыз, кылбуръёсыз сюлмам пыризы. Соос уноез депрессивной мылкыдоесь ке но, монэ буйгато. М. Федотов пыр огъя удмурт литератураез аслым усьтӥ, гажаны кутски.

— Песянаед ик ӵектӥз, луоз, уд­муртлыкен герӟаськем удыс бырйыны?

— Нырысетӥ классын крезьгур дуннее кыстӥськыны ӧдъяй. Школаямы «Чингыли» нылпи ансамбль вал, отчы мыло-кыдо ветлӥ. Нош бабае песянайёслэсь ансамбльзэс кылдытӥз. Куд-ог ужрадъёсын сцена вылэ кырӟаны-вераны дэмен потӥськом вал: песянайёс но, пиналъёс но. Озьы но пыӵаз, вылды, вашкалазэ гажан мылкыд. Со сяна, Гай нимо дедэ арняяз 2 пол монэ Балезино станцие нуллӥз — баянэн шудыны мед дышетском шуыса. Монэ со юн мусояса будэтӥз — ма гинэ уг куриськы, соку ик быдэстылӥз. Ма, вань внукъёсыз пӧлын мон огнам ныл. Озьы тӥни крезьгурез шӧдонэ но муромиз, бӧрысь таиз туж юрттӥз азьлань улонам.

Аслам выжыосыным, озьы ик мукет калыкъёсын, соослэн сям-йылолъёсынызы тунсыкъяськемме адӟыса, бабае шуылоз вал: «Оли, тыныд фин-угор дуннеен герӟаськем удыс быръёно, со туж тунсыко ук». Пиналъёс асьсэды олокин кожало ук, мон нош пумитаз шуисько вал: «Эн тэбиньы бордам, ачим тодӥсько!»

…Бабаелэсь ӵектонзэ лыдэ басьтӥ одӥг учыр бере. 8-тӥ классын дышетскисько вал. Юнды школаямы вуизы Ижысь гуманитарной лицейысь удмурт пиналъёс. Мон соослы синмаськи: огезлэсь пӧртэм мукетыз визьмоесь, йӧноесь, дӥсьтӥсесь. Нош мон соосын артэ юн востэм. Малпай соку: мынам но сыӵе луэме потэ! Соослы тужгес но юн синмаськиз кадь бабае. Шуэ: «Учкы ай, Оли, удмурт гуртъёсысь потэм удмурт нылпиос кыӵе визьмоесь!» Мынам мылкыды бурдъяськиз.

Озьы 14 арескын вордскем гуртысьтым лобӟыса кадь Иже кошки, гуманитарной лицее дышетскыны пыри. Нырысь-валысь отын но юн востэм вал. Возьдаськи гуртысь потэмелэсь, удмурт акцентэ но вань, дыр, шуыса. Нокин курлась ӧй вал ке но. Но дыр ортчемъя дӥсьтонэ будӥз, малпанъёсме шара, возьдаськытэк вераны дышетски. Лицейын дышетскон аръёс мон понна — тужгес вунонтэм, будон вакыт.

Ӵапак соку улонам кылдӥз кыкетӥез Ангелина — удмурт кылъя но литературая урокъёс­ты нуись Ангелина Ефремовна Решетникова. Со сокем лулысь-сюлмысь, тунсыко мадьылоз вал удмурт калык, удмурт кыл сярысь — ымме усьтыса, кылзылӥ. Верамъёсыз али ке но пель сьӧрам. Лицейын фин кылэз дышетыны кутски.

Дышетсконме азвесь медален йылпумъяй. Али малпасько ни, малы меда «витьёс» сьӧры уйиськонэз, сокем пырсконэз вал. Кыӵе предмет борды тужгес но зол кыстӥське сюлэм, солы ик бадӟым саклык висъяно вылэм.

— Лицейын фин кылэз ды­шетӥд, нош Удмурт кун университетын ас бордаз золгес кыскиз венгер кыл.

— Зэмзэ вераса, романо-германской кылъёсъя факультетэ но пырыны малпанэ вал. Но удмурт филология ас бордаз золгес кыскиз. Озьы кемдӥз, ӵап со аре фин кылъя ёз усьтэмын ӧй вал, венгер кылэз гинэ дышетыны кутӥзы. Мон пумит ӧй луы, таяз пыри.

1-тӥ курсын ик факультетамы кужмо команда кылдӥз. Кин кырӟаны-вераны, эктыны усто, кин кылбур гожъя, кин киужен выре — вань мыло-кыдоос огазеяськизы дышетӥсьмы Любовь Розенфельд котыре. Со милемыз пӧртэм ужрадъёсы, адӟытонъёсы пыриськыны бурдъялляз. Одӥгез сыӵе бадӟым ужрад «Студенческая весна» конкурс вал. Ми но, удмурт филфакын дышетскисьёс, солы юн дасяським. Но асьме факультетысь кырӟасьмес ялӥзы гинэ, учкисьёс шуланы, пыдъёсынызы тапыртыны кутскизы. Мон понна, кызьы шуо, таиз учыр «шок» выллем луиз. Удмуртэз нокинлы но тунсыко ӧвӧл шуыса, юн вӧсь вал, синкылие ик потӥз. Мылкыды юскиськиз кадь, но отын ик кыӵе ке кужыме, дартэ кылдӥз — асьмеды ӟеч паласен возьматоно, ултӥяны сётоно ӧвӧл! Озьы вуоно арын нош ик та конкурсэ пыриськоно кариським. Сокем юн дасяським солы, ваньзэсты азьпалтӥм! Соку ваньмы шумпотыса бӧрдӥм. Та бӧрсьы удмурт филфаклэн нимыз чузъяськыны ӧдъяз мукет ужрадъёсын но: турслётъёсын, КВН-ёсын. Шуласьёс-тапыртӥсьёс ӧй вал ни…

Со дырысен ортчиз 15 ар. Трос ӧвӧл кадь, но удмурт егитъёс чылкак мукетэсь луэмын. Соос юн чебересь, визьмоесь, асьсэлы оскисесь, уз сётэ асьсэды ултӥяны. Тужгес пусйымонэз — соос уг возьдасько удмурт луэмзылэсь. Нош ми таӵе сямо луыны дышетскиськом гинэ вал ай.

Лицейын муресь тодон-валанъёс сётӥзы, соин но, лэся, университетын дышетскон мыным мӧзмытгес потӥз ни. 1-тӥ курс бере гужемаз ик ӵектӥзы Венгриысь Дебрецен городысь университетын гужем курсъёсын дышетскыны. Ачим кадь удмурт нылашен Екатерина Сунцоваен ӵош сюрес вылэ вырӟимы. Удмурт шаерлэсь палэнэ потаммы, ма, поездэ пуксьылэммы ик ӧй вал на.

Венгрие пум-пум жадьыса вуимы. Но син азямы усьтӥськиз вунонтэм суред: университетлэн вашкала юртэз дворец кадь, азбараз — фонтан, вож-вож турын, сяськаос, кипарисъёс. Пайми: ма, таӵе но университетъёс луо-а?! Воксё мукет дуннее шеди кадь. Со гужем курсъёсы вуэмын вал пӧртэм кунъёсысь егитъёс. Соосын тодматскыса, дунне шоры учконэ уката паськытаз. Али Интернет паськыт вӧлмемын ни уго, кунъёс, калыкъёс сярысь троссэ тодыны луэ. Нош со вакытэ ивор вотэс ӧй вал на. Соин ик вунонтэм кылиз пӧртэм выжыысь егитъёсын улэпкын адӟиськон, тодматскон.

— Мон тодэмъя, со дырысен Венгриен люкиськыны ӧд быгаты ни — ӝоген выльысь берытскид отчы?

— Бен, озьы. Дебреценын соку одӥг толэзь гинэ дышетскимы. Но со дыр куспын трос выльзэ тодӥ, венгер кылэз дышетон мылкыды кужмояз. Озьы удмурт филологияя факультетэз йылпумъяса, мон нош ик Венгрие вырӟи. Таяз радэ — одӥг арлы, Балашши университетын тодон-валан люканы.

Венгрилэсь нуналъёссэ Россиын усьтон дыръя

Фото: Светлана Яковлева

Вань предметъёсты венгер кылын нуизы. Ӝоген венгер сямен анай кылыным кадь вераськыны дыши. Мон понна юн пайдаё ар вал. Соку ик валай, Ижын мыным ёркыт луоз ни шуыса…

— Кӧня кунсьӧр кылъёсты тодӥсь­код?

— Венгер, англи, немец, испан. Финляндиын 4 толэзьлы стажировкаын вал, но фин сямен рос-прос вераськыны ӧй дышы — валаны валасько, вераны шугъяськисько.

— Дебреценын ӵош дышетскем удмурт эшед Екатерина Сунцова Венгрие кылиз — Сегедысь университетысь студентъёсты удмурт кыллы, литературалы дышетэ. Тынад ӧз поты-а отчы выжыяськемед?

— Дышетсконме Россиын азьланьтэме потӥз. Балашши университетэз йылпумъяса, 2008-тӥ арын вуи Москвае. Пыри Кунгожсьӧр министерство бордын кылдытэм Диплома­тияя академие. Бырйи калык кусыпъёсъя но калыккуспо правоя удысэз. Диссертацие сӥземын вал венгер кыллы. Ваньмон дыръям пыриськылӥ Москваысь Венгер культурая центрын ортчылӥсь ужрадъёсы. Академиез йылпумъяме бере монэ отчы ужаны ӧтизы. 9-тӥ арзэ ини культурая ужрадъёсты нуись луыса тыршисько. Мыным ужен удалтӥз: кытысь ай шедьтод шоркарысь удмурт кылэн, огъя фин-угор дуннеен герӟаськем удысэз. Куддыр уг валаськы: со мынам уже яке хоббие. Нялтас вераса, центрысь 7 специалистъёс пӧлысь 3-ез удмуртъёс, куспамы анай кылынымы вераськиськом. Венгриын дыръям лыдӟем книгаослэн авторъёсынызы — кунгож сьӧрысь нимо-дано писательёсын, поэтъёсын — центрамы пӧртэм ужрадъёс ортчытӥськомы. Озьы ик пумиськылӥськом трос мукет тодмо адямиосын. Куддыр паймисько: мынам соос сярысь книгаосысь, газетъёсысь гинэ лыдӟеме вань, нош табере эшъёсын кадь ваче син вераськыны быгатӥсько. Удмурт луэменым мон шудо!

— Москва — бадӟым город. Капчиен-а сётскиз солы дышон, ас интыдэ шедьтон?

— Нырысетӥ нуналъёсаз ик юрттӥз ачим кадь ик фин-угор дуннеен тунсыкъяськись Артём Малых. Солэн песятаез удмурт, Эгра палъёсын вордскемын. Но Артём вордскемын но быдэсмемын Мускоын. Соин ӝоген семья кылдытӥм. 12 ар ӵош улӥмы, но кемалась ӧвӧл люкиськимы.

Удмурт кылъя курсъёсты нуэ

Артёмен юн ӟеч эшъёс кылимы. Мон малпасько, одӥг адями но улонад юнме шорысь уг кылды. Артём мыным Инмарен-а, кыӵе ке адскисьтэм мукет кужымен-а сётэмын вал, мед будом шуыса. Тау карисько солы, троссэ валаны дышетӥз. Солы луыса золгес данъяськыны кутски удмурт луэменым. Со мыным куке шуиз вал: малы тон удмурт сямен суро-пожо вераськиськод, малы ӟуч кылъёсты пыртӥськод? Со дырысен чакласько, макем чылкыт вераськисько соиныз-а, таиныз-а кылын. Москвае вуэме бере ик шуиз: Оли, тыныд калыкез удмурт кыллы дышетоно — со тынад миссиед, татын тон со ужез нуыны кулэ. Мон киыным шонтылӥ, шуылӥ: нырысь бабае, табере тон дышетӥськод монэ. Кема ик дыр ӧз ортчы, шӧдӥ: зэм но, со мынам призвание. Удмуртэзлы дышетыкум, асме умой шӧдӥсько, мон доры дышетскыны лыктэм муртлы но лякыт луэ. Озьы Москваын удмурт кылъя курсъёсты радъяй. Эшшо одӥгзэ верано на: Артём вӧзын адямиослы шуныт кылъёс вераны дышетски. Асьмеос, удмуртъёс, сыӵеесь ук — дэремед чебер-а, лэсьтэм ужед усто-а — ушъяны ум дыртӥське, мылкыдмес пушкамы возиськомы…

— Берытскемед уг поты-а Удмурт шаере?

— Мускоын жадёно ке но, та сярысь уг малпаськиськы. Мынам одӥг кышканэ: вордӥськон (понедельник) пуксён (вторник) кадь луоз шуыса. Нош мынам котькуд нуналэ пӧртэм — огез бӧрсьы мукетыз ужрадъёс, проектъёс. Таӵе улонлы Мускоын тросгес луонлыкъёс.

Тани удмурт кылъя курсъёс сярысь ке верано, сое 13-тӥ арзэ нуисько ни. Кылем арын пандемиен йырин онлайн амал вылэ выжоно луиз. Та бордысь ик кылдӥз мукетыз проектэ — удмурт кылъя видеокурсъёс дасяй. Со мон понна аспӧртэмлыко опыт кадь вал: удмурт кылъя таблицаос, инфографикаос дасяй, озьы удмурт кылъя правилоос но йырам лад-лад пуксизы кадь. Та видеокурс сярысь тодыса, мыным пӧртэм кунъёсысь адямиос гожъяны кутскизы. Удмурт кыл, пе, тунсыко потыны кутскиз, дышетэммы потэ. Пӧлазы вал Швейцариысь Жан-Марк Пробст но. Со пыре дуннеысь тужгес узыр 3 коллекционеръёс пӧлы. Коллекцияз 5 сюрс 839 книга — со ваньмыз Антуан де Сент-Экзюперилэн «Пичи принц» произведениез. Со кытысь ке шедьтэм «Дась лу!» газетлэсь «Пичи принцен» бамъёссэ. Сое 1989-тӥ арын берыктэм тодмо удмурт писатель Николай Байтеряков. Коллекционер мыным вазиськиз: ойдо, пе, сое удмурт кылын нимаз книгаен поттом, уксёзэ сётӥз. Н. Байтеряковлэсь берыктэмзэ мон оцифровать кари, книга кадь радъяй. Ӝоген «Пичи принц» потӥз удмурт кылын «Удмуртия» издательствоын 1 сюрс 500 экземплярен. Коллекционерлэн одӥг гинэ куронэз вал: люкылэ удмурт нылпиослы дунтэк. Мон малпамъя, синмаськымон вамыш.

Ӝоген кисьмалоз «Финляндия-Россия» огазеяськонэн ӵош мытэм проектэ: фин школьникъёслы, студентъёслы чаклам фин-угор калыкъёс сярысь видеороликъёс. Туж тунсыко: 9 выжыысь фин-угоръёс мадё асьсэ кылзы, сям-йылолъёссы сярысь. Малпанъёс-проектъёс куддыр йыре уг тэро — юн трос. Тодӥсько: соос пӧлысь устоосыз пыӵатэк уз кыле.

Елена Никитина